Tam, kde nic není, hučely včely a voněl med… Krušlovský včelín za časů pana Macha a dnes

Nevíte, kde to je, leda byste byli místní, to znamená z okolí Strakonic. A ty jsou v Jihočeském kraji. Už aspoň tušíte? Na Krušlov padla volba proto, že jsme zůstali bez auta a autobus končil pár kilometrů odtud.
A tak jsme se rozhodli, že si nenecháme kazit náladu a najust si budeme všímat každé maličkosti. To abychom pokořili „nictadynení“ i toho psa, co tady nejspíš chcípl.
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Začalo to zlehka kropenatými peříčky, bedlami sušenými vzhledem k letošnímu počasí nastojato a takovými krásně barevnými šištičkami na takovém jakoby stromě. Krušlov sám, kam jsme kolem bedel a šištiček doputovali, se na první pohled zdá být přímo definicí „nictadynení“, tedy shlukem víceméně malebných, ale také víceméně prázdných chaloupek se zamčenou kapličkou, lipami na návsi a prostorem, kde bolestně chybí hospoda.
Za místními unikáty
Jenomže je tu On. Včelín. Krušlovský Machův včelín, místní pozoruhodnost, která o sobě sebevědomě hlásá, že je středoevropským unikátem. A má na to právo, vlastně jde dost možná o unikát světový. Co na tom, že dovnitř jsme se tentokrát nedostali, co chceš, turisto, po sezoně. Za prvé jsme včelín mohli okukovat zvenčí a i tak je na co se dívat, za druhé jsem si vzpomněla, že jsem tam už kdysi jako malá holka byla. Ještě za časů starého pana Macha.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Josef Mach (1923–2008) byl místní rodák a usedlík. A také hospodář, včelař, zapálený milovník včel a amatérský řezbář. Stejný samorost jako dřevo, ze kterého tvořil. V zimě tedy, v létě byl příliš zaměstnán péčí o svá včelstva, kterým se věnoval už od klučičích let. Kdyby šumavský spisovatel insitních historií Karel Klostermann nezemřel v roce Machova narození, určitě by ho obsadil do některé ze svých próz.
Na pozemku na okraji Krušlova vytvořil pan Mach pro své včely pětašedesát originálně vyřezávaných a malovaných úlů a zastřešil je domečkem včelína zdobeného ornamenty a hýřícího barvami. Dokonce má i věžičku s cibulovitou bání. „Vítán buď, příteli včel,“ hlásá nápis na průčelí, doplněný vprostřed obrovskou řezbou včelí královny. Dílo doplňují bohatě řezané židle, rámy s obrazy jihočeské krajiny nebo třeba sochy.
Po stezce za žihadly
Matně si vzpomínám na onu návštěvu, kdy včelín opojně voněl medem, včely hučely a pan Mach zaujatě vykládal, kolikrát která během života vyletí, kolik nektaru přinese a kdy ze vší té dřiny pojde. A mě svírala posvátná hrůza ze žihadel i ze všech těch fantaskních tvarů a barev kolem. Možná měl včely raději než lidi. Ale koneckonců, proč ne.
Dnes už tu včelu nepotkáte, pan Mach zemřel, včelín převzalo místní sdružení a po kompletní rekonstrukci ho sezónně provozuje jako muzeum. A mimo sezónu? Co uvidíte přes plot, to vám nikdo nevezme. A pak se vždycky můžete vypravit po „včelí stezce“ do okolí. Je to klasická naučná stezka, její zastavení vyznačují informační cedule a sem tam je doplňují názorné ukázky.
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Tak třeba výseky z překližky ve tvaru pláství, které musíte správně poskládat do „včelařského rámu“. Naposledy jste něco takového dělali na táboře, že ano? Naštěstí tyhle dílky jsou dost velké, a tudíž blbuvzdorné.
Poučíte se také o struktuře včelího společenství a o všech těch dělnicích, larvách a trubcích, přepočítáte nektar na vosk a zase zpátky, a ještě si zkusíte odhadnout vzdálenost mezi úly. Navrch k vám zavane hlas pedagoga nad pedagogy J. A. Komenského, který vám prozradí, že „z včelařství naučil se více přírodu znáti a více milovati než z mnoha knih učených“. Jen to naučné žihadlo jsme tentokrát naštěstí nedostali.
Do města Dudáků
Nakonec už vás bolí nohy, protože na rozdíl od včel nemáte křidýlka a včelí stezka přece jen má několik kilometrů. Kromě Machova včelína je v Krušlově naštěstí i autobusová zastávka, takže se do večera dostanete třeba do těch Strakonic. Kdyby vám krušlovské zajímavosti ke zdolání pocitu „nictadynení“ nestačily, ve Strakonicích už určitě „něco“ nejdete. Třeba i nějakou tu hospodu, kde sladké medové zážitky zalijete hořkým Dudákem.