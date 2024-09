Pětikoalice v troskách. Stávající vládní sestava většinu těžko udrží, Fialu čeká zásadní rozhodnutí

Zvlášť kdyby odložil čistě stranickou optiku a dosadil místo ní parametr: Vyhlídky stávající pětikoalice na zopakování vládní většiny po příštích sněmovních volbách.

ODS totiž výrazně zabodovala pouze v Jihočeském kraji díky hejtmanovi Martinu Kubovi. Ten však kandidoval hlavně pod značkou Kuba 2024 a krátce po oznámení volebních výsledků mimo jiné pronesl: „Bylo by velmi nešťastné vykládat to jako úspěch republikové ODS. Ten výsledek je velmi specifický a já myslím, že na těch číslech je to jasně vidět. Je to úspěch jihočeského týmu, který se mi podařilo sestavit, a jsou za ním roky práce.“

Martin Kuba též své vítězství, jež mu umožní sestavit jednobarevnou krajskou vládu, odmítl interpretovat tak, že by si ODS měla vzít poučení a v parlamentních volbách kandidovat samostatně, poněvadž jeho výsledek prostě stojí na řadě faktorů.

Jihočeský hejtman se každopádně již léta považuje za jednoho z hlavních favoritů v boji o vedení strany poté, až Petr Fiala v jejím čele skončí, například až neobhájí vládní většinu po příštích sněmovních volbách. A pokud tedy premiér jeho sukces vyzdvihuje na tiskových konferencích, chlubí se vlastně docela cizím peřím, ba peřím svého hlavního soka.

Fiala však coby plus vyzdvihl též vítězství hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) v Jihomoravském kraji. Grolich formálně vedl koalici Spolu, provozoval ale velmi osobně laděnou kampaň ve stylu marketinkové slevové akce nějakého supermarketu. Značku Spolu sice na jeho propagačních materiálech šlo najít, byť spíše s využitím mikroskopu.

Grolichův trik celostátně sotva zabere

A v kampani se dokonce obrátil pomocí zvláštního videa přímo na příznivce ANO, kterým sdělil, že rozumí jejich naštvanosti na vládu i tomu, že volívají hnutí Andreje Babiše, avšak Babiš přece v Jihomoravském kraji nekandiduje a krajské volby jsou hlavně o osobnostech.

Apel pravděpodobně zčásti dopadl na úrodnou půdu, neboť „Grolichova listina“ porazila ANO o více jak deset procentních bodů, leč co z toho plyne pro ODS? Má snad za rok Petr Fiala oslovovat voliče pomocí videa, kde bude říkat: „Rozumím tomu, že jste nazlobení na mou vládu, i tomu, že máte rádi Andreje Babiše, ale…“? Grolich měl totiž za „ale“ co dodat: Volte nadstranicky profilované osobnosti, konkrétně tedy mne. Jeho trik tudíž celostátně sotva zabere.

Taktiku emancipace od vlády pomocí šířeji pojatých koalic zkusili uplatnit dva hejtmani za ODS. Martin Červíček stál v Královéhradeckém kraji v čele koalice nazvané Silní lídři pro kraj. Vítězslav Schrek dal na Vysočině dohromady uskupení Společně se Starosty pro Vysočinu, kde spolu s jeho ODS a TOP 09 figurovalo i regionální hnutí zmíněné v názvu celé koalice, jež ale nemá nic společného s hnutím STAN. Nicméně ani jeden z nich post hejtmana patrně neobhájí.

Hnutí STAN pak zůstalo ve srovnání s minulými volbami zhruba na svém, pokud je o počet mandátů, ovšem pomineme-li velmi specifický Liberecký kraj s hejtmanem Martinem Půtou, jehož Starostové pro Liberecký kraj jsou k celostátnímu STANu pouze volněji přidruženi, uhájí formace Víta Rakušana patrně jen Středočeský kraj. Byť s odřenýma ušima, neboť STAN a Spolu tam mohou vytvořit většinu o jeden jediný mandát.

Potřeba hledání funkčních alternativ

Totální fiasko však zaznamenali Piráti. K jejich problémům s digitalizací stavebního řízení se vládní partneři chovali sice kriticky, ale zároveň s velkou shovívavostí. Voliči ovšem žádné slitování neměli a celá Pirátská strana se tak otřásá v základech. Bez toho, aby za rok dodala na společnou pětikoaliční hromádku přinejmenším nějakých sedm osm procent, však stávající vládní sestava většinu sotva udrží.

A vrásky na čele musí premiérovi a jeho koaličním partnerům činit i relativní úspěch koalice Stačilo! Kateřiny Konečné, jež ve většině krajů neměla problém s překonáním pětiprocentní laťky. Pokud podobný výsledek zopakuje i za rok, ve volbách do sněmovny, samo o sobě to sníží šance na dosažení většiny pro pětikoalici.

Petr Fiala si každopádně bude muset ještě chvilku počkat na vývoj u lidovců i na informaci, zda Miroslav Kalousek opravdu založí novou stranu. A pak se rychle rozhodnout, zda má smysl pokračovat v projektu Spolu, byť do něj vložil velké množství energie.

Jak však správně poznamenal Martin Kuba, pouhý návrat ke kandidatuře za vlastní stranickou značku šťavnaté ovoce nezajistí. Nejen v ODS tak pravděpodobně zesílí pošilhávání po možné vládní koalici s hnutím ANO. Poněvadž pokud je stávající vládní pětikoaliční formát prakticky neobhajitelný coby příští většinová sestava, logicky vyvstává potřeba hledání funkčních alternativ.