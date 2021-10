Nechceme trať nechat zpustnout

V devadesátých letech minulého století probíhala její nutná oprava, ta se ale uskutečnila jen v úseku Rakovník – Čistá. Na zbývající části byla v roce 1997 vyhlášena výluka a dopravu zajišťovaly autobusy. Po velkém úsilí vedení dotčených obcí se v roce 2001 podařilo obnovit provoz mezi Čistou a Kralovicemi, zbývajících dvanáct kilometrů do Mladotic zůstalo neopraveno dodnes. Celou dobu, po kterou trať není plně v provozu, probíhá boj obcí ležících na ohroženém úseku o to, aby vlaková doprava nebyla zcela zrušena.

Po téměř pětadvaceti letech „trvalé výluky“ je svršek tratě číslo 162 zarostlý náletovými dřevinami a trávou, přejezdy přes silnice přeasfaltovány a na řadě míst chybí i kolejnice. Vlaky tak jezdí jen na části tratě mezi Rakovníkem a Kralovicemi u Rakovníka a tato neúplnost se projevuje i na množství přepravovaných osob.

Rovněž chybí jakákoliv péče o nádražní budovy ze strany jejího majitele - Správy železnic. Nádraží v Čisté, Kožlanech, Kralovicích či Trojanech by okamžitě mohly sloužit jako filmové kulisy válkou poničených objektů. V poslední době se uvedené téma opět dostalo do centra dění poté, co vedení Středočeského kraje oznámilo, že na dvanácti tratích, kde objednává dopravu, dojde k omezení nebo úplnému zastavení provozu. Jednou z obětí tohoto rozhodnutí je i trať mezi Rakovníkem a Kralovicemi ležící ovšem v kraji Plzeňském, jehož vedení vlakovou dopravu v tomto úseku naopak podporuje. Zatím poslední jednání na úrovni náměstků obou krajů proběhlo 29. září. Výsledek? Od zavedení nového jízdního řádu bude mezi Rakovníkem a Kralovicemi jezdit pouze o víkendech v době letního času jeden pár vlaků! Úsilí obcí Čistá, Kožlany, Kralovice a Mladotice, stejně jako Spolku místní dráha Rakovník – Mladotice směrem k zachování denního provozu na trati bude ovšem dál pokračovat.

Nechceme dopustit, aby i dosud plně provozuschopný úsek dopadl podobně jako část trati do Mladotic. Naopak, naší snahou je obnovit chátrající trať o necelé dva kilometry k národní kulturní památce Mariánská Týnice a nejlépe pak dál do Mladotic, aby opět mohla plnit svoji původní funkci. Tou je jednak plynulé spojení Kladno – Rakovník – Mladotice - Plzeň, ale i doprava turistů do nádherné oblasti severního Plzeňska.