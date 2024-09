Fialová vlna proti Fialovi. Povodeň vládu nezachránila, Piráti se topí, ale i Babiš si musí dávat pozor

Petr Fiala doufal (a Andrej Babiš se děsil), že vcelku velmi dobrá reakce státu a jeho složek může výsledek hlasování otočit: už nebudou plebiscitem o Fialově kabinetu, ale vlastně mnohem „spravedlivějším“ hlasováním o fungování záchranných a preventivních složek v konkrétním kraji. Nestalo se.

Českou republikou se ve volbách převalila vlna ve fialových barvách hnutí ANO, jejíž výsledek bude velmi obdobný slavné „oranžové tsunami“ Jiřího Paroubka z roku 2008. Tehdy ČSSD zcela nečekaně ovládla republiku a získala v krajských volbách 35,85 procenta hlasů. Babišovo ANO směřuje k podobnému, možná i vyššímu výsledku. Totální dominance, s výjimkou Jižních Čech a Jižní Moravy.

Nebo ještě jinak: před čtyřmi lety ANO také zvítězilo, ale s výrazně slabším výsledkem než letos (21,82 %). Pro konkurenci bylo tedy poměrně snadné vítěze obejít a složit koalici bez něj, takže Babišovo hnutí, ač stejně jako letos zvítězilo v deseti krajích, získalo jen tři hejtmany.

Obskočit vítěze jistě půjde i letos (hypoteticky třeba ve středních Čechách), ale bude to neskonale složitější - a někde to prostě nebude možné.

Čas přepřáhnout?

Největší varování a dilema proto přichází pro ODS: má šanci na slušný výsledek, povede-li ji do příštích voleb současný předseda? Nebylo by pro ni lepší zkusit přepřáhnout, jako učinila ČSSD v roce 2002 či sama ODS v roce 2010 - tedy nechat současného předsedu vlády „dějinám“ a do voleb nastrčit novou tvář?

A s tím přímo souvisí i druhá otázka: jednoznačně nejúspěšnějším krajským politikem je jihočeský hejtman Martin Kuba, jenž je v rámci partaje zcela marginalizovaný. Co si počít s veleúspěšným, leč dosud ostrakizovaným „lokálem“? Nota bene s takovým, jenž je zdrženlivý ke koalici Spolu, a navíc je v rámci ODS nejméně radikálně vůči hlavní konkurenci, tedy hnutí ANO? To jsou zcela zásadní a v žádném případě banální otázky, které bude muset hlavní vládní strana v příštích dvanácti měsících urgentně řešit.

Jak podělat příští volby

Paradoxně do těžké pozice se dostává i momentálně euforické Babišovo ANO, kde se po těchto volbách už všichni vidí jako vítězové příštích parlamentních voleb a namistrovaní siláci si brousí vidličky na ministerská křesla. Což je ten nejlepší způsob, jak příští volby podělat.

Krom výstrahy pro vládní partaje (včetně totálního propadu Pirátů) a historického úspěchu ANO je třetí nejdůležitější zprávou malý úspěch malých stran. Malý úspěch, jenž může mít velké důsledky. Právě propad stran na levém i pravém kraji vedl před třemi lety k tomu, že se současná pětikoalice mohla chopit vlády (v říjnu 2021 propadlo přes milion hlasů).

Návrat levého i pravého okraje může nejen přivést k moci hejtmany Babišova hnutí, ale mohou být těmi, kdo mu za rok umetou cestu při návratu k celostátní moci.