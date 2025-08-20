Kryptokoalice: co zákon nezakazuje, je ve volbách dovoleno

Volby do Poslanecké sněmovny však mají stěžejní význam nejen pro její roli v zákonodárném procesu, který zde nejenom začíná, ale eventuálně i končí, přehlasováním opačného názoru senátorů nebo prezidenta, ale vzhledem k odpovědnosti vlády Sněmovně. Ustavením nové Sněmovny do 30 dnů po volbách končí i dosavadní vláda a nově jmenovaná vláda musí do dalších 30 dnů požádat o její důvěru.
Podle dosavadních průzkumů se zatím zdá, že volební účast nepřesáhne tradiční počet cca 65 procent oprávněných voličů, měla by být i nižší. To není pozitivní zpráva. Není zákonem stanovená minimální účast pro platnost voleb, avšak relativně nízká účast snižuje jejich legitimitu. Nevyužití volebního práva je zásadní chybou, a to i vzhledem k možnosti našich občanů žijících v zahraničí volit nejen na zastupitelských úřadech, ale i prostřednictvím korespondenčního hlasování.
Politiku chrání Ústava ČR
Občané žijící trvale v ČR by měli mít samozřejmě větší zájem na další vládní a parlamentní politické orientaci a jejich konkrétním rozhodování. Hlasy se přitom sčítají a mandáty přidělují primárně ve volebních krajích, zahrnujících voličské okrsky podle místa trvalého pobytu voličů. (Pokud chce někdo volit mimo takto určený voličský okrsek, musí včas požádat o vypsání ze seznamu voličů v místě bydliště na obecním či obdobném úřadu a o vystavení voličského průkazu. S ním může volit kdekoliv.)
|
Žaluji, tedy jsem. Ničit pomocí soudů konkurenci, toť politika pro neúspěšné
Ještě předtím se však vyřadí kandidátní listiny, odevzdané pro strany/hnutí, které celostátně nedosáhly na alespoň 5 %, u dvoučlenných koalic alespoň 8 %, u tříčlenných a vícečlenných koalic alespoň 11 % platně odevzdaných hlasů. Nemusí však splnit tuto podmínku v každém jednotlivém kraji.
Podle § 31 volebního zákona se za kandidátní listinu podanou koalicí považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.
Zařazení na kandidátní listinu osob mimo danou politickou stranu nebo hnutí, včetně představitelů jiných stran, tedy není v rozporu s volebním zákonem. Politické strany jsou z hlediska práva soukromé právnické osoby, kterým ústavní úprava umožňuje činit vše, co zákon nezakazuje. Ostatně tato praxe byla využívána a respektována i v předchozích volbách.
Zpochybnění tohoto postupu tedy není namístě. Případná snaha v tomto směru narazí také na zvýšenou ochranu politických sil podle článku 22 ústavní Listiny základních práv a svobod: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“
Nekroužkujete? Riskujete!
Voliči přitom mohou ovlivnit i personální složení Sněmovny pomocí preferenčních hlasů. Každý volič může zakroužkovat až 4 kandidáty a ovlivnit tak výsledné pořadí původně navržené kandidátky strany/hnutí/koalice. Není tedy třeba se jen rozhodovat o politické preferenci, ale i osobní preferenci, ať již potvrzením vedoucích kandidátů, anebo posunutím zdánlivých outsiderů na volitelnou pozici.
|
Stranám vylosovali čísla pro volby. ANO dostalo 22, koalice SPOLU má 11
Platí, že pokud kandidát získá více než 5 % preferenční hlasů z celkového počtu platně odevzdaných hlasů své strany/hnutí/koalice v kraji, přesouvá se na čelo kandidátky. Pokud tuto hranici překročí více kandidátů, rozhoduje pořadí podle počtu odevzdaných preferenčních hlasů.
Proto pokud preferenční hlasy nevyužijete a jen vyberete určitou kandidátku, pak otevíráte možnost, že výsledné pořadí bude odlišné od vaší představy. Nezakroužkovaní kandidáti na svých předních pozicích se automaticky započítávají jen v případě, kdy nevyužije méně než 5 % voličů, hlasujících pro příslušnou kandidátní listinu, preferenční hlasy. Preferenční hlasy však nelze používat napříč kandidátkami různých stran/hnutí/koalic. Pokud volič zakroužkuje více než 4 kandidáty, k preferenčním hlasům se nebude přihlížet a bude se to brát tak, že je podána kandidátka bez preferencí.
Autor je profesor Právnické fakulty UK