Kronikář Kosmas, titán Prométheus a oráč Přemysl

Což mne přivádí k poznámce, že při odvození přivlastňovacího adjektiva postupujeme v případě jména kronikáře Kosmy (cca 1045 – 21. 10. 1125) stejně jako třeba u matematika Pythagora (“Pythagorova věta“ jako „Kosmova kronika“), leč samotné jméno „Kosmas“ výjimečně skloňujeme – alespoň v jazykově kulturním prostředí – velmi starým způsobem podle vzoru „předseda“ (“bez Kosmy“, „s Kosmou“), což jsme u jiných podobných jmen antického původu již opustili a tvoříme u nich tvary „bez Pythagora“, „s Pythagorem“ apod., tedy dle vzoru „pán“. Je ovšem pravda, že ještě koncem 19. století bylo takové dnes nezvyklé skloňování variantně možné: v románu Starohorský filosof vydaném v r. 1877 píše Alois Vojtěch Šmilovský „shoduje se tato zlatá průpověď moudrého Pythagory na chlup s tím, čeho jsem od vás před chvilkou žádal“ a podobné příklady najdeme v té době i u dalších starořeckých jmen (v časopise Lumír se k r. 1874 můžeme dočíst, že „(myslitelé) museli příkoří trpěti, počínajíc od Anaxagory…“).
A od jazykovědy se dnes neodchýlím ani nadále.
Původ jména „Kosmas“ je potřeba hledat v blízce příbuzném řeckém „kosmos“, tedy „řád, pořádek“ a přeneseně „(uspořádaný) svět“, a jeho prvním, nebo alespoň nejznámějším nositelem, je sv. Kosmas, jeden z dvojice bratrů-lékařů a mučedníků ze 3. století známých pod společným „Kosmas a Damián“ (sousoší sv. Kosmy a Damiána najdeme např. na Karlově mostě, a je jim také zasvěceno několik kostelů v Čechách i na Moravě).
900 let od smrti Kosmy. Klementinum připomíná kronikáře, který napsal první dějiny Čech
Historicky daleko významnější než jméno jejího autora je ovšem fakt, že Kosmova kronika je – spolu s Kristiánovou legendou, o jejímž vročení a dokonce i vůbec pravosti vedou historici spory – nejstarší dokument, v němž se objevuje Přemysl Oráč (v originále „Primizl“, níže v textu je zmíněn jako „arator“), z jehož jména byl – avšak daleko později, až v období okolo národního obrození – odvozen název nejstarší české vládnoucí dynastie. Její členové sami sebe jako „Přemyslovce“ nikdy neoznačovali – v listinách se vždy hovoří o konkrétním panovníkovi označeném jménem (Václav, Bořivoj, Vratislav, …) s přídomkem „kníže Čechů“ či „český král“ apod. (v latinských originálech „Dux Bohemorum“, „Rex Bohemiae“).
Jazykovědně zajímavý na jménu „Přemysl“ je fakt, že je přímou paralelou k řeckému „Prométheos“ (“pro+mētheos“, tedy „dopředu, v předstihu + myslící“): v českém i řeckém znění jde tedy o výraz, jenž vyjadřuje schopnost „přemýšlet, předem myslet“. Prvnímu – s velkou pravděpodobností legendárnímu – českému vládci je tak v Kosmově kronice přiřazeno jméno, jež je symbolem základní ctnosti každého panovníka: že nejprve myslí a až poté jedná.
Po více než devíti stoletích již ovšem nejsme schopni určit, jak na sobě jména „Přemysl“ a „Prométheus“ historicky závisejí.
První a asi pravděpodobnější možnost je, že vztah mezi nimi je víceméně náhodný: že Kosmas převádí do literární podoby dávnou ústní tradici zakořeněnou snad v samých počátcích českého státu, přičemž polatinšťuje již existující praslovanskou podobu, snad „Prěmysl“ (v tehdejší době je ještě stěží možno hovořit o češtině jako o samostatném jazyku, spíše o „lokálním dialektu“ praslovanštiny, velmi pravděpodobně tehdy např. ještě neexistovala hláska „ř“), a také Libušinými ústy explicitně vykládá význam Přemyslova jména slovy „premeditans“ a „supercogitans“, tedy zcela ve shodě s řeckým „prométheos“.
Tři jazykovědné poznámky k pádu Římské říše
Nelze ovšem vyloučit ani to, že si vzdělaný kronikář, jenž ve svém mládí studoval na nejpřednějších školách západní Evropy své doby a jehož dílo svědčí o tom, že byl podrobně seznámen s antickými autory, pro potřeby své a svého národa z řeckých bájí vypůjčil jméno postavy, která lidem přinesla z Olympu oheň a seznámila je s řemesly a uměními, a tím je povznesla nad předchozí primitivní, „zvířecí“ existenci, přičemž toto jméno upravil do podoby svou formou sice latinské, ale jinak odpovídající národnímu jazyku. Opominout nelze ani fakt, že velmi podobný příběh o „povolání od pluhu do služby vlasti“ vypráví o Luciovi Quinctiovi Cincinnatovi římský historik Titus Livius ve své Historii Říma (v originále „Ab urbe condita libri“, „Knihy od založení města“), kterou Kosmas téměř jistě znal.
Je ovšem fakt, že zatímco v řeckých bájích vedle Prométhea vystupuje i jeho bratr a fakticky protihráč Epimétheus (“ten, kdo myslí až potom“), navíc spolu s manželkou Pandórou a její skříňkou, v Kosmově kronice ani v českých pověstech obecně se nikdo Epimétheovi podobný nevyskytuje. K čemuž zbývá jen dodat, že v těch pověstech nám taková postava nijak nechybí, zatímco v realitě – a o to hůře – nám několik takových přebývá…