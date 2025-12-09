Rusko přišlo o přístup do vesmíru. Expert popisuje reálné následky havárie na Bajkonuru

Start lodi Sojuz MS-28 | foto: NASA/Roskosmos

Jiří Just
Rozhovor
Kosmodrom Bajkonur ochromila vážná havárie. Koncem listopadu během startu ruské kosmické lodě Sojuz MS-28 došlo ke zřícení masivní mobilní servisní kabiny startovací rampy. Bez ní nemohou ruské rakety vzlétnout. Ruský kosmický program tím může být narušen na dlouhou dobu. Spekuluje se, že dokonce na více než rok.

Jak upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky.cz známý ruský popularizátor kosmonautiky Vitalij Jegorov, ruská kosmonautika se dostala do krize kvůli válce. Stále se odsouvají i plány na vybudování čistě ruské vesmírné stanice.

Ruská soukromá kosmonautika sice existuje, ale rozvíjí se především v oblastech, v nichž není Roskosmos prakticky přítomen. Protože agentura netoleruje konkurenci.

Vitalij Jegorov, ruský populizátor kosmonautiky

Lidovky.cz: Jak vážná je havárie, která se koncem listopadu stala na Bajkonuru?
Oficiálně nebyly zveřejněny žádné zprávy o rozsahu havárie. Tisková zpráva ruské kosmické agentury Roskosmos byla co možná nejvíc všeobecná a vytvářela dojem, že poškození nejsou závažná a následky budou odstraněny „v brzké době“. Nicméně fotografie, které se objevily na internetu z místa nehody, ukazují, že její rozsah je vážný.

Servisní kabina je 144tunová kovová konstrukce o velikosti dvoupodlažního domu, která je potřebná pro přípravu rakety Sojuz ke startu. Během posledního startu byla kabina vysunuta zpod startovního stolu, doslova vytržena a vržena do betonového příkopu, kam se obvykle odvádějí plyny startující rakety. Dokonce i kdyby Roskosmos měl k dispozici potřebné náhradní díly, o čemž také informoval, bude potřeba čas na odstranění trosek kabiny, opravu vnitřních poškození a instalaci nové kabiny, následnou kontrolu, certifikaci a testování.

