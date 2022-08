Když má kraj peníze, proč by je neměl rozdat těm, kteří trpí?

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba chce dělat vlastní sociální politiku a plánuje příspěvky rodinám s dětmi. Zbylí hejtmani s ním nesouhlasí, protože podle nich to je záležitostí státu, kraje na to nemají nástroje ani peníze, a že kdyby to takhle dělal každý, byl by zmatek.

Jenže na druhou stranu Kuba tvrdí, že Jihočeský kraj na to peníze má, že vybral víc na daních díky inflaci, a tedy není důvod, proč je nerozdat těm, kteří kvůli zdražování trpí. Tento typ sociální politiky sice není primárně starostí krajů, zákon jim ji ale ani nezakazuje.

Kubův nápad je experiment v rámci organického hledání náplně samosprávných krajů. Jen pokusem a omylem lze organicky zjistit, co vlastně má stát, kraj či obec dělat. A pokud si lidé v Jihočeském kraji, a to se nakonec ukáže ve volbách, víc přejí pomoci dětem než třeba postavit nové, lepší silnice, je to jejich věc. A těžko to kritizovat.