Odkud se vzal koronavirus? Tajné služby měly důkazy, ale politici se bojí Číny

Nejprve několik faktů. S tím, že německá rozvědka BND vypracovala zprávu o původu viru a že ji politici utajovali, přišly nedávno německé listy Süddeutsche Zeitung a Die Zeit. Zpráva byla hotova už na začátku pandemie, v roce 2020, a uvádí, že s pravděpodobností 80-95procentní virus covid-19 unikl z čínské laboratoře. Odvolává se přitom na veřejné i neveřejné zdroje.

Netvrdí, že virus je nějak speciálně upravený a už vůbec ne uměle vytvořený, ale že se ve Wu-chanu, kde pandemie začala, ve státní laboratoři dělaly pokusy s podobnými viry a že se zdá, že se v některých čínských dokumentech objevily údaje o chování koronaviru dříve, než se oficiálně objevil. Takže zřejmě někdo nebyl při pokusech opatrný – a to se ve Wu-chanu stávalo i předtím – a virus omylem vypustil.

Poučení z invaze do Iráku

Němečtí politici se ale rozhodli tuto zprávu utajit a to včetně bývalé německé kancléřky Angely Merkelové a jejího nástupce Olafa Scholze. Raději tvrdili, že virus je asi přírodního původu – což je zřejmě pravda – a že asi neprošel laboratoří – což ale nejspíš pravda není. Proč to politici dělali? Stála za tím politika a obava o německou ekonomiku.

Donald Trump, který byl tehdy americkým prezidentem, velmi rychle prohlásil, že za všechno může Čína a požadoval po svých tajných službách důkazy, které mu zřejmě nebyly schopné opatřit. Němci se báli, že i třeba jejich údaje budou nakonec posouzeny jako nespolehlivé, a dopadne to jako s invazí do Iráku v roce 2003. Ta byla zdůvodněna falešnými údaji rozvědek o iráckých zbraních hromadného ničení. A že Trump rozpoutá na základě neprověřených důkazů celní válku proti Číně, která poškodí Evropu a Německo.

Zároveň tu byla Čína, kde státní média na zřejmou politickou objednávku vyráběla teorie, jak vlastně covid-19 není z Číny a pekingské vedení obviňovalo z pandemie kdekoho. Současně i podle politických kritérií dodávala jednotlivým zemím roušky a další ochranné prostředky proti šíření nákazy, kterých byl ve zbytku světa nedostatek. Čína také byla a je obřím obchodním partnerem Německa, a to nejen pokud jde o dovoz, ale hlavně o vývoz. Kdyby se zadrhl vývoz do Číny, Německo by to zle poškodilo.

Němečtí politici tak nechtěli obviňovat Peking, zvlášť když důkazy čínské viny jsou sice velmi dobré, nicméně ne úplně neprůstřelné. U soudu by asi neobstály. Což bylo dáno samozřejmě tím, že čínské úřady se snažily docela úspěšně zahladit stopy, zlikvidovaly dokumenty, utajily, co se dalo, a nepustily do země ani vyšetřovací misi Světové zdravotnické organizace. Proto je těžké dobrat se stoprocentní pravdy.

Co přijde příště?

Nakonec se ukázalo, že celé utajování bylo na nic a lepší by bylo jít s pravdou ven. Trump stejně zahájil celní válku proti Číně, protože ji chtěl, a žádné důkazy z Německa k tomu nepotřeboval. Čína se v době pandemie uzavřela světu a přerušila mezinárodní obchod, takže Evropa včetně Německa byla stejně silně postižena.

Nešlo přitom o reakci na nějaké obviňování, zkrátka vládnoucí strana rozhodla. A Čína z celé věci nakonec u veřejnosti mnoha zemí vyšla jako ten, kdo za nic nemůže. Nehledě na to, že s takovýmhle čínským chováním, které se příliš nekritizuje, můžeme klidně brzy čekat nějakou další epidemii, ať už z čínské přírody, nebo čínské laboratoře.