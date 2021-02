KOVANDA: Robinové Hoodové 21. století. Rozhněvaní mileniálové útočí na Wall Street

Sociální sítě zásadně hýbou nejen politikou, ale už i finančními trhy. Definitivně to potvrdil minulý týden. To, co se seběhlo kolem akcií upadajícího řetězce videoherních prodejen GameStop, sociální sítě Reddit a aplikace pro bezpoplatkové obchodování s akciemi Robinhood, vstoupí do učebnic.

A asi nejen do učebnic finančnictví. Kauza je totiž dalším důkazem stále propastnějšího rozdělení americké společnosti a frustrace těch, kdo zůstávají pozadu.

MACHÁČEK: GameStop, stříbro a vzpoura malých Frustrovaní mladí lidé, mileniálové často ještě jako rozum beroucí dítka sledovali, jak po finanční krizi roku 2008 americká vláda a centrální banka (Fed) za peníze daňových poplatníků zachraňovaly bankéře, viníky krize. Nyní vidí, že Ben Bernanke, šéf Fedu právě z té doby, pracuje jako poradce hedgeového fondu Citadel. A třeba i to, že Janet Yellenová, Bernankeova nástupkyně v čele banky a nynější ministryně financí USA, za uplynulé dva roky vydělala nejméně sedm milionů dolarů konzultacemi a přednáškami pro Wall Street, tedy přední banky či hedgeové fondy. Mileniálové ve svém rozhořčení mají pocit, že Wall Street se nyní „revanšuje“ Bernankemu, Yellenové a spol., kteří mu už od roku 2008 dávají pohádkově vydělat. Nejde jen o sanace z doby finanční krize, ale i o to, co se dělo poté. Centrální banka v posledních třinácti letech totiž extrémně expanzivní měnovou politikou – „tištěním bilionů dolarů“ – zaplavuje finanční trhy levnými penězi. Z této záplavy ale profituje předně právě Wall Street. Zato řadový Američan, zástupce střední třídy, mnohdy čelí trvaleji stagnujícímu reálnému příjmu. Makléři vs. dav ze sociální sítě Teď tedy mileniálové berou osud do svých rukou. Na sociálních sítích zveřejňují otevřené dopisy, v nichž kritizují poměry v USA za Obamy, Trumpa i nyní během pandemie. GameStop jim připomíná jejich vlastní osud: upadající maloobchodní řetězec, založený roku 1984, do kterého už nikdo nechce investovat. Jako do americké střední třídy. Armáda malých investorů zaútočila na cenu stříbra. Akci znovu naplánovali na sociální síti Když se dozvěděli, že akcie GameStopu už nemají dlouho vydržet, neboť na jejich pád masivně spekulují hedgeové fondy, jejich rozhořčení se zhmotnilo. V chatovací místnosti na Redditu, v rámci sociální bubliny čítající miliony amatérských drobných investorů, přetavili vlastní hněv ve sjednocený postup. Vyrazili do boje proti hedgeovým fondům spekulujícím na pád GameStopu: začali koordinovaně spekulovat naopak na růst jeho akcií; a masivně je nakupovat. Spekulace na pokles znamená, že investor, jenž věří, že cena daných akcií klesne, si je vypůjčí a obratem prodá. Počká, až cena dle očekávání poklesne, koupí je zpět ve slevě a vrátí původnímu majiteli i s úrokem. Pokud jeho sázka vyšla, rozdíl ceny, za niž je prodával, a ceny, za kterou je kupoval zpět, výrazně překoná zaplacený úrok, a on si tak z poklesu akcií odnáší zisk. Průšvih nastává tehdy, když sázka nevyjde a akcie naopak zdražuje. Při spekulaci na pokles totiž není procentuální rozsah možné ztráty nijak omezen. Není tedy tak omezen jako při nezdařené spekulaci na růst, kdy investor může přijít nejvýše o sto procent své investice, protože níže než na nulu se cena nikdy nepropadne. Amatérští investoři, kteří se spojili na Redditu, si uvědomili, že jestliže svými nákupy vyženou akcie GameStopu dostatečně vysoko, nenáviděné hedgeové fondy spekulující na jejich pokles utrpí smrtící ztrátu. Uspěli. A tak zatímco akcie videoherního řetězce ještě 12. ledna uzavírala obchodování na ceně necelých dvaceti dolarů, v pátek už končila s cenovkou 325 dolarů. Jen díky „semknutí“ amatérů z Redditu. Hedgeový fond Melvin Capital, který spekuloval na pokles GameStopu, přišel jen od začátku roku o takřka třetinu hodnoty svých investic. Když si profesionální makléři fondu uvědomili, že proti nim stojí rozhořčený dav ze sociální sítě, jali se nouzově kupovat akcie, aby ztrátu omezili, než dav vyžene cenu akcie ještě výše. Pořád lepší mít ztrátu třeba 200 procent než 2000 procent. Tím, že nouzově nakupovali zdražující akcie, jen podpořili jejich další růst. I tak musel být tedy Melvin zachraňován. Hlavně zmíněným fondem Citadel, jemuž radí Bernanke. Melvinu poskytl finanční pomoc za dvě miliardy dolarů. „Třídní boj“ proti Wall Street Kromě Melvinu a obecně profíků z Wall Street je dosavadním poraženým celé kauzy i aplikace Robinhood. Ta si získala popularitu mezi amatérskými investory svojí snahou o demokratizaci investování. Investovat totiž umožňuje vskutku za lidové ceny, bezpoplatkově. Právě zejména jejím prostřednictvím amatérští investoři způsobili Melvinu obrovské ztráty. Válka Wall Street s amatéry ze sociálních sítí pokračuje. Makléři omezují obchody zmanipulovaných firem, padají žaloby Koncem minulého týdne se však z Robinhoodu stal jejich zrádce. „Třídní boj“ proti Wall Street totiž aplikace zarazila, když možnost obchodování s GameStopem pozastavila. Nutnost, nebo „zrada“? Pro druhé hovoří to, že, jak média již dříve upozorňovala, existuje výrazné obchodní propojení Robinhoodu a fondu Citadel, týkající se například poskytování dat o investování. Mohl tedy právě i ze strany Robinhoodu existovat silný zájem na pozastavení možnosti obchodování. Na čí straně vlastně nyní stojí Robinhood, je vlastně ještě docela podružná otázka celé kauzy. Ta klíčová spočívá v tom, zda je kauza jen epizodou, nebo zda sociální sítě od nynějška budou miliardami na finančních trzích hýbat už trvale. A zda se prostřednictvím bublin sociálních sítí mohou trvaleji dávat určití lidé dohromady a v rámci až revolučního zápalu jako Robinové Hoodové „brát bohatým“. Autor je hlavní ekonom Trinity Bank, člen Národní ekonomické rady vlády.