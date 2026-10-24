Vesmír je považován za bojiště všemi globálními mocnostmi s rozvinutým kosmickým programem, kam patří kromě USA ještě Čína a Rusko. Zároveň vidíme i „vesmírný závod“, ve kterém jde o návrat na Měsíc a vybudování kosmické základny na jeho povrchu. Tady už mezi sebou soupeří především Spojené státy a Čína.
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Strategické vojenské zájmy jsou též úzce propojeny s „vesmírným průmyslem“, který už je neoddělitelnou složkou globální ekonomiky.
V této souvislosti lze zmínit význam satelitních sítí, bez nichž se neobejde provoz telekomunikací a internetu i navigačních služeb. Systémy jako GPS a Galileo jsou páteří globální logistiky, dopravy, autonomního řízení i finančních transakcí. A pak je zde využívání satelitů pro předpověď počasí a sledování klimatických změn. Jejich význam narůstá zvláště v současném období, kdy je potřeba více monitorovat negativní změny klimatu a lépe zvládat přírodní katastrofy všeho druhu.
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V tomto roce už dosáhla hodnota globální vesmírné ekonomiky přibližně 630 až 680 miliard dolarů (13,6 až 14,7 bilionu korun) a podle renomovaných analýz společností Mc Kinsey& Company a Světového ekonomického fóra směřuje do roku 2035 k hranici 1,8 bilionu dolarů (39,2 bilionu korun).
Druhý Čech ve vesmíru
Dobrou zprávou pro Česko určitě je, že se v globálním vesmírném pelotonu neztrácí. Není samozřejmě klasickou globální vesmírnou supervelmocí, ale v rámci Evropy a specifických technologických odvětví patří mezi uznávanou špičku a má silné strategické zázemí.
Kosmický sektor v Česku rychle roste, působí v něm více než 130 firem a start-upů. České firmy (např. SAB Aerospace, Spacemanic či Dronetag) se úspěšně zapojují do mezinárodních dodavatelských řetězců a projektů Evropské kosmické agentury (ESA). Česko přispívá na její činnost 1,5 miliardy korun, nicméně každá koruna, kterou stát vloží do jejích programů, se do české ekonomiky vrátí sedm až osmkrát.
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Asi není příliš veřejně známo, že na oběžné dráze máme dnes sedm aktivních družic. Patří mezi ně momentálně největší česká družice SATurnin-1 zaměřená na dálkový průzkum země a využití umělé inteligence a též družice Kostka navržená a postavená studenty Vysokého učení technického v Brně.
Kosmickou pozici Česka aktuálně posílil i vstup zbrojařského holdingu Czechoslovak Group do kanadské společnosti MDA Space – získal v ní 9,5procentní podíl a stal se jejím největším akcionářem. MDA Space patří mezi největší kosmické společnosti na světě a je předním poskytovatelem pokročilých kosmických technologií a služeb.
Je přitom třeba vidět, že obranný a kosmický průmysl jsou dnes úzce propojeny. Vypovídá o tom i fakt, že vládní výdaje na obranné aktivity ve vesmíru dosáhly v roce 2025 celosvětově přibližně 74 miliard dolarů (1,6 bilionu korun). Začíná platit, že bezpečnost Evropy i Česka stále více závisí i na využívání kosmických technologií.
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A příští rok se můžeme těšit po téměř padesáti letech i na druhého Čecha ve vesmíru. Stíhací pilot české armády major Aleš Svoboda by měl jako pilot kosmické lodě Dragon americké společnosti Space X zamířit na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) na zhruba čtrnáctidenní vědeckou misi.