Průhonická tsunami v krajích. Vládní debakl? Neuvěřitelné se stalo skutkem

Podobnost s víkendovými volbami o 16 let později? Hnutí ANO vyhrálo s procenty jen o chlup nižšími – 35,4 %. Vyčíslit skóre jeho rivala, vlády, není tak snadné, vládní strany kandidovaly v krajích v různých, často roztodivných koalicích. Ale „premiérská“ ODS získala samostatně 5,9 %, koalice SPOLU pak těsně nad 10 %. Nijak nezazářilo ani hnutí STAN, zatímco Piráti, největší poražený voleb, v krajích fakticky přestali existovat.

ANO s opozičními svaly

Bývala to v Česku po léta tradice: hlavní vládní strana vždy dostala v krajských volbách zle nařezáno. Dvakrát to zažila ČSSD, dvakrát ODS. Až hnutí ANO kletbu zlomilo – v roce 2016 (kdy bylo ve vládě juniorním partnerem ČSSD) i v roce 2020 (kdy už samo vedlo vládu s ČSSD) krajské volby vyhrálo, ale v obou případech ziskem jen těsně nad 21 procenty, ač jeho celostátní preference byly o poznání vyšší.

Proto se čekalo, jak si ANO v tomto typu voleb povede poprvé coby strana opoziční, notabene útočící na již tři roky fungující a nepopulární vládu Petra Fialy. A výsledek? Abychom se vyhnuli zmatení barev, nazvěme ho třeba „průhonická tsunami“.

V roce 2020 vyhrálo ANO ziskem 21,8 %, nyní 35,4 %. Na počet krajských zastupitelů: roku 2020 jich ANO získalo 178, nyní 292. A v absolutním počtu hlasů: roku 2020 volilo ANO 604 tisíc voličů, nyní 843 tisíc. A to i při nižší volební účasti – v minulých volbách činila 37,9 %, v těch letošních, „povodňových“, jen 32,9 %. V řadě krajů dokonce ANO vítězilo drtivě: v Moravskoslezském kraji ho volilo 47 % lidí, v Karlovarském 44 %, v Olomouckém přes 40 %.

A jak už bývá u hnutí ANO zvykem, ve volbách nešlo jen o výsledek jeho samotného, ale také o jeho koaliční potenciál. Tedy schopnost vytvářet krajské koalice a zabránit tomu, aby se proti němu spojily zbylé strany, jichž bylo dosud třeba v Karlovarském kraji hned 11.

A i v tom je výsledek pro ANO nadějný, možní spojenci se mu rýsují. Sice úplně pohořelo – bez Motoristů a Filipa Turka – hnutí Přísaha, naopak mírně posílilo a s výjimkou jediného kraje uspělo hnutí SPD, v koalici s Trikolórou a stranou PRO. A také koalice STAČILO! se uchytila ve většině krajů, což po evropských volbách potvrzuje, že krajní levice se vrací na scénu.

Bude teď na ANO, zda se rozhodne s těmito uskupeními jít v krajích do koalic, anebo je třeba jenom využít jako klacek při vyjednáváních s vládními stranami. V nejednom kraji však bude jen velmi těžké dominantní ANO při skládání koalic obejít, ve dvou ani žádného partnera k vládnutí nepotřebuje.

Vládní brm-brm-brm

Ač by se mohlo zdát, že takto jednoznačný výsledek nelze číst jinak než jako vládní debakl, neuvěřitelné se stalo skutkem. Premiér a šéf ODS Petr Fiala hovoří o solidním a nikterak fatálním výsledku, místopředseda TOP 09 Michal Kučera zase rozesmál výrokem, že je to taková „horší remíza“. A prezident Petr Pavel, zvolený s podporou všech vládních stran, v neděli z Hradu nabádal, aby lidé výsledek voleb nebrali jako referendum o vládě.

Pražské (respektive spíše brněnské) vedení ODS ovšem v sobotu dostalo snad ještě horší ránu, než bylo drtivé vítězství hnutí ANO. A to, že v Jihočeském kraji výrazně vyhrál (ziskem 47 %) hejtman Martin Kuba, nejhlasitější oponent Petra Fialy v ODS a velký kritik projektu SPOLU. Jako jediný si přitom troufl kandidovat samostatně, jako ODS, nikoliv ukrytý v různých koalicích.

Zatímco triumf Andreje Babiše vysvětlí vedení ODS svým voličům osvědčeným zaklínadlem o „populistech a extremistech“, její nejúspěšnější hejtman jí nepříjemně připomněl, že to byla právě ODS (nikoli SPOLU-ODS), kdo tu před lety vyhrával krajské volby výsledky ne mnoho pod 40 procenty. A že je to s věrohodným lídrem a kompromisy neobroušeným programem možné i dnes. Do Prahy pak Kuba vzkázal, že nevyhrál díky vládnutí své strany, ale naopak jí navzdory.

Výkladní skříní Fialovy koalice SPOLU se oproti tomu měly stát Jihomoravský a Středočeský kraj, kde šly ODS, KDU-ČSL a TOP 09 společně. Na jižní Moravě sice SPOLU vyhrálo díky popularitě lidoveckého hejtmana Jana Grolicha, ve středních Čechách ale skončilo s velkým odstupem až třetí za ANO a hnutím STAN.

Stále více to připomíná ten starý normalizační vtip, jak se funkcionářům KSČ rozbije auto: oni odmítnou, že by ho měli opravit, anebo jít dál pěšky – a místo toho jen dál sedí na sedadlech, broukají si brm-brm-brm a předstírají, že auto jede.