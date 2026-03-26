Není korčuľa jako Korčula. Jazykovědné poznámky ke (kraso)bruslení

Jako úvodní, nultý – uznávám, že poněkud nudný – bod bych chtěl připomenout, že názvy krasobruslařských prvků jsou obecná podstatná jména, a píšeme je proto (s výjimkou začátků vět) s počátečním malým písmenem. Ano, samozřejmě jsou odvozeny od příjmení pánů Wernera Rittbergera, Ulricha Salchowa, Aloise Lutze a od křestního jména pana Axela Paulsena, ale to nic nemění na tom, že např. takový trojitý odpíchnutý rittberger není totéž co trojitý odpíchnutý Rittberger (o němž by nebylo jasné, proč je pan Rittberger trojitý, kdo ho odpíchl a co si pod tím vůbec máme představit).
Ale to je jen takové pravopisné napomenutí, pojďme k zajímavějším věcem.
Slova brusle a od něj odvozené bruslit mají tu netriviální vlastnost, že jsou ryze česká – neobsahuje je (ani v nějaké podobné formě) žádný jiný jazyk, dokonce ani slovenština. To je jev dosti vzácný, byť nikoli ojedinělý (slovem se stejnou vlastností je například páteř, slovensky chrbtica).
Etymologicky jsou tato slova zcela zřejmě odvozena od základu brus, jenž souvisí se slovesem brousit, které ovšem má – nebo přinejmenším historicky mělo – dva dosti rozdílné významy: první dnes zcela převládá a je víceméně synonymní se slovesy ostřit, naostřovat, druhý je v současnosti méně užívaný a dá se charakterizovat jako zastaralá alternativa sloves pohybovat se, potulovat se (nicméně zcela mrtvý tento význam ještě není, stačí si vzpomenout na poslance SPD Miloslava Roznera a jeho výrok „Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho nemusel vybrušovat.“).
Otázkou ovšem zůstává, od kterého z uvedených dvou významů je slovo brusle odvozeno: brusle je nepochybně třeba brousit, neboť teprve když jsou dobře nabroušené, lze s nimi brousit po ledě… Už se to asi nikdy nedozvíme, protože brusle je slovo dosti staré, je doloženo již u Komenského, kde ovšem – což je potřeba přiznat – není jasné, zda se tímto výrazem míní skutečně (dnešní) brusle, nebo zda je – spíše – použit jako název pro (nějaký) druh obuvi.
Slovenština – alespoň pokud vím – nemá brusle, ale korčule, na nichž se samozřejmě nebruslí, ale korčuľuje, případně krasokorčuľuje. V tomto případě ovšem nejde o původní slovensky výraz, korčule byly v 19. století přejaty z maďarštiny, kde se toto sportovní náčiní nazývá korcsolya. Nejde ovšem o ryze maďarské slovo, leč o dosti zkomolenou přejímku italského názvu chiocciola ([kjočola]), jenž původně znamená „šnek“ a odkazuje na tvar tehdejších bruslí.
I když to není geograficky systémové, ze Slovenska je teď asi potřeba přeskočit do Chorvatska, neboť jeden z jeho nejpůvabnějších ostrovů je pojmenován Korčula. To ovšem nemá se slovenskými korčuľami nic společného, v tomto případě jde o dlouhým jazykovým vývojem pozměněnou první komponentu starořeckého názvu Kerkyra melaina (doslova „Korfu černé“), jejž ostrov získal proto, že byl – tehdy – pokryt hustými lesy.
Chorvatský (a také srbský a černohorský) výraz pro brusle zní klizaljke, makedonsky to pak jsou jen málo odlišné klizalki, v nichž všech není těžké rozpoznat souvislost s klouzáním. Když zůstaneme v bývalé Jugoslávii, zbude dodat, že slovinsky se brusle řeknou drsalke, což je výraz odvozený od praslovanského drъsati, „klouzat, škrábat“, jež máme v češtině v podobě trsat (a trsátko).
Návrat do střední Evropy nám zajistí polské łyżwy, jež zřejmě souvisí s lyžemi (které se ovšem polsky řeknou narty), a dále na východ pak najdeme ruské koňki, které své jméno dostaly proto, že v dávných dobách se zde brusle nevyráběly ze železa, ale z koňských kostí (pro pamětníky povinné školní ruštiny připomínám, že kromě běžnějšího lošaď existuje v tomto jazyce i zastaralé – a dnes stylově vyšší – koň). Běloruské kaňki a bulharské kъnki mají zřejmý ruský původ, a zbývá ukrajinština, jejíž kovzany opět souvisejí s klouzáním, i když to není tak prvoplánově patrné jako v chorvatštině, makedonštině a srbštině.