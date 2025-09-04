Brněnští soudci zapálili les v očekávání, že se požár rozšíří až do města

Proč soud, kterého porušování pravidel pobuřuje, kandidátku rovnou nezrušil? Usnesení praví: „Stalo-li se obcházení právní úpravy koalic ve volebním zákoně v české politické praxi běžným jevem, nelze nyní, krátce před volbami, zcela překvapivě otočit kormidlem a postihnout za toto jednání v podstatě náhodně vybraný subjekt.“
Jinak řečeno, kdyby Stačilo! znemožnili kandidaturu, museli by stejně důsledně postupovat přinejmenším v případě SPD v některých krajích a též Pirátů. Piráti dokonce Zeleným v některých krajích platí „výpalné“ za to, že nekandidují, je to také čistá koalice. Všechny tři subjekty použily totožnou fintu, která v české politické praxi má tradici delší než desetiletí.
Akademicky zajímavá otázka
Jak soud správně konstatoval, to, že zákon porušují jiní, nikoho neomlouvá. A jaký je plán krajského soudu? Skrytými koalicemi se má zabývat Ústavní soud po volbách: „Krajský soud považuje za prospěšné, aby měl Ústavní soud při svém rozhodování k dispozici různé argumentační linie a mohl o nich uvážit, ať už bude výsledek jeho posuzování jakýkoliv.“ Je velmi sporné, zda soudci Ústavního soudu budou mít z takových nevyžádaných rad radost.
|
Hnutí Stačilo! je nepřiznanou koalicí, míní soud v Brně. Jeho kandidátku ale nezrušil
A proč najednou a zrovna v případě Stačilo! v kraji Vysočina musel soud zasáhnout? Protože, slovy soudu, někdo už musel říci, že král je nahý. Tento soudní „argument“ nesvědčí ani o rozmyslu, ani o společenské odpovědnosti soudců. Zde si s dovolením autor neodpustí zlé rýpnutí, co chcete po lidech, pro něž je nejposvátnější hodnotou vlastní plat?
Tedy jinak řečeno, jediná jistota, kterou zatím v dosavadním politickém provozu České republiky nikdo nezpochybňoval, že výsledek voleb určí občané tím, že hodí svůj hlas jednotlivým stranám, neplatí. Soudci si naplánovali, že po volbách má nad „suverénem“ být ještě jedna autorita - soudci konstitučního tribunálu v Brně.
Musíme tyto dámy a pány upřímně litovat, předseda Ústavního soudu Josef Baxa se v několika rozhovorech zoufale bránil otázkám, které jej měly vmanévrovat do aktivistické pozice ohledně voleb, a teď ho tam dostal soud ovládaný herostratovským komplexem, soudci prostě „museli“ konstatovat, že Spolu! je koalice.
K problému se samozřejmě s chutí vyjadřují nejrůznější právníci, protože otázka je akademicky zajímavá, nicméně tím Ústavnímu soudu ještě přitápějí, jako když bývalý ústavní soudce Stanislav Balík prohlašuje, že soudci se budou řídit ústavností, nikoli veřejným míněním. A bylo tomu snad někdy jinak? Kdy a proč?
Zákaz nezákaz
Akce brněnského krajského soudu je pobídkou pro další žaloby, takže si můžeme být jisti, že po sečtení hlasů nebude jasno a že už ve volební kampani sehrají, zejména mezi příznivci Stačilo ! a SPD, nejrůznější hoaxy a spiklenecké teorie svou roli, zejména v tom, že tyto voliče mobilizují.
|
Předvede koalice Spolu finiš kampaně jako minule? Spíš ne, scházejí nápady i věrohodnost
Soudci z neznámého důvodu nemohli počkat, až volební proces řádně doběhne, a ex post říci: Milí politici, do této chvíle jsme vám skryté koalice tolerovali, bylo to špatně, ale od zítřka to neplatí, budeme skryté koalice důsledně potírat. Bylo by to jasné, transparentní a nenarušilo by to volební klání a také důvěru v celý proces.
A víte co je na téhle vážné situaci legrační, že krajský soud vyčetl politikům polovičaté řešení a la královna Koloběžka I., ta byla obutá neobutá, učesaná neučesaná. Stačilo! je nepochybně koalice nekoalice, ale soudci brněnského krajského soudu vydali zákaz nezákaz. Poškodili důvěru ve volby, právní stát, mobilizovali příznivce extremistů a společnosti nepřinesli nic.