Hlídací služba s ručením více než omezeným

OLEŠNICE (Jihomoravský kraj) Jako uvolněný starosta, (jinak ředitel základní a mateřské školy), se denně setkávám s celou řadou nařízení souvisejících s opatřeními nouzového stavu. S obdivem jsem sledoval, jak se lidé dokáží v těžkých chvílích semknout a pomáhat. S potěšením mohu konstatovat, že až na pár excesů se lidé navíc chovají odpovědně a ohleduplně. Život v ulicích v minulých týdnech ustal a v podstatě lze jen zcela výjimečně potkat děti.

Po nařízeném uzavření základních škol zřizovaných obcemi trvalo jen několik dní, kdy rodiče přestali posílat děti do škol mateřských. Nebyl to jejich nezájem, ale spíše obava o zdraví dětí. Takřka prázdné školky pak vedly obce k jejich uzavření.

Vláda tvrdí, že pandemii koronaviru se daří držet na přijatelných číslech, umožňujících tvrdá opatření postupně uvolňovat. Často zoufalí rodiče, kteří se již týdny snaží udržet děti doma a suplovat práci učitelů v domácí přípravě, netrpělivě čekali na informaci, kdy se školy znovu otevřou. Také učitelé, s vědomím ubíhajícího času a nutnosti naplnit vzdělávací programy, čekají na otevření škol stejně netrpělivě. Troufám si tvrdit, že k naplnění těchto očekávání bohužel zatím nedojde.

Avizované otevření základních škol pro tzv. školní skupiny žáků 1. stupně na pár týdnů před koncem školního roku při parametrech, jak je popisuje ministerstvo školství, podle mne totiž postrádá smysl. Kladu si řadu otázek, na které hledám, ale nenacházím odpověď. Asi v tom nejsem sám.

Proč se má otevřít škola pouze pro žáky prvního stupně, a ne pro sourozence navštěvující stejnou školu na stupni druhém? Když mohu sezdávat snoubence a spolu s matrikářkou už může být v obřadní místnosti jen dalších osm svatebčanů, proč může a má být učitelka ve třídě s doporučenými patnácti či více dětmi? Zkusil někdo z rodičů v domácí přípravě usadit na 5x45 minut své dítě na židli dva metry od židle jeho sourozence a oběma dát roušku? Zde si dovolím krátkou vsuvku. Vysvětloval jsem spoluobčanům myšlenku epidemiologů, že: „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne.“ Toto tvrzení je umocněno při nenošení roušky na veřejnosti hrozbou desetitisícové pokuty. Proč by se touto tezí neměl řídit učitel a trváním na rouškách chránit své žáky i sebe. Ministerstvo prý na rouškách při dodržení dvoumetrového odstupu netrvá. Zkusili jste zmiňované dva sourozence ve věku žáků 1. stupně ZŠ udržet několik hodin dva metry od sebe? Pamatujete na školní chodbu o přestávce?

To, co už vůbec nechápu je, že docházka žáků do školy nebude povinná. Obce uzavřely mateřinky, protože rozhodnutím rodičů děti prostě do školky nedorazily. Proč si někdo myslí, že tomu u docházky do školní skupiny 1. stupně základní školy bude jinak? Část žáků a troufnu si říci, že většina, bude psát domácí úkoly s rodiči. Část žáků fixovaných v lavicích ve škole bude učit přes roušku huhňající paní učitelka pár týdnů před koncem školního roku. Jaký efekt pro vzdělání žáků to bude mít?

Spousta věcí se nám společně v zápasu s pandemií podařila a daří. Někdy se podivujeme některým sporným nařízením, jako když jsme v městském rozhlase několikrát vyhlašovali různý čas zákazu vstupu do obchodů pro osoby pod 65 let. Při jinak fungujících opatřeních však nepovinné plnění povinné školní docházky pouze pro žáky 1. stupně základních škol několik týdnů před koncem školního roku nemůže být zdůvodňováno ani hlídací službou pro rodiče, aby mohli jít do práce. Z výše uvedeného by to byla hlídací služba, s ručením více než omezeným.