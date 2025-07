Bafuňáři ze Žitného ostrova dali gól slovenskému fotbalu. Hrát na etnickou strunu je ale hloupé

Je to jen pár týdnů, co se na tribunách DAC Arény v Dunajské Stredě vášnivě fandilo české fotbalové jednadvacítce, která se na Slovensku účastnila tzv. malého Eura. Od tohoto pondělí je na stadionu hodně neveselo. Evropská fotbalová unie (UEFA) rozhodla o vyřazení tamního klubu z Konferenční ligy UEFA. Důvodem je porušení pravidel o vícenásobném vlastnictví klubů.

Tím, kdo se proti pravidlům provinil, je majitel klubu ze Žitného ostrova. Oszkár Világi, jako většina rodáků z Dunajské Stredy Maďar jako poleno a velký lokálpatriot, je i v Česku dobře znám coby úspěšný podnikatel a manažer. Nejvíc je někdejšího porevolučního federálního poslance vidět ve funkci předsedy představenstva bratislavského Slovnaftu a zástupce generálního ředitele maďarské firmy MOL (zdejším fanouškům netřeba vysvětlovat, že český fotbalový pohár se už deset let jmenuje MOL Cup).

Uhry Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Ačkoli jde o úspěšného a zkušeného právníka, tentokrát on a jeho lidé zřejmě nečetli pozorně a udělali školáckou chybu. Podcenili možný střet zájmů vyplývající z toho, že v rukách rodiny jsou dva fotbalové kluby (vedle DAC Dunajská Streda také maďarský FC ETO Győr, vzdálený vzdušnou čarou asi 30 kilometrů), které se teoreticky mohou utkat v některé z evropských klubových soutěží.

Pokud by měl za svou chybu, ať už šlo o úmysl nebo nedůslednost, pykat jen pan Világi, mohl by mu spílat maximálně dunajskostredský „kotel“ a především hráči DAC, kteří si účast v soutěži vybojovali na hřišti. Tohle sportovní neštěstí však postihne celý slovenský fotbal.

Oszkár Világi ve střetu zájmů

Jak připomínají sportovní weby, podobných přešlapů se v minulosti dopustily i jiné fotbalové kluby v Evropě. Většinou ale z hrozící šlamastyky úpravou majetkových poměrů vlastníků nějak vybruslily a hráčů se administrativní průtahy nikterak nedotkly. Známý je případ německého RB Lipsko a rakouského RB Salzburg, které patří známému koncernu Red Bull. V případě „maďarského“ klubu z jihu Slovenska ale tentokrát padla kosa na kámen.

Každý rodič by pro své dítě udělal skoro cokoliv. Třeba Čapí hnízdo je dle slov Andreje Babiše nejlepší projekt, jaký kdy vymyslel, ve skutečnosti s ním prý ale nemá nic společného, majiteli akcií byly jeho děti. Stejně tak Oszkár Világi přesunul v minulosti část svého byznysu na svou šikovnou dceru Réku. Co jinde (jde zejména o potravinářství) nevadilo, v případě vlastnictví fotbalových klubů už zaskřípalo. Kdyby oba týmy – DAC i Győr – chtěly jen vychovávat regionální talenty, nikdo by se nad tím nepozastavoval, jejich evropské ambice byly už ale posuzovány podle jiných měřítek.

Podnikatel z Dunajské Stredy je ve svých vyjádřeních sice konzistentní, chybička se mu ale vloudila. Členy rodiny vlastně doběhla nikoliv jejich rafinovanost, nýbrž bezelstnost. Když se Réky Világi před několika měsíci v jednom rozhovoru zeptali, jestli otec do její práce nějak zasahuje, řekla, že ne a že společně se věnují jen oblasti sportu. „Já zajišťuji dohled nad operativou a otec spolu s mým manželem dělají strategická rozhodnutí,“ pronesla pro slovenský týdeník Trend tzv. konečná uživatelka výhod nadace vlastnící FC ETO Győr o mužích, kteří vedou konkurenční tým z Dunajské Stredy.

Majitel DAC Oszkár Világi tvrdí, že nastalé situaci se oba kluby snažily vyhnout a ve snaze vyhovět pravidlům se prý pokusily o změny v majetkové struktuře. Ty však měly proběhnout až poté, co UEFA kluby před nastávající sezonou posuzovala. Z dvojice klubů má být poškozený DAC Dunajská Streda, Konferenční ligu si nezahraje proto, že maďarský fotbal má vyšší národní koeficient.

Nevděk světem fotbalu vládne

A právě koeficient, který rozhoduje o šancích fotbalových mančaftů jednotlivých zemí do budoucna, je faktor, který v této kauze zvedá tlak mnoha zainteresovaným. Slovensko kvůli škrtu Dunajské Stredy budou v příští sezoně zastupovat jen tři kluby místo očekávaných čtyř. Nižší počet účastníků rovná se nižší počet potenciálně získaných bodů a tudíž i hrozící ještě nižší koeficient, který ztěžuje klubům cestu do hlavních fází soutěží.

V takové chvíli se snadno zapomíná, že i DAC, který po slabších letech postavil svými investicemi na nohy právě Oszkár Világi, byl v minulých letech pro evropské hodnocení slovenského fotbalu přínosem. Teď dostává zelenou naštvanost, která v některých diskusích přerůstá v národnostní nesnášenlivost. Ozývají se hlasy požadující, aby byl DAC vyloučen z nejvyšší slovenské soutěže, nebo dokonce přicházející s teorií, že klub z Dunajské Stredy je „trojským koněm“ Maďarů, který má oslabit slovenský koeficient.

Při vzpomínce na rizikové zápasy například mezi DAC a bratislavským Slovanem, jejichž leitmotivem bývají vzájemné i etnicky motivované urážky fanoušků, se zdá být jasné, že olej do ohně už byl přilitý. Jaký to paradox, když si uvědomíme, že Oszkár Világi coby člen Maďarské nezávislé iniciativy kdysi po revoluci reprezentoval hnutí Veřejnost proti násilí.