Krásný nový zelený svět podle Fialy. Jeho vláda je hrozbou pro naše občany

Výše uvedené příklady jsou jen stručným výběrem toho, jak chce Fialova vláda zachraňovat planetu v rámci Green Dealu. Premiér a ministři přitom tyto ekozhůvěřilosti, které lidem zdraží všechno a budou jim autoritativně zasahovat prakticky do celého života, chystají schválit pokoutně, v tichosti a bez celospolečenské diskuse. Přesně, jak to udělali s migračním paktem EU se skrytými kvótami a výpalným za nepřijaté uprchlíky.

Samozřejmě nebyl by to pan Fiala, kdyby u toho notoricky nelhal. Takže se neustále snaží oblbovat veřejnost tvrzeními, že za všechno může Babiš, že Babiš podepsal Green Deal a že naplňuje jen pozici, kterou mu přenechal Babiš. Naštěstí lidé dnes jeho slovům přikládají stejnou váhu jako jeho předvolebním slibům.

„Green Deal jsem nepodepsal“

Řekl jsem to tisíckrát a zopakuji to po tisíci prvé: žádný Green Deal jsem nepodepsal. Jako předseda vlády jsem jen v EU podpořil obecnou politickou deklaraci, že je třeba chránit životní prostředí a snižovat emise. Za tím si stojím a nevidím na tom nic špatného. Navrch jsem pro ČR vyboxoval, aby se povinnost snížit emise o 55 % nevztahovala na každý členský stát, ale aby šlo o celoevropský průměr. Jinak by české cíle byly mnohem drakoničtější. Plus jsem na transformaci vyjednal stovky miliard korun z evropských peněz přes tzv. modernizační fond a také prosadil, aby jádro bylo považováno za bezemisní zdroj.

Líbání bruselského prstenu

Konkrétní ekonesmysly jdoucí proti zájmům ČR prosadil až Fiala během českého předsednictví EU – emisní povolenky pro auta a domácnosti, což bude znamenat vyšší ceny pohonných hmot, energií, vytápění a bydlení. A navzdory slibu odsouhlasil i konec spalovacích motorů v roce 2035. Evidentně líbání bruselského prstenu se panu Fialovi zalíbilo, protože poslední návrhy jeho vlády jdou vysoko nad rámec toho, co požadují i evropští ekobolševici.

Celou tuto zelenou rituální sebevraždou EU páchá proto, že Evropa produkuje „hrozivých“ 9 procent celosvětových emisí – a navrch je snižuje. Realizace Green Dealu, jak ji nám všem chce naordinovat Fialova vláda, není o ekologii, ale o ideologii a sociálním inženýrství. Pod záminkou záchrany planety nám chce extrémně zdražit zboží a služby, násilně překopat náš život, a diktovat nám, jak máme bydlet, čím máme topit, co máme jíst a čím máme jezdit.

Opět se potvrzuje, že největší hrozbou pro životní úroveň našich občanů je Fialova vláda. Pokud bude pokračovat, tak za chvíli bude určovat, co máme říkat, co si myslet a jak volit.