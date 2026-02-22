Bojovníci proti kulturním válkám i jejich skalní zastánci se nás dnes s až náboženským zápalem snaží přesvědčit, že osud západní civilizace se láme na tom, zda se zpřísní potratová politika, omezí náhradní mateřství, jestli stát přestane přispívat na změnu pohlaví nebo zda se otevře debata o eutanazii.
Jedni v tom vidí konec morálky, druzí konec svobody. Obě strany mluví hlasitě, vytrvale a s pocitem dějinné naléhavosti. Jenže nenechme se zmýlit. Podobné identitární blamáže pouze odvádějí pozornost od mnohem palčivějších témat.
Bydlím, tedy jsem
Kulturní střety – jakkoli emotivní a mediálně vděčné – z velké části odvádějí pozornost od mnohem nebezpečnější krize, do níž Západ pomalu, ale vytrvale míří; krize, která se netýká symbolů ani identity, ale obyčejné každodenní existence: krize bydlení.
Zatímco se vedou vášnivé spory o to, kolikrát za rok budeme moci úředně změnit pohlaví, data Eurostatu poukazují na to, že se v tichosti odehrává proces, jenž je pro budoucnost západní společnosti podstatně nebezpečnější než jakákoli kulturní polemika: rozpad naděje dostupného bydlení, na němž poválečná Evropa vyrostla. A čísla jsou v tomto směru neúprosná.
Šest hřebíčků do rakve
Zaprvé: bydlení v Evropě strukturálně podražilo.
Ceny bytů od roku 2010 vzrostly o více než polovinu, nájmy o čtvrtinu. Nejde o cyklický výkyv ani o „dočasné napětí trhu“. Bydlení se systematicky přesunulo z oblasti základní lidské potřeby do oblasti investičního aktiva. Domov se stal finančním nástrojem, nikoli sociálním právem.
Zadruhé: Evropa zůstává kontinentem vlastníků – ale model se drolí.
Formálně většina Evropanů bydlí „ve vlastním“. Reálně se však tento status stává historickým privilegiem starších generací. V zemích jako Německo či Rakousko a zejména ve velkých městech se nájem mění v normu – často nedobrovolnou, nejistou a dlouhodobě drahou. Vlastnictví se vzdaluje, dědí se nebo se o něm spekuluje, ale stále méně se buduje jako dostupná životní meta.
Zatřetí: Evropa se prostorově rozpadá.
Města jsou ekonomickými motory, ale zároveň místy největšího tlaku na bydlení. Venkov naopak stárne, vylidňuje se a zůstává plný domů bez lidí. Práce, bydlení a infrastruktura se od sebe vzdalují. Mobilita, která měla být znakem moderní svobody, se mění v nucený kompromis.
Začtvrté: paradox přebytku a nedostatku zároveň.
Téměř pětina Evropanů žije v přeplněném bydlení, zatímco třetina v bytech „příliš velkých“. Nejde o absolutní nedostatek bytů, ale o jejich špatné přerozdělení, zablokovanou mezigenerační výměnu a absenci funkční bytové politiky. Trh disponuje byty – jen ne tam a ne pro ty, kteří je potřebují.
Zapáté: bydlení se stalo sociálním stresovým faktorem první kategorie.
Miliony lidí dávají na bydlení více než 40 procent svých příjmů, téměř desetina domácností má problém platit nájem, hypotéku nebo energie. Pro chudší vrstvy znamená bydlení permanentní úzkost, nikoli bezpečí. A společnost, která permanentně žije v existenčním stresu, je ideálním terénem pro frustraci, polarizaci a politický cynismus.
A konečně zašesté: politické selhání maskované statistikou.
Státy i Evropská unie situaci detailně měří, analyzují a pravidelně publikují. O to méně ji skutečně řeší. Veřejné bydlení, regulace nájmů, daňová spravedlnost i omezení spekulací zůstávají hluboko za realitou trhu. Politika ustoupila a nechala bydlení hrát podle pravidel kapitálu – a ten, jak známo, sociální soudržnost neřeší, ani nemá důvod řešit.
Zbude prázdná schránka
Kulturní války tak fungují jako dokonalá kulisa. Zatímco se hádáme o symboly a morální gesta, rozpadá se materiální základ západní společnosti. A bez dostupného bydlení nefunguje rodina, mobilita ani důvěra ve spravedlnost systému. Demokracie se sice dá formálně udržet i bez nich, ale jen jako prázdná schránka.
Možná tedy nehrozí pomyslný konec západní civilizace kvůli potratům, translidem či eutanazii. Možná hrozí něco mnohem prostšího – stárnoucí Západ, který přestane dávat mladým naději, že si jednou budou moci dovolit normální, důstojný život.