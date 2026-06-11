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Marek Hudema
Komentář   9:00
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Pokaždé když se objeví opravdu převratná technologie, objeví se také předpovědi konce kapitalismu. Jednou to měl být internet, podruhé umělá inteligence, potřetí sdílená ekonomika. Nyní jsou na řadě léky na hubnutí typu Wegovy, Ozempic, Mounjaro, a nově i jejich tabletové varianty.

Lék Ozempic v peru. | foto: Profimedia.cz

Scénář zní dramaticky. Lidé přestanou mít chuť na jídlo, alkohol, hazard a možná i na impulzivní nakupování. Někteří pacienti například tvrdí, že ztratili nejen chuť na jídlo, ale třeba i na poslech hudby, a dolehne to na všechny. Marketing ztratí sílu, reklama přestane fungovat a ekonomika založená na uspokojování lidských tužeb se začne hroutit.

Je to zajímavá představa. Jenže stejně jako většina podobných předpovědí pravděpodobně nevyjde. To ale neznamená, že se nic nezmění. Naopak. Léky založené na GLP-1 mohou být jednou z nejvýznamnějších spotřebitelských inovací posledních desetiletí. Ne proto, že zruší kapitalismus, ale protože změní strukturu poptávky.

Utrácet jinak

Ve Spojených státech už některou formu GLP-1 léků vyzkoušely desítky milionů lidí. Analytici banky Morgan Stanley odhadují, že kolem roku 2035 by je mohlo pravidelně užívat přes 30 milionů Američanů. Výrobci léků očekávají další růst díky tabletovým verzím, které jsou pohodlnější než injekce a mohou výrazně rozšířit okruh uživatelů.

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Netýká se to jen zdraví, je to zásah samotné konzumní společnosti. První dopady jsou vidět už dnes. Výzkumy ukazují, že uživatelé GLP-1 léků skutečně utrácejí méně za potraviny. Největší propad se týká sladkostí, chipsů, slazených nápojů a rychlého občerstvení. Americké řetězce rychlého občerstvení, výrobci snacků i producenti cukrovinek tuto změnu sledují velmi pozorně. A trpí také zásilkový prodej oblečení. Lidé si objednávají několik velikostí, a postupně je vrací, což zvyšuje náklady dosud slušně vydělávajících firem.

Investoři ostatně reagovali okamžitě. Když se začaly objevovat první údaje o rozšíření těchto léků, akcie některých potravinářských firem i provozovatelů fast foodů zaznamenaly citelné poklesy. Trh evidentně uvěřil, že menší chuť k jídlu znamená menší tržby. Jenže tím příběh nekončí. Ukazuje se totiž, že lidé nezačínají utrácet méně. Začínají utrácet jinak.

Ekonomika o zákazníka nepřijde

Výrobci prémiových potravin hlásí, že zákazníci sice jedí méně, ale častěji si vybírají dražší produkty. Místo velké tabulky levné čokolády si koupí malou drahou. Místo tří piv dvě sklenky kvalitního vína. Místo rodinného kyblíku zmrzliny menší prémiovou porci.

Spotřeba nezmizela. Jen se přesouvá. Podobný vývoj lze pozorovat i v dalších odvětvích. Některé posilovny a programy na hubnutí hlásí pokles zájmu. Naopak rostou firmy nabízející diagnostiku, sledování zdravotního stavu, výživové poradenství nebo produkty s vysokým obsahem bílkovin.

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To není překvapivé. Člověk, který zhubne dvacet kilogramů, nezačne sedět doma a spořit každý cent. Často začne více utrácet za oblečení, cestování, kosmetiku, zdravotní péči nebo volnočasové aktivity. Ekonomika nepřijde o zákazníka. Získá zákazníka s jinými prioritami.

Největší omyl celé debaty spočívá v představě, že kapitalismus stojí na lidské nenasytnosti. Ve skutečnosti stojí na lidské schopnosti chtít stále něco nového.

Pokud lidé přestanou utrácet za chipsy, začnou utrácet za proteinové tyčinky. Pokud přestanou kupovat sladké limonády, objeví se nové prémiové nápoje. Pokud ztratí zájem o jednu formu spotřeby, trh nabídne jinou. Konzumní společnost nekončí, kapitalismus trvá.

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