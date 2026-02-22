Aby se mohlo narodit něco nového. V čem spočívá početní švindl spáchaný na Velikonocích

Zatímco Vánoce jsou kouzelné tak nějak z definice, svátkům jara a vzkříšení zase dodává divotvorný nádech metoda jejich výpočtu: schválně si pomalu přeříkejte, že „Hod Boží velikonoční vždy připadá na nadcházející neděli po prvním úplňku následujícím po jarní rovnodennosti“. Anebo si to radši zkuste nakreslit.
Svátky jara a matematiky
Na to, že prapůvodní Velikonoce kdesi ve starověké Palestině bývaly prostou oslavou stád a nekvašených chlebů, je dnes kolem nich všelijakých neuchopitelných výpočtů až až. Tak třeba: od Božího hodu nazpátek k Popeleční středě, kterou máme tento týden čerstvě za sebou, je to šestačtyřicet dní. Přitom se tomuto předvelikonočnímu – takzvaně postnímu – období latinsky říká quadragesima, tedy slovem zahrnujícím číslovku o šest menší. V křesťanské tradici se totiž neděle za postní dny nepočítají.
|
Popeleční středou začíná čtyřicetidenní velikonoční půst
A postní neděle mají každá svoje vlastní číslo. Jenže i to má háček. Po první, druhé, třetí, čtvrté a páté bychom poctivě čekali šestou, a ejhle – místo číslovky se řekne Květná. Vychází to z církevního rytmu, konkrétně z mešního čtení, které k tomuto dni patří. Ten příběh znáte, Ježíš přijede oslavit Velikonoce do Jeruzaléma a lidé ho s nadšením vítají máváním ratolestmi. Ratolesti nebo květy – pro předky to zjevně bylo to samé.
Kýchejte a družte se!
Kdo by se nechtěl s nedělemi počítat, může si zalistovat misálem. Od úvodních slov mše z příslušného dne se odvozují i další názvy – Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Iudica. Anebo se začtěte do Zíbrta a kochejte se názvy lidovými, jako jsou neděle liščí, pražná, kýchavná, družebná a černá.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Nelze nedůvěřovat, že by Zíbrt coby folkloristický matador skutečně nesesbíral všechny ty malebné představy a zvyklosti, kterými se lidové názvy postních nedělí vysvětlují. Třeba ta kýchavná nesouvisela prý jen s nachlazeními v časném předjaří nebo se spartánskou praxí zout děti hned po prvním tání z bot, aby je příliš neochodily. Historie tu prý sahá ke středověkým modlitbám na ochranu před morem, jehož plicní forma se projevuje v první fázi právě častým kýcháním. Odtud prý také pozdrav po kýchnutí „Pozdrav (tedy uzdrav) Pán Bůh“.
Název „družebná“ zase napovídá ustálený čas pro setkávání, přátelení, a především družbení – tedy domlouvání svateb. Tu se neslušelo slavit v postě, hned po Velikonocích už byl ale vhodný čas. Ženich s družbou mohl právě o této neděli navštívit rodiče vyhlédnuté dívky a probrat, co bylo potřeba.
Kam se ztratil víkend
Počátkem dubna se letos propracujeme „quadragesimou“ do Svatého týdne, tedy ke dnům, které tvoří samotné jádro Velikonoc. Čísla tu nahrazují barvy a tvary, čtvrtek je Zelený, pátek Velký, sobota Bílá. Po ní už následuje velikonoční neděle, Hod Boží.
|
Bílá sobota je dnem modliteb a přípravou na Velkou noc. Pečou se mazance
A zase! Podle Bible i tradice ležel Ježíš od pátku v hrobě a „třetího dne vstal z mrtvých“, praví se v summě křesťanské víry – Nicejském krédu, které loni oslavilo 1 700. narozeniny. Jenže když počítáme po dnešním novověkém způsobu, jak se srovnáme s tím, že Ježíš „vydal mocný hlas a skonal“ v pátek ve tři odpoledne – a přitom hned nazítří, v noci na neděli, byl už zase fit?! My bychom se takhle o víkend ošidit nenechali!
Avšak zdaleka největší početní švindl spáchala na Velikonocích až sekularizace. Od roku 2015 máme aspoň ten Velký pátek jakožto státní svátek k volnu navíc (my od novin tedy ne, ale to je zase trochu jiné téma). I tak se nám ale Velikonoce tísní i s odpočinkovým pondělím na pouhých čtyřech dnech.
|
Vitraje ze svatobartolomějského kostela. Jak do středověkých paláců a chrámů proniklo „nové světlo“
Církevní kalendář zná přitom sváteční „oktáv“, tedy celých osm dní, po které je potřeba oddychovat a slavit. V posvátných knihách a katolickém kalendáři trvá do „Bílé“ neděle, týden po Božím hodu. V praxi je to už samozřejmě jiné. Celých osm týdnů také podle církevní litery vládne širší období Velikonoc – aby ta velikost v jejich jméně nebyla jenom metafora. Završí se 24. května, kdy veselí z Ježíšova vzkříšení plynule přejde do letního rozjaření.
Co se dá stihnout za čtyři dny
Jste z toho moudří? Já vám říkala, že si to máte kreslit. Dávní předkové, kteří si století za stoletím tohle všechno vymysleli, zavedli a upevnili, zkrátka chápali věci trochu jinak. Tři dny pod zemí – to je něco jako dva, hlavní je si připomenout, že život musí zaniknout, aby se mohlo narodit něco nového a lepšího. Čtyřicet šest dní postu, to je jako čtyřicet, protože člověk musí také jíst, družbit se a mít nějakou legraci.
Ale především si nakonec dopřát pár chvil na to, aby se zastavil, potěšil se s těmi, co má rád, a byl za to i trochu vděčný. Osm dní je na to lepší, ale když není zbytí, dá se to stihnout i za ty čtyři.