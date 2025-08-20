Kryptokoalice: co zákon nezakazuje, je ve volbách dovoleno

Komentář   13:30
V České republice se volí poměrně často. Připomínám: jedenkrát za 5 let prezident republiky, každé 4 roky do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev obcí a zastupitelstev krajů, každé dva roky třetina senátorů, jedenkrát za 5 let do Evropského parlamentu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
20 fotografií

Volby do Poslanecké sněmovny však mají stěžejní význam nejen pro její roli v zákonodárném procesu, který zde nejenom začíná, ale eventuálně i končí, přehlasováním opačného názoru senátorů nebo prezidenta, ale vzhledem k odpovědnosti vlády Sněmovně. Ustavením nové Sněmovny do 30 dnů po volbách končí i dosavadní vláda a nově jmenovaná vláda musí do dalších 30 dnů požádat o její důvěru.

Podle dosavadních průzkumů se zatím zdá, že volební účast nepřesáhne tradiční počet cca 65 procent oprávněných voličů, měla by být i nižší. To není pozitivní zpráva. Není zákonem stanovená minimální účast pro platnost voleb, avšak relativně nízká účast snižuje jejich legitimitu. Nevyužití volebního práva je zásadní chybou, a to i vzhledem k možnosti našich občanů žijících v zahraničí volit nejen na zastupitelských úřadech, ale i prostřednictvím korespondenčního hlasování.

Politiku chrání Ústava ČR

Občané žijící trvale v ČR by měli mít samozřejmě větší zájem na další vládní a parlamentní politické orientaci a jejich konkrétním rozhodování. Hlasy se přitom sčítají a mandáty přidělují primárně ve volebních krajích, zahrnujících voličské okrsky podle místa trvalého pobytu voličů. (Pokud chce někdo volit mimo takto určený voličský okrsek, musí včas požádat o vypsání ze seznamu voličů v místě bydliště na obecním či obdobném úřadu a o vystavení voličského průkazu. S ním může volit kdekoliv.)

Žaluji, tedy jsem. Ničit pomocí soudů konkurenci, toť politika pro neúspěšné

Ještě předtím se však vyřadí kandidátní listiny, odevzdané pro strany/hnutí, které celostátně nedosáhly na alespoň 5 %, u dvoučlenných koalic alespoň 8 %, u tříčlenných a vícečlenných koalic alespoň 11 % platně odevzdaných hlasů. Nemusí však splnit tuto podmínku v každém jednotlivém kraji.

Podle § 31 volebního zákona se za kandidátní listinu podanou koalicí považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Zařazení na kandidátní listinu osob mimo danou politickou stranu nebo hnutí, včetně představitelů jiných stran, tedy není v rozporu s volebním zákonem. Politické strany jsou z hlediska práva soukromé právnické osoby, kterým ústavní úprava umožňuje činit vše, co zákon nezakazuje. Ostatně tato praxe byla využívána a respektována i v předchozích volbách.

Zpochybnění tohoto postupu tedy není namístě. Případná snaha v tomto směru narazí také na zvýšenou ochranu politických sil podle článku 22 ústavní Listiny základních práv a svobod: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“

Nekroužkujete? Riskujete!

Voliči přitom mohou ovlivnit i personální složení Sněmovny pomocí preferenčních hlasů. Každý volič může zakroužkovat až 4 kandidáty a ovlivnit tak výsledné pořadí původně navržené kandidátky strany/hnutí/koalice. Není tedy třeba se jen rozhodovat o politické preferenci, ale i osobní preferenci, ať již potvrzením vedoucích kandidátů, anebo posunutím zdánlivých outsiderů na volitelnou pozici.

Stranám vylosovali čísla pro volby. ANO dostalo 22, koalice SPOLU má 11

Platí, že pokud kandidát získá více než 5 % preferenční hlasů z celkového počtu platně odevzdaných hlasů své strany/hnutí/koalice v kraji, přesouvá se na čelo kandidátky. Pokud tuto hranici překročí více kandidátů, rozhoduje pořadí podle počtu odevzdaných preferenčních hlasů.

Proto pokud preferenční hlasy nevyužijete a jen vyberete určitou kandidátku, pak otevíráte možnost, že výsledné pořadí bude odlišné od vaší představy. Nezakroužkovaní kandidáti na svých předních pozicích se automaticky započítávají jen v případě, kdy nevyužije méně než 5 % voličů, hlasujících pro příslušnou kandidátní listinu, preferenční hlasy. Preferenční hlasy však nelze používat napříč kandidátkami různých stran/hnutí/koalic. Pokud volič zakroužkuje více než 4 kandidáty, k preferenčním hlasům se nebude přihlížet a bude se to brát tak, že je podána kandidátka bez preferencí.

Autor je profesor Právnické fakulty UK

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.