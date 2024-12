Chybělo málo a mohli jsme mít v peněžence řepu

V noci z pětadvacátého na šestadvacátého února toho roku se uzavřely československé hranice a zastavil se veškerý přeshraniční pohyb zboží i poštovní styk. V dalším týdnu pak byla okolkována většina rakousko-uherských bankovek nalézajících se na území ČSR a namísto rakousko-uherské koruny se zavedla koruna československá.

Proti názvu tenkrát protestovala řada historiků. Namítali, že toto jméno nemá oporu v české historii, a navrhovali jiné, například frank, tolar, hřivna, sokol, řepa a kdoví co ještě.

Taky mě napadlo, jestli bych schovávala starou bankovku, kdybych na ni při vyklízení pozůstalostí narazila. Popravdě, nejsem si tím jistá, protože jsem dosud žila v domnění, že cenu by mohly mít nanejvýš staré mince. Přítelkyni Marianě to prý takhle říkal dokonce její dědeček. Proto rodina přidala kupci, který zaplatil slušnou cenu za mince, album se starými bankovkami zadarmo, jako pozornost. Jestli v něm byla pětitisícovka z roku 1919, si už ale Mariana nepamatuje.

Představuju si, co asi udělá člověk, který tu bankovku vydražil. Nejspíš si jí dá prostě za rámeček a vyvěsí si ji, aby všichni viděli, ne? On je totiž velký rozdíl mezi starou bankovkou v rámečku a bankovkou v šuplíku. Na to přišel i ten vetešník, co má nedaleko od nás krámek plný starých skleniček, řetízků, moždířů a kapesních hodinek.

Kapesní hodinky mu zjevně nosí spousta lidí, ale kupuje je jen málokdo. Má jich totiž plný pult. Naštěstí ho napadlo jednotlivé hodinky rozebrat na prvočinitele, rozložit na slušivou podložku a opatřit rámečkem. A tenhle artefakt jde na dračku, zejména u zahraničních turistů.

Jinak je prý vetešnictví víceméně prodělečný podnik. Měděná forma na bábovku už se do kuchyně nevěší dokonce ani na chalupách, natož aby v ní někdo pekl. Jakžtakž jdou moždíře, ale musí mít i paličku, což vždycky nemají. Vetešník ví proč. Prý kvůli stěhování nábytku.

Když se lidi stěhovali, nebo potřebovali přesouvat těžký nábytek, palička od moždíře rozšířená na obou stranách do tvaru kulových paliček se hodila. Dá se totiž podsunout pod břemeno a bez větší námahy a ním pojíždět. Paličky zkrátka dostaly novou roli a možná si ji drží dál.

Od vetešníků se vůbec dozvíte pozoruhodné věci. Třeba co všechno lidi sbírají. Jeden pán prý přišel s tím, že má sbírku osmdesáti splachovadel. Takových těch porcelánových, která bývala připevněna jako rukojeť na šňůře nebo řetízku vedoucím od nádržky s vodou na záchodech.

No, sbírku nevzal, prý by nebyl zájem. Býval by koupil jen splachovadlo s portrétem Adolfa Hitlera, ale zrovna to prý nechtěl dotyčný prodat za rozumnou cenu. Zvláštní, co dneska táhne, což?