Uplynulo pět let od prvního pacienta s koronavirem. Slyšíte to ticho?

Před pěti lety se objevili první pacienti, do tří týdnů první exitus, do čtyř týdnů první zemřelý zdravotník nakažený od pacientů… a pak už to jelo, v součtu zhruba čtyřiačtyřicet tisíc mrtvých. Vzpomínáme? Přemýšlíme? Zpytujeme svědomí? Analyzujeme, programujeme, chystáme se na potenciální hrozby? Ani bobek.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

První čtvrtinu jednadvacátého století charakterizovaly zatím tři globální události: teroristický útok na USA z 11. 9. 2001, světová finanční a hospodářská krize, kterou datujeme k pádu investiční banky Lehman Brothers (15. 9. 2008), a světová pandemie koronaviru, která se na Nový rok 2020 rozjela z čínského Wu-chanu do celého světa. Oficiální globální účet se blíží sedmi milionům mrtvých, reálně takřka jistě mnohem více, protože zejména méně organizované a méně centralizované státy netestovaly každé úmrtí, případně nevykazovaly přesná data.

Největší zabiják

A zatímco k „jedenáctému září“ či „pádu Lehmanů“ se média vracela zpočátku každý rok, a k pátému či desátému či dvacátému výročí vycházely speciály, pandemii koronaviru kolektivně vytěsňujeme. Je to až neuvěřitelné vzhledem k faktu, že koronavirus způsobil mnohem větší hospodářské škody než původně americká hypoteční krize, o těch fatálních, zdravotních a dalších ani nemluvě. I ta nedávná pádivá inflace, která stojí za „blbou náladou“ většiny české populace, má hlavní zdroj v pandemii a vládních zásazích; Angela Merkelová dokonce ve svých pamětech vyjadřuje přesvědčení, že nebýt covidu, nedošlo by k takto brutální invazi Ruska do sousední Ukrajiny.

Ale i když se oprostíme od hypotéz, pak fakta jsou jednoznačná: koronavirus zabil násobně více lidí než všechny teroristické útoky a následné války dohromady, způsobil největší hospodářkou krizi od „velké krize“ ve dvacátém století, poznamenal nesčetné generace (zejména ty mladší) a přesto se kolektivně tváříme, jako by se nic nestalo.

Přitom v Česku jako by epidemie komplet vymazala Prostějov nebo Jablonec na Nisou.

Návrat smrti a umírání mezi nás

„Jiné kultury vybudovaly monumentální národní památník (za mnohé další The National Covid Memorial Wall ve Velké Británii), vyhlásily den připomínky zemřelých (National Day of Reflection tamtéž či Giornata nazionale per le vittime del Covid-19 v Itálii) nebo založily akademickou paměťovou instituci (L’Institut Covid-19 Ad Memoriam ve Francii),“ připomenul v Orientaci Lidových novin Karel Střelec, pedagog z Ostravské univerzity.

Jeden z několika polských autorů, kteří počátkem tisíciletí překvapení zjišťovali, jak se zdánlivě blízká česká kultura od té polské diametrálně liší, tehdy napsal: „Češi věří, že když nebudou o smrti mluvit, tak v jejich životech nebude.“ Ta krutá slova byla zejména koncem osmdesátých let krutě pravdivá, dnes se již smrt i umírání pomalu vrací do veřejného prostoru i do „živého jazyka“ části populace.

Jen nad tím koronavirem jsme udělali kříž, jakoby se nikdy nestal.

V těchto týdnech se zdá, že se k nám přidala i většina světa.