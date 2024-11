Volit poštou jako v USA? Letos to vyšlo, ale záruka „blbuvzdornosti“ schází

Komentář

Českem obchází strašidlo, mohl by říci Karel Marx, kdyby ještě žil. Strašidlo korespondenční volby. Je to známý fakt. Před půl rokem, když šel do sněmovny zákon o korespondenční volbě občanů České republiky z ciziny, k němu Alena Schillerová tvrdila, že poškodí českou demokracii tak, jak to od roku 1989 nezažila. A to šlo – pro jistotu zopakujme – o hlasování českých občanů ze zahraničí, nikoliv o plošnou korespondenční volbu.