Češi zažijí nejpodivnější krajské volby. Přesvědčily povodně lidi o smysluplnosti krajů?

Jsou to už sedmé krajské volby od roku 2000, kdy tyto útvary, tehdy častěji a krkolomně nazývané jako „vyšší územní samosprávné celky“ spatřily světlo světa. Na začátku dvakrát ve volbách drtivě vítězila ODS, v dalších dvojích ČSSD, teď má už ke třetímu triumfu v řadě našlápnuto hnutí ANO.

Ale ať už zrovna v krajích vévodila ta, či ona strana, občané Česka si dosud k uměle vzniklým územním celkům kdovíjak vřelý vztah nenašli. Ke krajským volbám chodí tradičně sotva třetina voličů, což je v oblibě řadí jen těsně nad nemilované volby senátní nebo evropské. Jen jedinkrát, v roce 2008, účast v krajských volbách „o prsa“ přelezla hranici 40 procent, ale to jen proto, že lidé chtěli potrestat Topolánkovu vládu za zavedení poplatků u lékaře.

To je asi také jeden z důvodů, proč krajské volby tolik nelákají. Místo toho, aby se v nich řešily konkrétní problémy daného regionu a vystavoval se účet dosavadnímu hejtmanovi, jak tomu obvykle bývá u voleb obecních, stávají se krajské volby uprostřed parlamentního volebního období do značné míry referendem o stávající centrální vládě a generálkou na blížící se volby sněmovní (jinak by nikdy nemohla třeba v roce 2012 vyhrát ČSSD ve Středočeském kraji, ani ne půl roku po velké korupční kauze svého hejtmana Davida Ratha). Nebude to jinak ani tentokrát: podle průzkumu agentury STEM přiznává celostátní motivaci účasti u krajských voleb asi polovina voličů, 24 procent dokonce za hlavní důvod označuje přímo svou nespokojenost s vládou Petra Fialy.

K motivaci lidí zvolit si to nejlepší vedení kraje moc nepřispívá ani fakt (běžný ale i u jiných typů voleb), že voliči nějak zvolí, ale politici pak s jejich hlasy naloží po svém.

A tak i když ve dvojích posledních krajských volbách suverénně vítězilo hnutí ANO, při skládání koalic a výběru hejtmanů potom jen paběrkovalo. Dosud mělo hejtmany ve třech krajích a do většiny krajských koalic se vůbec nedostalo, zatímco třeba ODS či STAN se sotva třetinovým volebním výsledkem mají po čtyřech hejtmanech a na řízení kraje se podílejí skoro všude. Nástup nových politických formací nicméně tentokrát Babišovu hnutí slibuje větší manévrovací prostor při skládání krajských koalic.

Sedmý reparát krajů

Specifikem těchto krajských voleb bude v každém případě čerstvý dramatický prožitek živelní pohromy v několika regionech. Kromě toho, že se povodně a jejich zvládnutí staly velkým tématem dnes začínajících voleb, ovlivní tento fakt volby i ryze prakticky. Rozhodnutí vlády neposunout jejich termín a uskutečnit je i na nejvíce postižených územích může výrazně ovlivnit volební účast. Protože mnoho lidí stále setrvává mimo své domovy, často i mimo své kraje, jiní přišli o doklady a také ochota vyplaveného občana splnit si svou „občanskou povinnost“ rapidně klesá s množstvím bahna, zůstávajícím v jeho sklepě, či dokonce obýváku.

Protiargumentem asi může být, že právě povodně a aktivita krajů i hejtmanů během nich by se pro mnoho lidí mohly stát vítaným vodítkem ke stále tak trochu hledanému smyslu (a smysluplnosti) krajů coby územních celků i správních institucí. Během povodní byli hejtmani vidět a ti z nejpostiženějších krajů si jistě zaslouží i uznání, ale z hlediska smyslu krajů by nás to nemělo vést k nějakým patetickým závěrům.

Ač se to totiž ve volební den skoro nesluší připomínat, ani za čtvrtstoletí existence se krajům vlastní smysluplnost prokázat nepovedlo. Ve správě země dnes naopak představují nesmysl, umělý apendix, zřízený z ryze politických důvodů. Disponují sice jistými pravomocemi v oblastech jako školství, zdravotnictví či doprava, ale složitě se o ně dělí s ministerstvy a obcemi, takže jsou fakticky jen průtokovým ohřívačem peněz, které tečou z centra do obcí. A ohřívačem pořádně drahým, náklady na výkon krajské samosprávy jsou oproti původním předpokladům astronomické. Slibované úřady o desítkách úředníků mají dnes podobu kolosů o mnoha stech hlavách ve stamilionových palácích, roční náklady jen na chod úřadu a zastupitelstva ve větších krajích dávno překonaly hranici půl miliardy.

A to vše si vynásobte čtrnácti, protože právě tolik krajů ani ne jedenáctimilionové Česko přece nutně potřebuje, i když třeba Německu s 84 miliony obyvatel stačí šestnáct spolkových zemí. Nemluvě o tom, že v roce 2000 ustavené, uměle narýsované kraje mnohde přetnuly historické zemské hranice staré tisíc let, čímž vznikly omyly jako kraj Vysočina nebo Slezsko rozdělené do dvou krajů. A také neústrojný a nefunkční mix obřích krajů, jako je Středočeský s bezmála půldruhým milionem obyvatel, a trpaslíků typu Karlovarského s 295 tisíci.

V krajích se za ty roky vytvořily klientelistické mocenské bašty, jež propojily politiku, byznys, někde i policejní špičky. A nárokovaly si větší podíl na centrální moci. Dnes tvoří kraje významnou protiváhu vládě, čímž ji oslabují. A šéf asociace krajů je reálně vlivnější figurou než třeba předseda Senátu.

V tom, že kraje byly největším polistopadovým omylem, se dnes vzácně shodují tři ze čtyř nejvýraznějších politiků oné éry: Václav Klaus, Miloš Zeman i Petr Pithart.

Zrušit kraje, nebo alespoň racionálněji překreslit jejich mapu je už dnes zhola nemožné. Na regionech s jejich lukrativními funkcemi, dotačními toky a příjmy za mandáty krajských zastupitelů do partajních pokladen už je zainteresováno příliš mnoho lidí. A tak nezbývá než sledovat ten jejich sedmý reparát a z volební účasti se snažit vyčíst: vzali lidé kvůli povodním kraje na milost?