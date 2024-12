Ani Kryptobabiš, ani Kryptohřib. Kdyby chtěl šéf ANO trumfnout Trumpa, přijde s něčím zásadním a chytlavým

Snahu někdejšího velmi restriktivního a nekompromisního ministra financí zalíbit se libertariánsky naladěné komunitě zkritizoval jako populismus už kde kdo. Jako první dokonce ještě před konferencí otec hlavního pořadatele světové konference Vavřince „Larryho“ Čermáka, známý novinář Miloš Čermák.

V zákulisí se proslýchalo, že právě jeho článek podnítil Zdeňka Hřiba, někdejšího primátora, který z Prahy nevybudoval kryptometropoli, aby se po Babišovi do Kongresového centra sám dopozval. Jako předseda Pirátů, kteří se tématu za celou dobu ve sněmovně a ve vládě vyhýbali jak čert kříži. Až do dneška, kdy vytrvale útočí na pětiprocentní hranici. Seshora.

Nechme stranou i symboliku toho, že z místa doslova vybudovaného pro generálního tajemníka ÚV KSČ kázali politici poloprázdnému sálu. Kryptoliberálů u nás zkrátka není ještě zdaleka tolik, co kdysi komunistů. Nechme stranou i smutný fakt, že Larry Čermák přivezl do Prahy světové špičky oboru, za což mu patří velký dík, ale jediní viditelní čeští zástupci byla právě ona dvojice politiků. Největší problém je, co ona dvojka neřekla. Narozdíl od nově zvoleného amerického prezidenta se totiž ani nepokusili vymyslet vlastní populistický slib.

Zaplatíte daně kryptem?

Babiš i Hřib se samozřejmě přihlásili k zásluhám za mírnější zdanění kryptoměn, takzvanému časovému testu běžnému u akcií, kde je chtěli mimochodem Piráti kdysi zrušit úplně. Ten ještě v pátek přijala sněmovna drtivou většinou.

Potud mohli být lobbisté z České kryptoměnové asociace spokojení, konečně si zasloužili své nemalé peníze, které inkasovali od trhu. Z asociačních slibů kryptofirmám, že něco udělají se zavíráním bankovních účtů, se totiž zatím nic nenaplnilo, navržená změna zákona úplně trn z paty nevytrhne a adaptaci stěžejního euronařízení MiCA také nijak neovlivnili. Akorát si zvládli najmout Edvarda Kožušníka, donedávna náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, aby jim s přivřením očí tehdejšího ministra Jozefa Síkely pomáhal ve své kontroverzní dvojroli náměstka a lobbisty. Na úředníky tím dojem neudělal.

Projevy Babiše s Hřibem ostatně zněly, jakoby četli letáček zmíněné kryptoasociace, i když si je prý tedy psali sami. Česko má být kryptovelmoc, tisíce pracovních míst, miliardy do ekonomiky a tak dále. Ale ani jedno konkrétní slovo, jak to udělají.

Trump proti tomu ve svých projevech sliboval jasné a rázné kroky, třeba vyhození Garyho Genslera, nepopulárního šéfa americké Komise pro cenné papíry. Ten už sám podal rezignaci a Trump oznámil jméno budoucího zmocněnce pro kryptoměny a umělou inteligenci. Náměstkyně britského ministra financí Tulip Siddiqová pak před dvěma týdny přednesla na konferenci jasný pětibodový plán. Od nastavení regulace a dohledu přes vstřícnou regulaci a propojení s kapitálovými trhy až po kontaktní body pro komunikaci s trhem.

Absence konkrétního slibu zamrzí zejména u Babiše. Nejen že jako ministr financí navštívil už v roce 2016 pražskou Paralelní polis a nechal si vysvětlit, co to všechny ty bitcoiny jsou. Jeho ekonomickým poradcem byl Aleš Michl, dnešní guvernér ČNB, která má stěžejní roli v uvedení klíčové evropské regulace MiCA do života. Dokonce jeho vlastní europoslanec Ondřej Kovařík byl jedním z nejpoučenějších zpravodajů tohoto nařízení v Evropském parlamentu a vyšvihl se na viditelnou figuru v této oblasti v celé EU. Škoda, že šéfovi opozice nestála páteční globální konference ani za dva telefonní hovory, určitě bychom se dozvěděli mnohem víc.

Kdyby chtěl Babiš opravdu trumfnout Trumpa, přijde s něčím zásadním a chytlavým. Co tak třeba nechat firmy platit daně a výplaty zaměstnancům v kryptoměnách? Zejména v takzvaných stablecoinech, populárních tokenech s vázanou hodnotou třeba na euro nebo korunu? Samozřejmě jen těch regulovaných právě přísným nařízením MiCA pod dohledem ČNB. Když to ostatně Petr Fiala a Zbyněk Stanjura umožnili od letošního ledna v eurech, dolarech a librách, mohl by to Andrej Babiš umožnit v digitálních měnách. A ještě by se to pěkně notovalo s opoziční kritikou přijetí společné měny ve stylu „raději krypto než euro“.

Domácí kryptoúkoly

Byl by to ale velmi razantní signál, že to myslí skutečně a opravdu vážně. Babiš by se dostal do titulků světových médií po bok Trumpa a udělal krok k tomu, aby se Česko skutečně zapsalo na mapu kryptosvěta.

Nestalo se a české kryptofirmy tak na jedné straně mohou být spokojené, nějaké nové zákazníky jim určitě mírnější daně přinesou. Dlouhodobě a v předvolebním roce by se ale měly poučit, že nemají jen hrát roli jednorázových přihrávačů laciných PR bodů do kampaně. To ostatně platí nejen pro kryptoměny, ale i celý digitální svět, který se má ještě hodně co učit od matadorů, jako je autoprůmysl, energetika nebo ostatně samotné finance a bankovnictví. Mluvit s politiky se zkrátka musí umět a zejména Andrej Babiš je známý svou pichlavou otázkou „řekněte mi konkrétně, co mám udělat“.

Příležitostí je spousta. Česko tvoří s Maďarskem, Polskem, Švédskem a Dánskem lem společného evropského trhu, kde neplatí společná měna a kde ani neusilují o změnu v tomto směru. S počtem obyvatel přesahujícím Francii nebo Británii. Přitom velmi propojeným na chřadnoucí německý průmysl. Stále populárnější kryptoaktiva přitom mohou usnadnit život exportérům, včetně těch malých. Snížit náklady a propojit dosud rozdrobené trhy. A v neposlední řadě tak rehabilitovat onu špatnou pověst kryptosvěta.