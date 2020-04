Bigbít aneb pomsta za komunistický Svátek práce

PLZEŇ SLOVANY Už je to tak. Koronavirová epidemie nám vzala Milník Bigbítu. Akci, která se každoročně koná 1. května.

Bigbít není nic jiného, než české synonymum pro anglofonní výraz rock´n´roll. Plzeň byla bigbítem vyhlášená v celé republice. Nejenom množstvím zde vznikajících kapel, ale i proto, že se tady dala sledovat západoněmecká TV a naladit západní hudební stanice, například populární Rádio Luxemburg. Za těmito vymoženostmi do Plzně jezdili v komunistických dobách i mnozí naši mimoplzeňští kamarádi, zejména pak Pražáci.

Plzeň však zůstala městem nejenom piva ale i bigbítu i po revoluci v roce 1989 a je jím dodnes. Dokladem toho může být i dnes již tradiční akce Milník času – Bigbít, zkráceně Milník Bigbítu. Hudební akce, která se ve Chvojkových lomech na Slovanech (městská část Plzně) koná od roku 2009 vždy 1. května. Kvůli nepřízni komunistického režimu této muzice se akci ale také někdy říká Pomsta za Svátek práce.

Milník Bigbítu je ale také název uměleckého díla, které je v této lokalitě umístěno. Jedná se o pětimetrový kamenný kruh, na němž je položený dubový protiatomový kříž, který nosili v 60. letech minulého století hippies. Na kříži jsou vypálena písmena „b“ jako bigbít. Kameny do kruhu odkazují nejen na Kelty ale i na oblíbenou legendární britskou kapelu Rolling Stones. Autorem artefaktu je akademický sochař Jaroslav Šindelář, který jeho instalací v roce 1999 uctil památku svého bratra Jiřího „Dědka“ Šindeláře ze skupiny Katapult. Ale pozor, jak sám autor říká, „Není to pomník. Ty se staví generálům nebo primátorům. Je to milník času, který nám připomíná, že bigbít je tady s námi už desítky let.“

Za zajímavost stojí i financování tohoto objektu. Přestože veškeré práce ze strany autora byly provedeny zdarma, realizace si přece jen vyžádala dalších financí. Ty se vybraly ve veřejné sbírce, do níž přispěli občané z obvodu, Plzně ale i odjinud. Mezi ty plzeňské patří i hokejová legenda Martin Straka, Petr „Bob“ Šťastný z kapely Turbo a bývalý primátor Plzně Jiří Šneberger. Mezi mimoplzeňské například F. R. Čech. Objevili se i dárci z USA – Fred Bellermann a z dalekého Japonska – pan Asakichi Sakakihara. Mě osobně obzvláště potěšil příspěvek od slovanských důchodců, kteří tím projevili velkou dávku nadhledu, neboť pro mnohé z nich bigbít určitě není právě muzika jejich srdcí.

Na akci se potkávají a schází pamětníci, kteří spolu jezdívali kdysi po zábavách a neviděli se třeba dvacet třicet let. Osobně jsem byl i svědkem takového setkání otce se synem. Ale chodí i jejich potomci a ti někdy s sebou přivedou i své vlastní potomky.

Za uplynulých 10 let ve Chvojkovo lomech vystoupili Rolling Stones Revival Prague, Regenerace, Starý Psi, Hruškowicz, Michal Šindelář Trio, Guns´n Roses Plzeň,Greyhound, Garde, Rolling Stones Plzeň, High Gain, Dead Flowers, St. Johnny, Five Rivers, Flymouth, The tak prosím, Blues Not Dead, Domácí násilí, Bavr Beer Control, Whitesnake Revival, X-Cover, Electric. O výběr kapel a zdárný průběh celé akce se od samotného počátku tradice obětavě stará Jaromír „Lichťa“ Lichtenberg.

V roce 2010 proběhla v prostorech obvodní radnice jako související akce i výstava portrétů vystupujících i návštěvníků této akce plzeňského výtvarníka a rovněž bývalého rockového muzikanta Karla Syky. Mimochodem také dlouholetého ředitele základní umělecké školy.

Dosud jedinou výjimkou z termínu konání dne 1. května historii akce byl rok 2015, kdy v Plzni téhož dne vystoupila kapela Lynyrd Skynyrd a Milník Bigbítu byl posunut na 2. května. Lynyrd Skynyrd určitě doteď netuší, komu všemu v Plzni dělali „předkapelu“. K druhé výjimce, vynucené pandemií Coronaviru dojde nyní. Umožní-li to situace bude ale ještě letos na podzim „plzeňský bigbít“ ústředním tématem Dne Plzně v Senátu.