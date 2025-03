Smutný rekordman jara 1945. Nálet spojeneckých letadel na Kralupy byl nejtěžší v republice

Cílem náletu byly továrny s vojenskou výrobou, železniční uzel a rafinerie minerálních olejů. Zahynulo při něm 248 lidí, z toho 145 Čechů, raněných byly stovky. Sloužila tu posádka wehrmachtu, dopravní pluk luftwaffe a v Dvořákově gymnáziu německý polní lazaret, který byl zasažen také. Na město dopadlo 1 256 tříštivých bomb o hmotnosti 316 tun. Z 1 884 kralupských domů jich bylo zcela zničeno 117, dalších asi 993 bylo poškozeno. Nálet zničil 22 podniků a 16 veřejných budov. Nepamatuji, že by to ale Spojencům v tu dobu někdo vyčítal: byla to předzvěst konce války a okupace.

Pamětníků této tragédie už mnoho nežije. Ale stále si uchovávají v paměti nejtragičtější okamžiky této zkázy. Stačilo nahlédnout do kostela s desítkami zakrvácených obětí. Nebo být svědkem marného úsilí hasičů vyprostit zpod trosek kina zavalenou ženu. Jsou proto schopni emotivněji vnímat to, co se nyní děje na Ukrajině.

Jako desetiletý kluk jsem zažil útok Spojenců na elektrárnu ve Veltrusích, rozstřílení desítek dopravních letadel spojeneckými stíhači a bombardování Prahy, když jsem se s otcem náhodně ocitl na nádraží v Holešovicích. Ale to byly v mých dětských zážitcích jen epizody ve srovnání s osudem Kralup. Při náletu jsme se skrývali na zahradě v jámě pokryté železničními pražci. Když bomby začaly dopadat na město, otec mě ještě zalehl vlastním tělem. Bylo to nekonečné čekání.

Moje šestnáctiletá sestra Eva pracovala jako vychovatelka dětí v rodině inženýra Kilba, který pracoval v rafinerii a bydlel přímo proti vchodu do továrny. V poledne sestra nikdy s dětmi nikam nechodila. Když jsme tam doběhli, viděli jsme jen trosky. Byly to hrozné minuty, než jsme Evu viděli přicházet s dětmi cestou od hřbitova. Byla shrbená, sténala bolestí, zasáhla ji hrouda do zad.

Na procházku ji díkybohu vylákal její kamarád Karel, který byl se spolužákem Láďou jako středoškolák totálně nasazen do oddílu Technische Nothilfe a většinu volného času trávili u nás. Karel byl trochu dobrodruh, ale v prvních májových dnech s ukradenou motorkou jezdil s léky do Terezína, kde řádil tyfus. Zakotvil u zpravodajské služby, začal spolupracovat s druhou stranou a skončil tragicky bez soudu.

Láďa byl úplně jiný typ. Při vyhlášení leteckého poplachu se chodil přes otcovo varování schovávat do sklepa. Zapomněl si u nás deník, měl tam citát z Camusova Cizince: „Mohl jsem si teď už jen přát hustý dav diváků, který mi přijde na popravu a uvítá mě pokřikem plným nenávisti.“ Tehdy jsem tomu nerozuměl, ani nyní. Jako nerozumím tomu, proč se po osmdesáti letech ve světě stále ještě bombarduje a vedou se války.