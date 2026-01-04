Křesťanská akce Svatý rok přináší Římu i naději na lepší dopravní obslužnost

O co jde? V teorii o iniciativu katolické církve, která obnáší putování na posvátná místa, především do Říma, s ujištěním o zvláštním duchovním prospěchu. V praxi o miliony lidí, kteří během loňska do Říma dorazili. Podle Vatikánu bylo těch milionů nejméně 30, což prý představuje ve srovnání s běžnými roky až 38procentní nárůst.
Svatá brána otevřena…
Nejdřív k těm svatým rokům. Církev je zpravidla pořádá každých 25 let, ten letošní byl už pětadvacátý. Vyhlásil ho papež zvláštní bulou Spes non confundit, což česky znamená Naděje nezklame, a dostal motto „Poutníci naděje“.
Protože náboženství ráda hovoří řečí symbolů, zahajuje se Svatý rok otevíráním Svatých bran, konkrétně těch u významných římských bazilik. Naopak jejich zavíráním se pak zase končí, tudíž v prosinci postupně zaklaply brány římského kostela Panny Marie Větší, chrámu svatých Janů na Lateráně a baziliky svatého Pavla za hradbami. Tu poslední, ve svatém Petru, zavře Lev XIV. právě na Tři krále (správně se u katolíků říká na Zjevení Páně, ale myslí se tím totéž datum, zkrátka 6. ledna).
…pro příležitost k rozvoji
A teď k těm přepočetným příchozím. Jak ví každý, kdo organizoval třeba i jen narozeninový večírek, každý si musí mít kde sednout, potřebuje jíst, spát a někam si dojít na záchod. Takže už tři roky předem navázala církev spolupráci s italským státem, aby společně zajistily bezpečnost, dopravu, ubytování, zdravotní péči, dobrovolníky, turistickou infrastrukturu, a co všechno je ještě pro takový nápor potřeba.
Stařičká metropole díky tomu dostala nový kabátek – neboli, jak psali na Bloombergu, „facelift“. Například na náměstí před Lateránem se místo holé dlažby objevil i trávník, podél Tibery ustoupilo několik jízdních pruhů trasám pro pěší, pod zem se schovala silnice na Piazza Pia u Andělského hradu a místo ní se tu otevřel rozlehlý prostor pro chodce se dvěma fontánami.
Opravovalo se na Pantheonu i na Piazza Navona, proměnila se Piazza dei Cinquecento při autobusovém nádraží, tramvaje se rozjely po dvou nových linkách a metro dostává tři nové stanice. Samozřejmě neostrouhala ani církev samotná, jeden příklad za všechny – ve svatopetrské bazilice prošel kompletní renovací slavný Berniniho baldachýn.
Jak se nechal slyšet římský starosta Roberto Gualtieri, jubileum pro Řím znamená „příležitost k uskutečnění strukturálních změn, kterou by bylo škoda propást“. Stát do nich investoval víc než miliardu eur.
Spása duše i městského rozpočtu
Zatímco duším poutníků přineslo spásu putování ke svatým branám, město od jubilea získalo záchranu po covidovém odlivu turistů či pomoc s vyřešením problémů s veřejnými službami, dopravou nebo zanedbanými památkami – souhrnně s tím, čemu Italové říkají „degrado urbano“.
Radnice slibuje, že zvelebení Říma neskončí uzavřením poslední svaté brány, a plánuje další a další ambiciózní projekty. Místní se sice zdají zlehka zklamáni – mimo jiné proto, že si dělali čáku na zisky z pronájmů, jenže poutníci raději hledali nocleh v římských klášterech a církevních ubytovnách.
Ale sám Gualtieri si jubileum pochvaluje. Přesvědčený levičák je nadšen ze spolupráce s Vatikánem a vyvozuje z ní „velmi pozitivní závěry“. Kromě příležitosti povznést své město vítá zkušenost, kterou mu přinesli poutníci, především ti mladí. Těch na přelomu července a srpna dorazilo na speciální jubilejní setkání víc než milion.
„Byli tváří možného a skutečného světa, který odporuje tolika obrazům, jež dnes vidíme ve válkách, v plýtvání, v zanedbávání životního prostředí – ale který je krásnější, spravedlivější, solidárnější,“ pochválil starosta v rozhovoru pro vatikánská média.
Naděje na lepší příští
Takže k té naději. Křesťanství je pragmatické náboženství, a tak zkrátka s ohledy nadzemskými spojuje i požadavky lidské přirozenosti. Není tedy nakonec nic k pohoršení, ba ani k vševědoucímu pomrkávání, že akce jako Svatý rok znamená také hmotné povznesení místa, kde se koná, a výdělek pro ty nebo ony. A že teď mají Římané naději třeba na lepší dopravní obslužnost nebo dýchatelnější vzduch v centru města.
U toho to ale nekončí. Je uklidňující vědět, že ve světě, který se mílovými kroky řítí do problémů tak vážných, jaké po desetiletí nezažil, existuje organizace, která si na tematizaci, promýšlení a šíření naděje vyhradila pro 30 milionů lidí celý jeden rok. I kdyby tato naděje měla chvíli jen tvář onoho Gualtieriho „možného světa“. Protože, kde víme, že něco je možné, zbývá vlastně jen najít způsob. A pustit se do toho.