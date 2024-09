Záplava personalizací. Kampaň v krajích stojí spíše na osobnostech než na stranách

Stávající hejtmani museli přerušit volební kampaň a přesunout se do krizových štábů i nazout holínky, obléknout nepromokavé pláště a vydat se do terénu. Těm, kteří jsou schopnými manažery a v krizových situacích dovedou jednat (Martin Kuba, Jan Grolich), tak záplavy mohou pomoci v zisku hlasů, byť je určitě nelze podezírat, že by z toho měli radost.

Šanci na vyniknutí má však vlastně každý z třinácti hejtmanů či hejtmanek. A nutnost zvládat mimořádně obtížnou situaci pak může voliče při jejich rozhodování vést k ještě většímu upřednostnění krajských problémů před hlasováním na základě celostátních stranických preferencí nebo vztahu k vládě Petra Fialy.

Po modrých začátcích oranžové tsunami

Fialova ODS kraje původně moc nechtěla, když v nich ale v prvních volbách roku 2000 uspěla, její vztah ke krajskému uspořádání se docela změnil. A silná role regionálních reprezentací pak posílila trend „krajských baronů“, jimž se líbilo hlavně „bačovat“ na hejtmanství a vytvářet lokální sítě propojení politiky a byznysu – na úkor celostátní politiky. Což však též přispělo ke vzniku či alespoň k posílení nepěkných rysů „kmotrovské ODS“.

Po první, modré fázi, zpestřené pouze několika případy hejtmanů ve žluté lidovecké barvě, kraje posléze zoranžověly. Především díky „oranžové tsunami“ Jiřího Paroubka z roku 2008, jenž dovedl umně propojit téma vrcholně nepopulárních poplatků ve zdravotnictví s krajskou úrovní, ostatně, právě kraje jsou zřizovateli řady lékařských zařízení.

Do kampaně usilující proměnit regionální hlasování v referendum o vládě Paroubek dokonce zapojil obrovský americký kamion, táhnoucí na přívěsu pojízdné pódium pro hvězdy showbusinessu. Výsledkem byla rekordní volební účast přes 40 procent a ovládnutí všech hejtmanství, přičemž sociálním demokratům drtivá dominance na krajích vydržela až do roku 2016. Jejich éru ale též vymezuje jméno Davida Ratha, skoro čítankové ukázky korupčního jednání na krajské úrovni.

Poté se však politické kyvadlo v krajích přestalo houpat takříkajíc „ode zdi ke zdi“. Jeho pohyb je pestřejší, klikatější, vede k větší pluralitě. V letošních volbách tudíž post hejtmana obhajují ve čtyřech případech hnutí STAN, ve třech ODS a hnutí ANO, po jednom lidovci, Piráti a Socdem.

Umně zakryté stranické značky

Nicméně hejtmana volí zastupitelstvo, a k zisku této funkce je tedy nutné projevit obratnost v koaličním vyjednávání. V mnoha krajích tak vznikaly konstelace odlišné od vládně-opozičního formátu platného na celostátní úrovni. A uvedený trend se čím dál tím více projevuje i v sestavování specifických volebních koalic. Docela úspěšní v tom historicky byli lidovci, postupně se ale přidávali další.

Například Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje již od roku 2012, řešil rapidní pokles celostátní popularity své mateřské sociální demokracie tak, že pro volby 2020 založil koalici 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, kam přibral hnutí Společně pro kraj a nestraníky. Stranickou značku umně zakryl a kampaň postavil hodně na svém personálním profilu.

Podobnou strategii emancipace, tentokrát od nepopulární vlády, lze nyní sledovat třeba u hejtmana Martina Červíčka z ODS, jenž dal v Královéhradeckém kraji dohromady koalici Silní lídři pro kraj (ODS, KDU-ČSL a hnutí Východočeši). Nebo u jeho kolegy z Vysočiny Vítězslava Schreka, který se postavil do čela koalice Společně se Starosty pro občany (ODS, TOP 09 a hnutí Starostové pro občany, jež ale nemá nic společného s hnutím STAN). Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) radši kandiduje prostě za Kubu 2024.

Ale i Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje z KDU-ČSL, sice vede volební koalici dle vládního formátu Spolu, provozuje však hodně osobně laděnou kampaň ve stylu slevové reklamy v supermarketu pod hlavičkou Akce hejtman (Grolich). A dokonce se ve speciálním videu obrátil na voliče ANO: prý chápe, že mají rádi Andreje Babiše i že jsou naštvaní na vládu, leč krajské volby jsou hlavně o osobnostech a Babiš v nich přece nekandiduje, zatímco on, hejtman Grolich, se může vykázat výsledky.

Dle průzkumů veřejného mínění poměrně velký počet lidí svého hejtmana stále nezná, respektive pokud ano, tak v případě viditelných osobností manažerského typu. Krajská scéna se patrně bude i nadále personalizovat a posilovat svou nezávislost na pražských stranických centrálách. A možná to časem zvedne i volební účast, jež v krajích zatím zhruba o pětadvacet procentních bodů pokulhávala za sněmovními volbami.