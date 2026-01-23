Ticho jako v kostele. Ticho, které léčí

„Všimli jste si, jak vzácné je dnes ticho? Je tak vzácné, že si naše mozky zvykly na neustálý hluk. Už neumíme ticho ocenit, zapomněli jsme, že je léčivé. Bráníme se mu. Už neumíme tiše sedět, nečíst, nesledovat televizi, nehrát si s mobilem… jen poslouchat své myšlenky a vnímat svůj vnitřní svět.“
„No řekněte,“ pokračoval, „kdo z vás v posledním roce strávil celých pět minut v tichu, jen se svými myšlenkami? Asi nikdo, co? Pokusme se o to dnes, tady v kostele. Možná nám to pomůže. Ticho je léčivé zrovna jako smích. Já teď budu pět minut mlčet, oukej?“
Art si dvěma prsty zamkl rty a klíč zahodil za kazatelnu.
Chvíli bylo ticho. Odhadem nějakých 67 mikrosekund. Pak po ulici za okny za řevu motoru profrčel motocykl. Asi tak trojnásobnou rychlostí, než je ta povolená.
Jeho zvuk v našich uších stále ještě dozníval, když se Willovi rozezpíval mobil. Přehrál několik taktů Marseillaisy, než ho konečně našel a zatípl. Náš nestor Jim bublavě popotáhl nosem. Pes, který ležel u nohou naší dobrovolnice Alfie, se uprdl a táhle zívl.
V tom okamžiku napadlo Mary, že by si mohla vyřídit rychlý telefonát. Slyšeli jsme, jak instruuje kámošku, ať se dostaví do kostela za tři čtvrtě hodiny, „až to tady skončí. Vařej tu fakt skvělý kafe se sušeným mlíkem! A dnes připravili mrkvovej koláč, ten máš ráda, ne?“ lákala ji do svatostánku.
Ano, Art nám říkal, že máme poslouchat své myšlenky. Já jsem se ale své myšlenky snažila neposlouchat. Říkaly mi totiž věci jako: běž a vyrvi tý zatracený Mary z ruky telefon a vypni ho, anebo na něj radši rovnou šlápni. Podej Jimovi papírový kapesníček, ať se doprkvančic konečně vysmrká a přestane tak hnusně chrochtat. Požádej Becky, ať se přestane houpat na tý vrzající židli – anebo ji radši bez řečí vynes v zubech, to bude rychlejší.
Potom zapištěl mikrofon na kazatelně. Normálně tyhle zvuky nevydává, teď se mu asi stýskalo. Art se snažil tvářit velebně, ale moc se mu to nedařilo. Ze šesti metrů jsme viděli, jak mu cukají koutky.
A pak se otevřely dveře a dovnitř vdupal muž ve vizuálně i olfaktoricky unavené teplákové soupravě a odrbaných trepkách. Na zádech měl obrovskou hranatou bednu. Vykřikl s přízvukem Pákistánce, který předevčírem vylezl z nafukovací loďky: „Kuža-holky! Kuža-holky! Kuža-holky!“
Byl to kurýr s pokrmem, který si objednal nějaký lenoch v obytném mrakodrapu přes ulici, a protože adresu nemohl najít, rozhodl se přeptat u nás v kostele. Nezbylo mi než mu vysvětlit, kam má kuře s hranolky donést. (A ne, nedoporučila jsem mu žádný z profláknutých tělních otvorů.)
To už jsme se rozchechtali všichni a hned nám bylo líp.
Art měl pravdu. Ticho je léčivé.