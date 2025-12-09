Rusko přišlo o přístup do vesmíru. Expert popisuje reálné následky havárie na Bajkonuru

Jak upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky.cz známý ruský popularizátor kosmonautiky Vitalij Jegorov, ruská kosmonautika se dostala do krize kvůli válce. Stále se odsouvají i plány na vybudování čistě ruské vesmírné stanice.
Ruská soukromá kosmonautika sice existuje, ale rozvíjí se především v oblastech, v nichž není Roskosmos prakticky přítomen. Protože agentura netoleruje konkurenci.
Vitalij Jegorov, ruský populizátor kosmonautiky
Lidovky.cz: Jak vážná je havárie, která se koncem listopadu stala na Bajkonuru?
Oficiálně nebyly zveřejněny žádné zprávy o rozsahu havárie. Tisková zpráva ruské kosmické agentury Roskosmos byla co možná nejvíc všeobecná a vytvářela dojem, že poškození nejsou závažná a následky budou odstraněny „v brzké době“. Nicméně fotografie, které se objevily na internetu z místa nehody, ukazují, že její rozsah je vážný.
Servisní kabina je 144tunová kovová konstrukce o velikosti dvoupodlažního domu, která je potřebná pro přípravu rakety Sojuz ke startu. Během posledního startu byla kabina vysunuta zpod startovního stolu, doslova vytržena a vržena do betonového příkopu, kam se obvykle odvádějí plyny startující rakety. Dokonce i kdyby Roskosmos měl k dispozici potřebné náhradní díly, o čemž také informoval, bude potřeba čas na odstranění trosek kabiny, opravu vnitřních poškození a instalaci nové kabiny, následnou kontrolu, certifikaci a testování.