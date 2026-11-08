Historie ratingů přitom není tak dlouhá.
Rating je názor ratingové agentury na to, s jakou pravděpodobností dlužník splatí dluh řádně a včas. Tři největší agentury, S&P, Moody’s a Fitch, používají stupnici od AAA (u Moody’s Aaa) až po D, tedy selhání neboli default. Zásadní hranice vede mezi BBB– a BB+: nad ní leží investiční pásmo, pod ní spekulativní. Mnohé instituce, zejména banky a pojišťovny, nesmí na základě vyhlášek nebo vnitřních pravidel investovat do spekulativního dluhu.
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Analytici zkoumají data i kvalitativní faktory. Výsledek potom schvaluje ratingový výbor. Ke známce patří výhled: pozitivní, stabilní, negativní. Zajímavé je, kdo to platí. John Moody začal roku 1909 hodnotit železniční dluhopisy (železnice byly tehdy dominantním odvětvím na burze) a živil se prodejem analýz investorům. Od přelomu 60. a 70. let ale platí emitent, takže hodnocený si hodnotitele sám objednává. Střet zájmů je zabudován do systému.
Stát a firma – dva různé přístupy
Hodnotí-li agentura firmu, posuzuje obchodní riziko (postavení v oboru, konkurence, cykličnost) a finanční riziko (zadlužení, krytí úroků, peněžní toky). Rozhoduje i pořadí pohledávek a zajištění: zajištěný dluhopis dostane lepší známku než podřízený. Když firma nezaplatí, existuje insolvenční řízení, majetek se zpeněží a věřitelé dostanou část peněz zpět.
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U státu se s likvidací běžně nepočítá. Neexistuje soud, který by uvedl stát do konkursního řízení a uspokojoval pohledávky jeho věřitelů. Rating států proto závisí nejen na schopnosti, ale i na ochotě platit. Stát zároveň umí zdanit obyvatele a ovládá vlastní měnu, proto se rozlišuje rating v domácí a cizí měně (Česko má AA a AA–). Agentury sledují instituce a politickou stabilitu, sílu ekonomiky, veřejné finance, měnovou flexibilitu a vnější pozici. Dříve platilo, že firma nemůže mít lepší rating než její stát. Dnes už toto pravidlo padlo: Microsoft má AAA, USA jen AA+.
Vznik zpětné vazby
Zpočátku rating pouze zrcadlil to, co trh již tušil. Pak vstoupil do pravidel: do kapitálových požadavků bank, do zástav u centrálních bank, do investičních mandátů, indexů i smluvních podmínek úvěrů. Zprvu nezávislé hodnocení se stalo veledůležitým kritériem, jehož nesplnění může způsobit nucené prodeje dluhopisů a nemalý vzestup rizikové přirážky emitenta. Vzniká spirála, která se umí naplňovat sama: snížení ratingu vede k vyšším sazbám. Ty zvyšují úrokové náklady, rozpočet se zhoršuje a agentura má důvod ke snížení dalšímu.
Učebnicový příklad je Řecko 2010. Moody’s snížil rating 22. dubna o stupeň na A3 a S&P o pět dní později srazil zemi do spekulativního pásma. Dvouletý výnos řeckých dluhopisů vyletěl z 1,4 procenta přes 10 procent. Trh se zavřel. Dne 2. května museli věřitelé z eurozóny a MMF poskytnout půjčku 110 miliard eur. Po krizi následovala přísnější regulace agentur; v EU například musejí předem zveřejňovat kalendář přezkumů státních ratingů.
Agentury nicméně často jen potvrzují, co trh už zná. Když S&P v roce 2011 připravila Spojené státy o prestižní hodnocení AAA, výnosy amerických federálních dluhopisů paradoxně klesly, protože investoři hledali bezpečí. Rating ovšem může fungovat jako páka tam, kde investoři už pochybují a kde z něj plynou povinné prodeje.
Svět se zhoršoval, Česko se zlepšovalo
Od 90. let počet členů klubu AAA postupně klesá. Japonsko přišlo o AAA v roce 1998; od roku 2015 je na A. Počet států s AAA u Fitch klesl ze 16 v letech 2004 až 2008 na devět v roce 2023. USA ztratily AAA u S&P v roce 2011, u Fitch v roce 2023 a u Moody’s v květnu 2025. Příčiny jsou podobné: dluhy po krizi 2008 a pandemii, stárnutí, vyšší úroky a politická roztříštěnost.
Česko šlo opačným směrem. V roce 1992 mělo u Moody’s Ba1, tedy spekulativní pásmo. O rok později Baa3, respektive BBB. Po měnové krizi 1997 padl rating u Fitch na BBB+ a u S&P z A na A–. Pak ale přišla postupná zlepšení. Dnes má Česko AA–/Aa3/AA–, u S&P od 25. září 2026 s pozitivním výhledem. S&P zdůrazňuje čistý dluh vlády kolem 32 procent HDP, devizové rezervy ČNB zhruba 45 procent HDP, postavení čistého věřitele vůči zahraničí a ziskový bankovní sektor.
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Pro férovost: výchozí bod byl velmi nízký, takže část cesty je prostá konvergence. Pozoruhodné je, že pokračovala i tehdy, když mnohé bohaté země klesaly. Fitch ovšem předpokládá, že dluh zůstane pod kontrolou i přes fiskální uvolnění nové vlády. Dobrý rating se dá prohospodařit rychleji, než se získával.
Co čeká bývalé premianty - příklad Francie
Francie přišla o AAA v letech 2012 až 2013. Dnes je situace jiná: Fitch a S&P ji v září a říjnu 2025 srazily na A+, Moody’s drží Aa3 s negativním výhledem, který 23. října 2026 potvrdila. Fitch 30. října 2026 změnil výhled na negativní, S&P rozhodne 27. listopadu. Fitch čeká dluh z 115,7 procenta HDP v roce 2025 zhruba na 124 procent v roce 2028 a k zastavení jeho růstu je podle ní třeba úprava veřejných financí o 3,5 procenta HDP. Rozdíl výnosu proti Německu vyskočil z 85 bazických bodů na začátku září na 178 v říjnu a nyní je kolem 165.
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Silné stránky přitom nezmizely: velká diverzifikovaná ekonomika, hluboký trh, euro, solidní instituce. Francie tedy nepadne jako Řecko. Hrozí něco nenápadnějšího, pomalá eroze, při níž je každý rozpočtový cyklus zkouškou politické dohody. Rozhodující bude schválení rozpočtu na rok 2027, na kterém Moody’s své hodnocení staví.
Dlouhodobější poučení: podle vyjádření agentury Fitch z roku 2023 žádný stát, který přišel o AAA, nezískal toto nejvyšší hodnocení zpět.