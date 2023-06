Stát nemá suplovat roli bank. Pokuta za předčasné splacení trestá zodpovědnost

Vláda ostatně ještě loni měla za to, že banky dosahují mimořádných zisků. Takže zavedla daň z mimořádných zisků, již uvalila na šest největších bank. Chtěla touto daní vybrat přes 30 miliard korun navíc, nakonec to však může být jen desetina zamýšlené částky. Jenže to není nic překvapivého. Na to, že se nepodaří vybrat vysněnou částku, mnozí upozorňovali právě už loni.

Opětovný politický zásah

Potvrzuje se, že není tak snadné spoutávat svobodné podnikání bank, jak se politikům zdá. To je však neodrazuje od toho, aby se do bankovního trhu nepokusili zasáhnout opětovně – a tentokrát v souladu s přáním bank. A to právě legislativním ukotvením pokutování za předčasné splacení hypotéky.