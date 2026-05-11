Bludný Holanďan a záhadné viry za časů premiéra Babiše

Když se Babiš stal premiérem podruhé, objevil se jakýsi hantavirus. Smrtelně zasáhl luxusní výletní loď Hondius, která se proměnila v plavidlo typu Bludný Holanďan. Jeden cestující zůstal na ostrově Tristan da Cunha (kde to sakra je, ten ostrov Tristan da Cunha?). Statečný lékař k němu seskočil padákem, protože žádný dopravní prostředek si netroufá dotknout se půdy kontaminovaného ostrova. Hondius zatím přistál na ostrově Tenerife a dostáváme odtud obrazové materiály s lidmi ve skafandrech s respirátory na obličeji.
Kdy začne Andrej Babiš zase řídit zemi esemeskami? Dostane opět každý z nás šanci stát se aspoň na deset minut ministrem zdravotnictví?
Žerty stranou. S hantavirem žádná legrace není, třebaže má směšné jméno. Dostal ho podle korejské řeky Hantan. Za korejské války (1950–1953) se jím nakazilo přes tři tisíce vojáků americké armády, přičemž asi dvě stovky zemřely. To je úmrtnost 15 %, přičemž korona ji měla podle WHO 3,4 %, když to v březnu dvacátého roku jelo na plné pecky. To je šestkrát míň…
V uplynulých dvou, třech letech mě občas napadlo, jak by se vlády zachovaly, kdyby zase vypukla pandemie. Přinejmenším u nás měla hluboké a dodnes zřetelné politické a společenské důsledky. Zřetelné a ne úplně pochopitelné: mohl by mi někdo vysvětlit, proč si tolik odpůrců očkování přeje vítězství Ruska na Ukrajině?
V letech 2020–2021 byla celosvětová pandemie neznámá zkušenost pro všechny vlády. Ve zpětném pohledu, kdy jsou mrtví pohřbeni a nemocní uzdraveni, každý ví, co dělat a co nedělat: hlavně žádné restrikce a izolace a dávat pozor na celosvětovou chobotnici výrobců léků. Svět se takzvaně poučil.
Jak se tedy zachová, jestli vypukne nová epidemie? Tak výkonný virus, jako ten od řeky Hantan, by se mohl toho úkolu ujmout. Odpůrci restrikcí před pěti lety radili „chránit ohrožené skupiny“. Tenkrát ale byli v menšině a podporovalo je jen pár výstředních osobností akademické obce. Dnes se ze včerejšího disentního postoje stal mainstream. Ti, kdo před pěti lety demonstrovali proti rouškám, jsou dnes ve vládě. Poučili jsme se z minulosti.
Co by to v praxi znamenalo, na to bych byl hodně zvědavý. Nechci zažít praktickou prověrku, raději o tom napíšu tohle bláznivé Poslední slovo. A budu doufat, že parašutista na ostrově Tristan da Cunha s lékařskou brašnou uspěje.