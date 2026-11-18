„Krymský most bude obnoven a bude ještě lepší než dříve,“ nechal se slyšet tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov několik hodin po ukrajinském útoku na most spojující Rusko s anektovaným poloostrovem Krym. Jeho slova v Rusku vyvolala nejednoznačnou reakci.
Ukrajinské síly zkraje tohoto týdne zasáhly a poškodily Krymský most, který spojuje ruskou pevninu s Ruskem okupovaným poloostrovem. Most byl kriticky poškozen. Jeho silniční část se zřítila do moře. Na dně skončila silniční mostovka se čtyřmi pruhy o délce bezmála 300 metrů. Ale co je pro fungování mostu mnohem horší, v moři skončil jeden z hlavních silničních oblouků.
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Část Krymského mostu se zřítila do moře. Zablokovala námořní dopravu
Jde o dominantní ocelovou nosnou konstrukci, která klene hlavní plavební dráhu Kerčského průlivu. Při prvním úderu 16. listopadu ji zásah vychýlil z osy o 5 až 15 stupňů a narušil její statiku. Následující noc ji opakované zásahy zcela zničily.
„Podle informací přímo z místa během pondělního útoku letělo padesát pět dronů FP-2 a dvanáct raket Flamingo. Následující noci letělo kolem čtyřiceti FP-2 a asi deset raket Flamingo, tedy o něco méně. Ale tam už byla protivzdušná obrana hodně vyčerpaná,“ popisuje marnou snahu odvrátit ukrajinský útok na Krymský most Sergej Tovkač, ruský konstruktér bezpilotních letounů a autor telegramového kanálu Razrabotčik BPLA.
Jak podotkl Tovkač, ruská protivzdušná obrana před mostem byla přetížena a neměla vhodné rozložení sil. „Začali jsme útok odrážet, až když už byl protivník u cíle. A na to je strašně málo času. Proto se musí střílet raketami na velkou vzdálenost. Rakety se vystřílejí, přebití zabere čas. A v podstatě proto některé proletí. Takže z hlediska práce odvedla protivzdušná obrana skvělou práci. Ale při takto naplánovaném náletu a při takovém, řekněme, rozložení sil, jaké se vytvořilo kolem Krymského mostu, to zkrátka nebylo možné úplně zastavit,“ dodal.
Žádné překvapení
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že na most zaútočily raketové drony Paljanycja a Ruta v kombinaci s řízenými střelami R-360 Neptun a FP-5 Flamingo. Samotným útokům na most předcházelo potlačení protivzdušné obrany a stanic elektronického boje.
Útok na Krymský most přitom nebyl překvapivý. Poté, co zkraje října Rusko zahájilo kampaň proti klíčovým mostům v Kyjevě, Dnipru a Záporoží, ukrajinští, i ruští experti očekávali, že se Ukrajina bude snažit zasáhnout Krymský most, jakožto klíčovou dopravní infrastrukturu a srdcový projekt ruského režimu.
Krymský most není pouhou dopravní tepnou. Je symbolem „věčného“ pouta Ruska s okupovaným poloostrovem. A dotažení této anexe do finále.
Most se stal ústředním aktérem budovatelské romantické filmové komedie Krymský most. Vyrobeno s láskou! Jisté city ke Krymskému mostu poutají i Vladimira Putina. Aby ukázal spolehlivost stavby, projel se po ní hned třikrát. Při slavnostním otevření mostu v polovině května 2018 za volantem oranžového kamazu. Na sklonku následujícího roku jako mašinfíra otevíral železniční část mostu jízdou z krymské Kerče do ruského Krasnodarského kraje. Dva měsíce po prvním velkém ukrajinském útoku z října 2022 se Putin projel po Krymském mostu pancéřovaným sedanem Mercedes-Benz třídy S.
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Kdy se Putin na most opět osobně podívá, je ve hvězdách. Stejně jako samotná budoucnost dopravní tepny. A pro Rusko to znamená výrazné komplikace. Nejen v civilním zásobování poloostrova Krym, které je výrazně omezeno kvůli ukrajinským útokům na dálnici Novorossija spojující Rusko přes okupovaná území na východě Ukrajiny s Krymem pozemní cestou.
„Není tajemství, a nemá smysl to dál skrývat, že po Krymském mostě přece jen probíhala vojenská logistika, a bylo jí tam hodně. Mimo jiné tam probíhala i vojenská logistika paliv. A na Krym teď zásobování i uskupení vojsk půjde jen po silnici,“ říká Tovkač.
Podle ruského dronového experta to byl jeden ze záměrů Ukrajinců. Nejen uštědřit Putinovi facku před trojstranným jednáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a americkým protějškem Donaldem Trumpem na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství v jihočínském městě Šen-čen. Ale i pokračovat ve snaze maximálně izolovat Krym od zásobování a spojení s Ruskem.
Zablokované moře
„Logistika se teď přesouvá zpět na silnici. A na to už jsou Ukrajinci připravení, tím jsem si jistý. A tam teď na té silnici začne totální masakr, promiňte mi ten výraz. Protože tuhle operaci očividně plánovali. Očividně vyčkávali a hromadili síly, protože na silnici R-280 (označení pro dálnici Novorossija - pozn. autora) zhruba před měsícem prudce klesly údery, což mnozí chápali tak, že už jsme je porazili, že na nás přestali útočit. Ale ne, Ukrajinci jen hromadili síly, syslili drony. Myslím si, že teď budou likvidovat všechny kamiony a všechno, co tam pojede. Začnou s kamiony a pak budou pálit i po civilních autech,“ uvedl Tovkač.
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Letos v létě spustily ukrajinské síly masivní dronovou kampaň zaměřenou na zásobovací tepnu, dálnici Novorossija spojující jihoruský Rostov na Donu s okupovaným Mariupolem, Melitopolem a Krymem. Během intenzivních útoků měla nákladní doprava na „trase smrti“ klesnout o více než 70 procent. A Ruskem anektovaný poloostrov postihl několikaměsíční nedostatek pohonných hmot a do určité míry i spotřebního zboží.
Poškození Krymského mostu má však širší konsekvence. Trosky mostu fakticky zablokovaly námořní plavbu a spojení Azovského moře s Černým mořem, která byla v posledních měsících kriticky omezena ukrajinskými dronovými útoky. Rusko přitom využívalo Azovské moře jako bránu pro vývoz svého obilí na globální trh. Nyní je moře zablokované.
„Poškození Krymského mostu může výrazně zpozdit případné obnovení lodní dopravy z Azovského moře. Nejprve bude nutné vyčistit kanál od trosek. Kanál vede pod obloukovou částí mostu a je jedinou splavnou cestou mezi Azovským a Černým mořem. Podle odhadu společnosti SovEcon na Azovské moře obvykle připadá přibližně 25 procent ruského exportu obilí. Lodní doprava je tam kvůli útokům dronů pozastavena od července 2026,“ upozornil Andrej Sizov, ředitel ruského zemědělského analytického centra SovEcon.