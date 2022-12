Zabít, či se nechat zabít? Proč se králům Šumavy fandí víc než Mašínům

Ten rozdíl lze ilustrovat i takto. Kdybyste hledali jednu věc, kterou mají společnou tři čeští prezidenti, tak Havel, Klaus ani Zeman nevyznamenali nikoho ze skupiny Mašínů. Říká se, že kvůli zabití (pro mnohé vraždě) již zneškodněného policisty a pokladníka.

Ale Josefa Hasila (1924–2019), vzor krále Šumavy z nového seriálu, vyznamenal Havel medailí Za hrdinství. A i když je to jen spekulace, lze si snadno představit, že by ho vyznamenali i Klaus či Zeman. Kilián Nowotny (1905–1977) sice vyznamenán nebyl, ale také by tomu nic nebránilo.