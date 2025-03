Svoboda volby, nebo spíše prostor pro manipulaci? Korespondenční volba by měla být zrušena

Úhel pohledu 15:00

Úlohou (právní) publicistiky není jen rychlopalně reagovat na aktuální pěnu dní. I když je jí přehršel, ale současně by měla i vnášet témata nová anebo vracet do hry témata pozapomenutá, pokud si to zaslouží. A jednou z věcí, která by neměla být zametena pod koberec, je tzv. korespondenční volba.