Za největší hvězdu kryptosvěta, aspoň z pohledu kryptolaiků, lze považovat bitcoin, tedy virtuální aktivum, které kdosi dodnes neznámý vymyslel před necelými dvaceti lety. Za hlavní výhody bitcoinu jeho příznivci pokládají zaprvé existenci přesně 21 milionů jednotlivých bitcoinů bez možnosti vzniku dalších a zadruhé softwarovou konstrukci bitcoinového systému takřka vylučující nekryté platby, aniž by to hlídal kterýkoliv stát nebo centrální banka.
Žádný (často pomýlený nebo zkorumpovaný) státní nebo centrálněbankovní úředník tudíž nemůže v tomto systému dělat to, co dělá – nebo může dělat – v případě standardních měn. Tedy zaprvé navyšovat vydaný objem a zadruhé „strkat nos“ do plateb pod záminkou kontroly, že plátce skutečně má na kontě potřebný obnos.
Nakoupit ve správnou chvíli
Debata o tom, jak často účast státu a centrální banky ve světě měn a plateb spíš škodí, nebo spíš pomáhá, a tedy jak moc je obcházení těchto institucí skutečně výhodou, má hned několik rovin a není triviální. Tady se spokojme jen s jedním ze základních, vcelku intuitivních pozorování: pokud je dostupné množství kryptoměny pevně dáno a nikdo ho neupravuje podle změn poptávky, pak se tržní cena takové kryptoměny nevyhnutně musí měnit v závislosti na poptávce.
Pokud tedy z nějakých důvodů rychle roste poptávka po této kryptoměně, její držitelé budou pohádkově bohatnout; stejně tak to ale – pro držitele bohužel – funguje i opačně.
Právě to je příběh bitcoinu. Pokud jste ho nakoupili ve správnou chvíli, výdělky z něj byly oproti obvyklým výnosům na akciích (velmi zhruba kolem 10 procent) vpravdě galaktické. Například při nákupu bitcoinů v létě 2016 jste po roce měli výnos přes 350 procent (v amerických dolarech). Kdo si tuto kryptoměnu pořídil v létě 2020, měl o rok později hodnotu své investice o víc než 260 procent vyšší.
Vedle toho ale najdeme i ty opačné případy. Kdo investoval do tohoto vynálezu v létě 2021, musel po roce konstatovat propad hodnoty o téměř polovinu. A stejně hořký pocit zažívají investoři do bitcoinu i teď: oproti loňskému létu je letos třeba psychicky zpracovat ztrátu taktéž zhruba o polovinu.
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Naprostá většina pohybů v ceně bitcoinu je dána nikoliv informacemi o důvěryhodnosti a výnosnosti tohoto projektu samotného, nýbrž novinkami o parametrech jiných možností, do kterých se dá investovat, od státních dluhopisů přes firemní akcie, nemovitosti, startupy a cizí měny až po jiná kryptoaktiva. Občas se ale přece jen objeví i informace týkající se samotného bitcoinu nebo technologií na něj úzce navázaných.
Krádež za desítky milionů dolarů
Jedna taková informace se objevila před několika dny, a vůbec nebyla lichotivá. Týkala se kanadského produktu Coldcard. Na pohled připomíná například malou kalkulačku, ale ve skutečnosti jde o hardwarovou bitcoinovou peněženku neboli o „mašinku“, do níž si její majitel může uložit kód otevírající mu přístup k jeho bitcoinům.
Peněženka Coldcard je – nebo aspoň doteď byla – považována za jeden z nejbezpečnějších nástrojů, jak si fyzicky uložit „PIN“ pro manipulaci se svými bitcoiny. Například na „domovské“ stránce kryptoměny (bitcoin.org) se ještě pořád dočteme, že peněženka Coldcard je „ultrabezpečná“.
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Nuže, koncem července se tyto peněženky staly předmětem hackerského útoku. Využil několik let starou chybu v jejich konstrukci: v jistém kroku fungování každé z nich je nutno vytvořit řadu náhodných čísel, nicméně mechanismus použitý v některých verzích peněženek Coldcard byl náhodný jen zdánlivě, takže dovoloval hackerům zakódovaná přístupová hesla „vyluštit“.
Útok obnášel krádež bitcoinů v hodnotě, která se postupně vyšplhala na vysoké desítky milionů dolarů. V reakci na tuto docela šokující událost byl spuštěn audit celého bitcoinového ekosystému, samozřejmě za asistence umělé inteligence. Audit už našel desítky kritických chyb.
Kardinální pochybnost
Z této kauzy a z nalezení tolika dalších kritických chyb vyvstává kardinální pochybnost: pokud hackeři (byť třeba po dlouhém pátrání) našli způsob, jak se dostat do peněženky, která byla pokládána za ultrabezpečnou, není otázkou času, než se – zejména po nasazení umělé inteligence – dostanou i do různých dalších zdánlivě „neprůstřelných“ prvků celého kryptosvěta?
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Předpokládali bychom, že po těchto negativních událostech a s onou kardinální pochybností v hlavě se investoři budou bitcoinu panicky zbavovat, takže jeho cena rapidně klesne – asi jako když klesly například akcie firmy Boeing po sérii fatálních nehod letounu 737 MAX. Ve skutečnosti ale bitcoin začátkem srpna prošel jen drobnou vlnkou zlevnění a dnes už je zase na hodnotách před útokem.
Skoro to působí dojmem, že po velkých výprodejích a poklesech hodnoty, které bitcoin zažil v předchozích měsících, už ho drží ve svých investičních portfoliích jen ti, kteří mu bezvýhradně věří, a samozřejmě také ti, kteří situaci vůbec nesledují. Běžní investoři by ale měli k pohaslé kryptohvězdě přistupovat ještě obezřetněji než v minulosti.