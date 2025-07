Jen si tak posedět a ochladit se. A třeba se i pomodlit. Kostelních 20 stupňů je lákavých

Ačkoliv třeba i na to postupem doby a klimatické změny dojde a společná sousedská posezení na chodbě ve spodních, chladnějších patrech se stanou všeobecně tolerovaným jevem. Při troše štěstí by takový potlach mohl mít i pěkný nádech letního festivalu, třeba s kolektivně sdíleným kotlíkem vychlazeného gazpacha, kytarou nebo pletením. Takže výhled do dalších desetiletí vlastně nemusí být navzdory neradostným prognózám klimatologů jen chmurný.

Staré domy, ideálně s kamennými přízemími, mají tuto superschopnost stávat se v obdobích veder tím, co v němčině pojmenovávají lahodně znějícím slovem Hitzefluchtorte: útočištěm před vysokými teplotami čili hicy. Proč jsem tasila němčinu? Protože právě u našich sousedů, v Německu a Rakousku, si už před několika roky tuto superschopnost uvědomili také u kostelů a každé léto přicházejí s iniciativou #kühlekirche – Chladné kostely.

„Kostely nejsou jen místem víry, ale také útočištěm. V kostelních prostorách mohou lidé najít klid, odpočinout si a cítit se v bezpečí – díky chladnému vzduchu a vřelému lidskému přijetí,“ promuje letošní ročník německá biskupka Kirsten Fehrs. Katolické i evangelické kostely a modlitebny tak mívají během veder otevřeno od rána do večera a každý je zván přijít se prostě na chvíli ochladit a jenom tak posedět, dělat si něco na mobilu anebo si číst. A samozřejmě, pokud chce a umí, klidně se také pomodlit.

Od mohérové čepice ke kloboučku

Pro čtenáře kostelní praxe neznalé: ve starých kostelích (a těch je nejen v Německu a Rakousku, ale především u nás, většina) zkrátka je zima. Dokonce i v těch, kde se pravidelně slouží bohoslužby, a tudíž se otevírají, větrají a periodicky zalidňují, a tím zlehka ohřívají. Navzdory mýtům, které se po restitucích tradují o finanční situaci církví, není z čeho platit topení ani za co je nainstalovat. Takže v zimě jsou standardním vybavením věřícího kromě zpěvníku v mobilu i rukavice a pléd, pan farář s péřovkou pod liturgickým rouchem vypadá jako panáček od Michelina a zpěvákům jde od úst hustá pára.

„Katolický teploměr“ pak ukazuje, že jdete do kostela „už jen“ v tlustém svetru (to bývá okolo Velikonoc, nejsou-li moc brzy) a nakonec jen ve svetru tenkém; podobně lze škálu odstupňovat podle pokrývek hlavy starších sester, kdy z mohérové čepice postupně přejdou ke kloboučku a nakonec ty otužilejší dorazí zcela prostovlasé; bosí karmelitáni i z tohoto důvodu samozřejmě nechodí naboso, ale nosí sandály a do nich leckdy i ty vysmívané ponožky.

Konečně, v počasí, jaké panovalo uplynulý týden, pak nastane i situace, kdy lze bohoslužbu absolvovat v tričku. Nenastává to ovšem často, také proto, že modlitby trvají plus mínus hodinu a to už staletý chlad z historických zdí začne zalézat pod kůži i těm odolnějším.

Jak rozptýlit rozpaky

Nalákalo vás to? Možná ano a už vyrážíte chvíli si sednout do nejbližšího kostela. Možná ne, protože chápu, že ne každý si na kostely z různých důvodů potrpí. Těm, pro které jsou tím důvodem rozpaky, co v takovém prostoru vlastně dělat, vychází vstříc třeba katolická vídeňská arcidiecéze.

Na letošní sezonu připravila poznávací stezku Cesty víry v podobě mobilní aplikace a v devíti různých jazycích, která provede několika chladnými historickými památkami ve Vídni a okolí, počínaje kostely v metropoli a konče opatstvím Klosterneuburg. U něj, v blízkém městečku Maria Gugging, jsou u mariánské lurdské jeskyně pro příchozí nachystána v chládku dokonce zahradní lehátka.

A aby byl obrázek úplný, změřili rakouští katolíci aktuální teplotu ve svých nejznámějších katedrálách. Nejchladnější je ta v Gurku, která má i za tropických dní pouhých 20 stupňů. V té v Klagenfurtu je to 22 stupňů, ve Feldkirchu 22,5 ºC, v Linci 25,5 ºC a ve Vídni u sv. Štěpána 26 ºC. To už je zase skoro dost, a tak v místních církevních novinách zvou navštívit zmrzlinárnu na blízkém náměstí Schwedenplatz a ochutnat tam evropskou zmrzlinu roku nazvanou po křesťansku Hallelujah. Má oříškovo-čokoládovou příchuť. Do kostela ji ale raději nenoste, to se přece jenom nesluší.