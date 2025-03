Americký celní bumerang poškodí i Česko, byť nepřímo. Daleko víc zasáhne jiné

K tomu by měl příští středu oznámit sadu recipročních cel. USA budou uvalovat stejná cla, jaká na ně uvalují jiné země. Ta by těžce zasáhla země jako Argentina či Indie, naopak ve vztahu k Číně by USA musely celkové průměrné clo snížit. K menšině zemí, které na dovoz z USA uplatňují nižší clo než Amerika od nich, patří vedle Číny třeba Británie, Norsko či Japonsko.

Co to znamená v praxi? Že se nová americká cla na auta z EU mohou zvýšit ještě nad rámec nynějšího navýšení o 25 %. Protože třeba na osobní auta z USA uplatňuje EU clo 10 %, ale USA opačně jen 2,5 %. Pokud by to tedy Trump příští týden v rámci reciprocity srovnal, fakticky na auta z EU uvalí další clo 7,5 %. Celkově by tak navyšoval dané clo takřka na 33 %, což už je docela „darda“.

Naštěstí přímý vývoz automobilů z Česka do USA je zanedbatelný, když jeho hodnota loni jen mírně převýšila úroveň 60 milionů korun. Vyvezlo se tedy v podstatě jen „pár“ aut. Celkový vývoz Česka do USA loni dosáhl hodnoty 165,4 miliardy korun, takže novými cly na auta dotčený vývoz představuje pouze celkem zanedbatelná 0,04 % celkového našeho exportu do USA.

I tak však na Česko může nepříznivě dolehnout fakt, že Trumpova nová cla na automobily zvláště tíživě dolehnou na německý a slovenský vývoz do USA, ten přímý, mnohem masivnější, než je český. Přitom český autoprůmysl má na Německo a Slovensko těsné obchodní vazby, takže v důsledku Trumpových cel se může výrazně zhoršit odbyt českých subdodavatelů na tolik klíčovém německém trhu.

Německé automobilky Volkswagen a Mercedes patří mezi ty, v jejichž případě vývoz do USA představuje nejvýraznější podíl na celkových tržbách dané automobilky v Americe. V případě Volkswagenu je to 80 %, v případě Mercedesu pak 63 %. Německo a Slovensko pak v rámci Evropské unie představují dva největší vývozce automobilů do USA. Jejich souhrnný export na americký trh přesahuje půl milionu vozidel ročně. Trumpův celní bumerang tedy poškodí i Česko, byť nepřímo.