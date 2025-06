Nadávat na Německo, či na hranici EU? Kolony aut vytváří příliv ilegálních migrantů zvenčí

V květnu se ujala moci spolková vláda Friedricha Merze a začala důkladně kontrolovat pohyb na hraničních přechodech. Kvůli ilegální migraci. Proto vznikají prodlevy a kolony. Proto se nadává na Německo. Proto jel ministr vnitra Dobrindt do Varšavy, aby uhladil, co mohl. Ale kdo by se vsadil, že německé kontroly povolí, či dokonce zmizí, prohrál by.

Mnozí nadávají, že Německo tím porušuje pravidla Schengenu. Formálně ne, neboť kontroly nestojí přímo na hranici, nýbrž kousek za ní. Ale vyprávějte to někomu, kdo stojí v koloně. Či chystá prázdninovou cestu na jih a zvažuje, zda jet přes Německo, či Rakousko. A opravuje-li se Brennerský most v Alpách, nebude to jistější přes Maďarsko jako za „socíku“? Takové úvahy se mohou honit hlavou.

Berlín na kontrole trvá. Tečka

Ano, na Německo se nadává, i když v kontrolách nediskriminuje. Od roku 2015 kontroluje hranice s Rakouskem, od října 2023 hranice s Českem, Polskem a Švýcarskem a od září 2024 hranice s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem. Prostě se všemi sousedy. Není to tak, jako když nám Německo po vstupu do EU otevřelo pracovní trh až v posledním možném termínu.

Na Německo se nadává, i když je to poněkud demagogické. Nadává se Merzově vládě, neboť zavedla kontroly. Ale ještě víc se nadávalo vládě Merkelové, jež bez kontrol pustila do země milion migrantů a běženců z Blízkého východu.

Merz teď opožděně dohání to, co mělo být učiněno už před deseti lety. A skutečnou příčinou průtahů a neuróz na hranicích nejsou tyto kontroly, ale stálý přísun ilegálních migrantů přes vnější (schengenskou) hranici Evropské unie. Ten přísun sice číselně poklesl, ale stále je dost vysoký na to, aby Německo trvalo na kontrole hranic se všemi svými sousedy. Tečka.

To jistě není problém, který by se dal vyřešit ze dne na den. Ale pro začátek by stačilo aspoň to, kdyby se spoléhalo méně na migrační pakt EU a více na ochranu schengenské hranice (tu migrační pakt prakticky neřeší) či na reformu azylového práva v EU.

Jako Vandalové přes zamrzlý Rýn

Že je to naivní představa a k ničemu praktickému by nevedla? Inu, jak v čem. Stačí ohlédnutí do loňského roku. Polský premiér Tusk je sice loajální a zkušený unionista, ale jde-li o hlasy voličů, trefí to pravé. V září 2024 na sjezdu své strany řekl: „Nebudeme uplatňovat žádnou evropskou ideu narušující naši bezpečnost… Musíme opět získat stoprocentní kontrolu nad tím, kdo vstupuje do Polska.“ K tomu má vést i „dočasné územní pozastavení práva na azyl“.

Jako bychom slyšeli Donalda Trumpa. Ale protože Donald Tusk je starý bruselský mazák, tak mu to prošlo.

Mnozí jistě namítnou, že ochrana vnější hranice EU je otřepané téma, které vždy brzy vyšumí. Ale to neznamená, že se nemá připomínat. Své o tom vědí i imperiální velmoci.

Rusové na to přišli, když jim ukrajinské drony, s předstihem dovezené do ruského vnitrozemí (tam, kde obrana proti nim schází), zničily část letectva. Američané na to přišli nejpozději 11. září 2001, když jim teroristé unesli čtyři letadla na vnitřních linkách – a supervelmoc schopná zasáhnout kdekoliv na světě nevěděla, jak se bránit. Římské impérium na to přišlo v roce 406, kdy Vandalové překročili zamrzlý Rýn, uvnitř říše nešli zastavit a do tří let byli v Pyrenejích.

Kdy na to přijde EU? Toť otázka. Její vedení v současné podobě zřejmě nikdy. Vždyť Ursula von der Leyenová loni Tuskovi vzkázala, že země EU jsou povinné umožnit migrantům, aby mohli žádat o azyl.

Když vítězí heslo „nejde to“

Ale na národní úrovni je možné leccos. Když loni mluvil ve sněmovně k migraci Andrej Babiš, hovořil tvrdě (zdůrazňoval slovo „brutálně“) o ochraně vnější hranice EU či odebrání peněz neziskovkám. Oponenti ho umlátili politickými i právními argumenty, že nic z toho nejde, a čišela z nich radost, že ho přistihli při formální neznalosti. Prostě zvítězilo jejich heslo „nejde to“. Ale v tom nadšení zapomněli na podstatnou věc.

Když volič vidí, jak snadno vítězí argument „nejde to“, tím spíš dá hlas těm, kteří udělají vše, aby „to šlo“. Třeba chránit vnější hranici EU nebo prosadit zpřísnění azylového práva. I toto nám mohou připomenout kolony aut na česko-německé hranici.