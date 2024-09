Konec éry ideologických krajských náčelníků. Kde už mají jasno o nových koalicích a kde se o nich jedná?

Martin Kuba sice v Jihočeském kraji sestaví jednobarevnou vládu ODS, nicméně opakuje, že má korektní vztahy se všemi stranami, kterým nadále chce naslouchat a že politika Antibabiš je k ničemu.

O konci ideologie nezáměrně vypovídá též jihomoravská koalice, kterou uzavřel dosavadní hejtman a lídr kandidátky Spolu Jan Grolich jen pár hodin po uzavření volebních místností. Jeho jediným koaličním partnerem jsou Starostové pro jižní Moravu, ty vedl do voleb šéf svazu měst a obcí František Lukl, zdatný politický turista, který byl svého času aktivním účastníkem pokusu o ústavní puč Miloše Zemana.

Desátého července 2013 jej prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem pro místní rozvoj ve vládě, která nikdy nezískala důvěru. Ne, že by někdo chtěl pana Lukla za jeho aktivity ostrakizovat, jen je třeba upozornit, že hony na nedemokratické čarodějnice pořádané samozvanými demokraty jsou velice selektivní.

Ani Martin Půta, jako vůdčí představitel Starostů pro Liberecký kraj a vítěz krajských voleb, nechce vládnout na ideologickém půdorysu a zve hnutí ANO i ODS. Podobný průběh mají i jednání v jiných krajích, ANO se na severní Moravě i na Karlovarsku (v obou má rekordní výsledek) chce o vládu podělit a mluví o širší koalici.

V Pardubickém kraji se dosavadní hejtman Martin Netolický také již dohodl na čtyřkoalici „svého“ 3PK s ANO, Koalicí pro Pardubický kraj a ODS plus TOP 09 (kandidovali společně). Důvodem je kromě stability takové koalice též snaha o kontinuitu, pokud se totiž takto široce politicky rozkročené uskupení na něčem dohodne, je veliká šance, že v tom bude pokračovat i garnitura budoucí. A to byla slabina většiny ideologických koalic, jsou to začasté koalice pro koalice a společný program hledají velmi složitě.

Při pohledu, nejen do Pardubic, si člověk říká, co asi chybně koalujícím členům TOP 09 řekne velekněžka ideologické čistoty Markéta Pekarová Adamová, ta přeci voličům ještě před víkendem vzkazovala, že „volit TOPku znamená vyjádřit i svůj životní postoj“.

Velice zábavná je situace ve středních Čechách, kde se dosavadní hejtmanka Pecková (STAN) cítí nadále povinna obejít vítěze voleb a láká k sobě koalici Spolu. Ta se ovšem ještě hodlá bavit s vítězem, tedy hnutím ANO, které Janu Skopečkovi, jako lídrovi Spolu, nabídlo pozici hejtmana.

Dalo by se o tom mluvit jako o „Skopečkově volbě“: buď získá kraj a možnost vybudovat si mocenskou pozici, jakou má třeba Martin Kuba, nebo se zařadí a bude poslušně plnit historickou úlohu „zachránce demokracie“. Zábavné situace nás neminou, to ovšem neznamená, že by neplatilo, ideologickým komisařům už zvoní hrana.