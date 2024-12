Prorok Rufus potřebuje kostel. Kde by jinak dělal byznys…

Za celou dobu mi ale volali jen čtyři lidi. Dva nešťastníci mi lkali do ucha, že nemají kde bydlet, nemají co jíst, nemají se kde umýt a tak dál, ale zavěsili ještě dřív, než jsem jim stačila nadiktovat čísla na charity, které jim pomůžou.

Třetí volající byl chlapík, který trval na tom, že se za něj naše kongregace musí modlit - ráno, v poledne, večer i o půlnoci, snad se nad ním Bůh smiluje. Nechtělo se mi vysvětlovat, že a proč unitáři na modlení moc nejsou, a tak jsem telefon předala skoromanželovi. K. byl zrovna ve zbožné náladě, dobrých dvacet minut se do telefonu po nigerijsku hlasitě modlil a chválil Boha do Nebes, což chlapíka zřejmě uspokojilo. Každopádně se už nikdy neozval.

Čtvrtý volající byl Prorok Rufus. Takhle se představil: „Haló, jsem Prorok Rufus!“, jako bych já řekla: „Zdravím, jsem Iva Pekárková.“ Ukázalo se, že nutně potřebuje náš kostel, bez našeho kostela jeho život nemá smysl.

„Žádný problém,“ řekla jsem. „Stav se, Proroku, kteroukoli neděli před jedenáctou, to u nás začíná bohoslužba. Náš pan reverend tě rád uvidí, akorát ti nesmí vadit, že tenhle kostel je unitářský, takže tu nemáme kříže, kadidlo, monstrance, nemodlíme se a z kazatelny uslyšíš slovo Ježíš pouze v případě, že se náš reverend přerazí na schodech. Máme tu vynikající pohoštění, sama ho připra…“

„Potřebuju si váš kostel pronajmout!“ vykřikl Prorok Rufus. „Mám dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set následovníků. Nemám kam je dát. Do vašeho kostela se vejdou, koukal jsem dovnitř škvírou v zácloně. Nutně váš kostel potřebuju! Bez vašeho kostela nemůžu dělat byznys… chci říct nemůžu sloužit Bohu.“

„Chápu,“ řekla jsem. „Ale náš kostel není k pronajmutí.“

„Tak běž do háje, nevěstko babylónská!“ doporučil mi Prorok a zavěsil.

Za týden volal znovu. Za další týden zas. Volal mi nejmíň tucetkrát a pokaždé ho nesmírně překvapilo, že kostel není k pronájmu. Vždycky mi prozradil o něco víc o svém byznysu… chci říct službě Bohu. Jeho ovečky, tak jako Rufus sám, jsou ze západní Afriky. Jsou strašně, strašně zbožné. Poctivě platí desátky – dávají kostelu 10 procent platu. Za to jim Bůh v osobě Proroka Rufuse poskytne všechno, oč si řeknou. Některým dokonce udělí povolení k pobytu a práci v Británii, to ovšem vyžaduje stejné úsilí jako kříšení mrtvých. Prorok Rufus to dokáže! Jen potřebuje ten kostel.

Konečně Prorok přišel s nápadem: můžu mu kostel pronajmout tajně, zůstane to mezi námi dvěma. A nabídl mi podíl z výdělku. To už K. nevydržel. Vyrval mi mobil z ruky a nigerijskou lámanou angličtinou nadal Proroku do podvodníků a ozbrojených lupičů. Od té doby mám od Rufuse pokoj.