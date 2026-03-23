Jak nenaletět kryptoměnovým podvodníkům. A co dělat, pokud už naletíte

Nejde o skutečné investování, ale o přesvědčení oběti, aby poslala peníze na účet, kartu, směnárnu, bitcoinmat nebo přímo do peněženky podvodníka. Americká FBI i Federální obchodní komise (FTC) dlouhodobě varují, že investiční podvody patří k největším zdrojům ztrát a že kryptoměnová investiční kriminalita byla v roce 2024 jedním z nejvýnosnějších podvodů.
Důležité je i to, že kryptoměny mohou být rizikové a volatilní, což však ještě není podvod. Tím se stávají, pokud je nabídka falešná, manipuluje výběr, lže o licenci, zneužívá identitu nebo nutí k převodu pod cizí kontrolou. Pro oběť tento podvod nevypadá jako podvod, ale jako investice, technická podpora, pomoc s výběrem, finanční poradce, známá osobnost (velmi časté), partner na seznamce nebo „analytik“, který „jen radí“.
Přesvědčivá iluze investice
Typický scénář má několik fází: kontakt, získání důvěry, malý vklad, falešný růst účtu, tlak na další vklady, blokace výběru, požadavek na poplatek/daň, konec. Oběť často naletí až ve chvíli, kdy „vydělává“ a nechce o výdělek přijít. Podvodníci pak často tvrdí, že bez další platby nelze vybrat peníze a připraví oběť ještě o víc peněz.
Podvodník umí vytvořit přesvědčivou iluzi investice: profesionální web, grafy, dashboard, „správce účtu“, support, historii obchodů, zisky, někdy i první malý výběr. Neumí ale vytvořit legitimní investici tam, kde žádná není – zobrazený zůstatek na webu je jen číslo v databázi. Běžné jsou falešné weby, které vypadají jako skutečné burzy nebo platformy. Nejtěžší je pochopit, že aplikace nebo web může být podvod, i když vypadá profesionálně. Oběť často věří víc grafu na obrazovce než tomu, kam reálně peníze odešly.
První kontakt dnes často nepřijde z finančního světa, ale z běžné komunikace: Facebook, Instagram, YouTube, reklama, WhatsApp, Telegram, SMS, LinkedIn, seznamka. Podvodníci umějí navodit pocit normálnosti. Nepřijdou přímo s „pošli peníze“, ale budují důvěru. U „sňatkových podvodníků“ nejdřív vzniká vztah, až potom investiční „rada“. U reklamy funguje autorita, u chatu intimita.
Nenechte se mýlit tím, že podvod lze poznat podle špatné češtiny. To už dávno neplatí. Dnes může být komunikace jazykově v pořádku, často ji zlepšuje AI. To, že někdo působí civilně a trpělivě, není důkazem důvěryhodnosti. Obecně se dá říct, že jakákoliv investice, která začala nevyžádaným kontaktem, je podezřelá.
Falešné investiční platformy, aplikace a burzy
V případě „pig butcheringu“ neboli dlouhém vykrmování oběti podvodník oběť „vykrmuje na porážku“ (pig butchering = porážka prasat) po delší dobu: nejdřív důvěra, pak malé investice, falešné zisky, následně stále vyšší částky. Chainalysis uvádí, že pig butchering patřil v uplynulých letech mezi nejvýnosnější podvody.
Podvodník umí oběť udržet psychologicky ve hře. Nebere hned všechno, nechá oběť „uspět“, někdy i vybrat malou částku, aby zvýšil důvěru. Největším problémem je, že oběť nemá pocit, že naletěla, ale že konečně narazila na něco, co funguje. Čím déle vztah nebo „poradenství“ trvá, tím méně to znamená, že jsou pravé. U těchto podvodů je čas součástí nástroje.
Podvodníci se také často vydávají za podporu burzy, peněženky, banky nebo „analytika“, který pomůže s registrací či výběrem. Cílem je dostat oběť k instalaci AnyDesk/TeamViewer, tedy aplikace na dálkové ovládání počítače či mobilu, a následně převzít její obrazovku, podstrčit jí adresu, přepsat údaje nebo ji navádět krok za krokem. Včetně toho, že touto cestou získají přímý přístup k bankovnictví oběti.
Podvodníci dokážou založit vlastní falešné platformy nebo klony existujících služeb. Web může vypadat jako burza s přihlášením, grafy i historií transakcí. Může existovat i zákaznická podpora, a to jak online, tak telefonicky. Umějí také napodobit vzhled legitimní firmy, někdy i její licenci, adresu nebo jméno pracovníka. Podobně jako používají identity existujících policistů u podvodů vedoucích k okradení. Mají vybudované i věrohodně vypadající policejní služebny.
Podvodníci i ukazují grafy a zhodnocení, aby oběť přiměli vložit víc. To je jádro iluze: člověk vidí „výnos“, i když ve skutečnosti žádná investice neproběhla. Celé to umí vyvolat pocit promarněné šance. Podvodník oběť často může navést, aby si kryptoměnu koupila u legitimní služby a pak ji poslala dál na jeho adresu. Nebo ji poslat k bitcoinmatu. Pokud vás k němu někdo pošle, je to podvod, protože bitcoinmat dnes slouží jako hlavní platební kanál pro podvodníky.
Nelze ani použít odkaz, který poslal „poradce“. Vždy je třeba hledat službu samostatně a porovnat doménu, kontakty a licenci z nezávislého zdroje. Dobré je se i podívat na stránku ČNB upozorňující na rizika spojená s veřejným nabízením krypta.
Podvodníci používají lákadla zdarma nebo přednostní přístup: airdrop, presale, whitelist, bonus tokeny. Něco jako „nic nekupuju, jen si vyzvedávám token“ je přesně ten okamžik, kdy může dojít ke škodlivé transakci. Cokoliv zdarma, co chce připojit peněženku a něco potvrdit, je potřeba brát jako vysoce rizikové, nikoli jako příjemný bonus.
Vyžadování dalších peněz
Jak už bylo zmíněno, zlomovou fází je, ještě zaplaťte daň, poplatek, odblokování, AML ověření.
Když chce oběť vybrat peníze, přijde požadavek na další platbu: daň, manipulační poplatek, ověření identity, aktivace účtu, bezpečnostní depozit, „travel rule“, AML, KYC, odemčení smart contractu. Cílem je vytěžit z oběti další peníze, protože už nechce přijít o to, co „vydělala“.
Žádná legitimní služba neřeší výběr tak, že nejdřív pošlete další peníze jinam. A obzvlášť ne do jiné peněženky, v kryptu nebo přes bitcoinmat. V tuto chvíli už je oběť na konci cesty. Podvodníci vědí, že z ní možná ještě vytěží nějaké peníze, ale už pro ně nemá budoucnost, přičemž umějí vylákat seed phrase (klíč k vstupu do kryptopeněženky) pod záminkou ověření, synchronizace, obnovy nebo „autorizace peněženky“. V tom okamžiku přijdete i o případné kryptoměny, které již máte.
Seed phrase se nezadává nikam, pokud si sami vědomě neobnovujete vlastní peněženku v důvěryhodné aplikaci. Nikomu se neposílá, nikomu se nečte po telefonu. Novější a často opomíjený problém je i ten, že podvodník nemusí chtít seed. Stačí, aby uživatele přiměl schválit oprávnění nebo podepsat škodlivou výzvu.
Po okradení se často objeví „pomocník“, „forenzní firma“, „advokát“, „blockchain recovery expert“, někdy i falešný policista či úřad, který těží ze zoufalství a studu oběti. Neumí zázračně vrátit krypto jen tím, že si předem vezme další poplatek, ale nechce ani nic vrátit, chce další peníze a okrade oběť podruhé.
Shrnuto, profesionálně vypadající web, ochotná podpora, grafy se ziskem ani známá tvář v reklamě neznamenají, že jde o skutečné investování. U kryptopodvodů je skoro všechno kulisa a jedinou důležitou věcí je, kam ve skutečnosti odcházejí vaše peníze a kdo nad nimi získá kontrolu.
Nejde o kryptopodvod samotný, ale o manipulaci, která zneužívá důvěru, spěch, emoce i neznalost. Jakmile to pochopíte, bude se vám podobný podvod rozpoznávat mnohem snadněji. Na co si dávat pozor, abyste se nestali obětí kryptoměnových podvodů? Je to docela snadné, protože existuje řada varovných příznaků. A pokud to nenecháte zajít příliš daleko, můžete leccos zachránit.
Lákadlo výjimečné příležitosti
Nevyžádaný kontakt je první červená vlajka. Pokud investice začíná přes reklamu, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, seznamku nebo „omylem zaslanou zprávu“, je to velmi podezřelé. Seriózní investování obvykle nezačíná tím, že vás někdo loví. Podvodník umí působit normálně, přátelsky a dlouho budovat důvěru. To ale není důkaz důvěryhodnosti.
Jakmile někdo mluví o jistém výnosu, minimálním riziku nebo „ověřeném systému“, je to varování. U skutečných investic žádná jistota není. Podvodník umí přesvědčit, že jde o výjimečnou příležitost. Neumí zrušit realitu, že vysoký výnos bez rizika neexistuje. A podvod často cílí na strach, že člověk promarní šanci.
Podvodník často navede člověka, aby si koupil kryptoměnu v legitimní směnárně nebo bitcoinmatu a pak ji poslal dál. Vypadá to legálně, protože první krok proběhne přes normální službu. Ale rozhodující je, kam peníze odejdou. Proto nikdy neposílat krypto někam jen proto, že to tvrdí poradce, analytik nebo podpora.
To, že web nebo aplikace vypadají dobře, nic nedokazuje. Falešná investiční platforma může vypadat profesionálně – grafy, přihlášení, zůstatek, historie obchodů. To všechno může být jen kulisa. Nevěřit tomu, co ukazuje dashboard. Rozhodující je, jestli lze bez problému udělat opakovaně (nestačí jen jednou) testovací výběr.
Jakmile někdo chce další poplatek za výběr – daň, odblokování, aktivační poplatek, AML kontrola, bezpečnostní depozit–, je zle. To bývá okamžik, kdy se z iluze stává podvod. Podvodník tím zkouší vytáhnout další peníze z člověka, který už nechce přijít o to, co „investoval“. Proto nikdy neposílat další peníze kvůli uvolnění výběru. To je jeden z nejsilnějších varovných signálů.
Nikomu nedávat seed phrase ani vzdálený přístup, protože seed phrase je klíč k peněžence. Vzdálený přístup do počítače nebo telefonu umožňuje podvodníkovi vás navést nebo zařízení ovládat. Podvodníci umějí předstírat podporu nebo pomoc s nastavením. Neexistuje důvod, proč by podpora potřebovala seed phrase.
Pozor i na „jen potvrdit“ nebo „jen podepsat“. V peněžence nemusí být nebezpečný jen převod, ale škodlivé může být i schválení oprávnění nebo podpis, kterému nerozumíte. Nepotvrzovat nic, čemu nerozumíte. U kryptopeněženky je podpis bezpečnostní rozhodnutí.
Sázka na emoce
Pokud podvodníkovi naletíte, zásadní je rychlost. U některých kroků lze omezit škody: zastavit další platby, kontaktovat skutečnou banku, skutečnou směnárnu, nahlásit peněženku, zrušit schválení plateb, přesunout zbylá aktiva do nové peněženky, zabezpečit e-mail a telefon. To může zastavit další ztráty, ale nezaručuje to návrat už odeslaných prostředků.
V takovém případě je třeba okamžitě přestat komunikovat a nic dalšího neposílat, zabezpečit e-mail, telefon a další účty, uložit screenshoty, adresy peněženek, TXID, e-maily, telefonní čísla,
kontaktovat banku nebo směnárnu. Pokud šlo o vlastní peněženku a došlo k podpisu/schválením, přesunout zbytek aktiv do nové peněženky a zrušit oprávnění. Podat oznámení policii.
Kryptopodvodníci nesázejí především na techniku, ale na lidské emoce: důvěru, strach, chamtivost i pocit, že by byla škoda promarnit výjimečnou příležitost. Proto je nejlepší obranou nespěchat, nic neposílat pod tlakem a nevěřit nikomu, kdo po vás chce další peníze, seed phrase nebo „jen jedno potvrzení navíc“. A pokud jste naletěli, nesnažte se to zachránit další platbou. V tu chvíli je nejdůležitější zastavit škody, uložit důkazy a řešit věc prakticky, nikoli doufat, že podvodník tentokrát začne hrát poctivě.