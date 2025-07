Jak získat skvělé sousedy a jak prospěšná je politika vzájemného neútočení

Poslední slovo 20:00

Naše sousedka Adhana, která v přízemí domu, kde bydlíme, provozuje školku, je moc laskavá osoba. Chvíli nám trvalo, než jsme na to přišli. Adhana zuřivě zvonila u našich dveří asi tak 30 vteřin poté, co náš pan stěhovák odjel a my jsme seděli na hromadě svých světských statků a těžce dýchali. Jakmile jsme otevřeli, Adhana vykřikla: „Potkani! Krysy! Myši! Hlodavci! Lezou k nám do školky z vašeho bytu!“