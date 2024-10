Datum s posunutými jmény. Nejen o hospodářské katastrofě světové i té naší české

Prvním případem je krach newyorské burzy v roce 1929. Ten, pravda, nepřišel – přinejmenším ze zpětného pohledu – jako blesk z čistého nebe. Náznaky hospodářských problémů se objevovaly od jara toho roku a masivní výprodeje akcií proběhly již v září, ale trh se po nich částečně zkonsolidoval, a dokonce nastal i jistý optimismus, že to nejhorší je překonáno.

Nebylo, a celková ztráta hodnot akcií za 24. říjen se vyšplhala na 11,25 miliardy (tehdejších) dolarů – přepočteno na dnešní peníze by to byla částka nejméně o dva řády vyšší. Ještě horší ztráty nastaly 29. října, ale to už nikoho nepřekvapilo, a proto se v anglickém prostředí zachovala paměť toho 24. října, což byl čtvrtek, pročež se mu říká Black Thursday.

V našich krajích ale došlo ke zmatení tohoto data z roku 1929 s předchozím krachem téže burzy, jenž je datován pátkem 24. září 1869, takže se uvedené datum roku 1929 často připomíná pod českým názvem Černý pátek, ač to pátek evidentně nebyl. (Navíc se anglický termín Black Friday, který se ovšem většinou nepřekládá do češtiny, ujal i v českém obchodním světě jako den podzimních výprodejů – to však nemá s 24. říjnem společného už vůbec nic: v USA jde o pátek po Dnu díkůvzdání, jenž se slaví pravidelně čtvrtý listopadový čtvrtek. Letos tedy Černý pátek připadne na 29. listopadu, což je – bez souvislostí s komercí a jen pro informaci – úmrtní den Karla IV. a také Marie Terezie.)

Naší českou – nebo tedy ve své době československou – hospodářskou katastrofou byl 24. říjen 1945, kdy prezident Beneš, a je třeba říci, že s ním i kompletně všichni ministři tehdejší vlády, včetně Jana Masaryka, Jana Šrámka, Jána Ursínyho, Huberta Ripky, Vavra Šrobára a Jaroslava Stránského (z nichž mnozí se později pokládali za demokraty a bojovníky proti komunismu), podepsali a vydali Dekret č. 100/1945, o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků – jinými slovy, provedli státní loupež za bílého dne, která se stala základem hospodářského (byť nikoliv ještě politického) marasmu více než 40 následujících let.

Ten den by se tedy býval měl jmenovat Den znárodnění – což však také nevyšlo: dekret podepsaný 24. října vstoupil v platnost 27. října, ale dokonce ani toto datum se posléze neslavilo, neboť bylo potřeba něčím překrýt připomínku vzniku „buržoazního Československa“, a tak byl jako Den znárodnění (a nic jiného) slaven v letech 1952–1987 28. říjen.

Jinými slovy, 24. říjen přišel přinejmenším dvakrát zkrátka. Jenže z hlediska toho data samého je to možná svým způsobem vlastně pozitivní: jeho případná personifikace se nemusí až tolik stydět.