Komunisté vyhodili komunistu Dolejše. Bude v roli Dubčeka a Konečná v roli Brežněva?

Už nejsme v době, kdy komunista Gottwald nechal oběsit komunistu Slánského. I kdybychom v ní byli, nemuseli bychom teď plakat. Problém nespočíval v tom, že komunisté věšeli, zavírali (třeba Gustáva Husáka, pozdějšího normalizátora, jenž u své víry i ve vězení setrval) či vylučovali jiné komunisty. Problém byl v tom, že narušili celou strukturu společnosti, ničili životy i osudy běžných lidí, pokřivovali jejich charaktery.

Dělali to čtyřicet let, tak důkladně, že důsledky přetrvávají dodnes. Ale ani to není speciální problém Jiřího Dolejše a jeho vyloučení. Dolejš nebyl vyloučen ani za pravicovou, ani za levicovou úchylku, či dokonce za to, že by chválil „krvavého psa Tita“. Vyloučili ho za porušení stanov KSČM, což je interní záležitost strany. Asi jako když spolek včelařů vyloučí včelaře.

Ale cosi ilustrativního pro dnešní dobu a společnost v tom přece jen najdeme.

Dolejš s lidskou tváří

Podle mluvčího KSČM výkonný výbor zdůvodnil vyloučení porušováním stanov, předáváním zavádějících informací médiím a poškozováním strany výroky na sociálních sítích. Dolejš prý soustavně kritizoval programové cíle strany, jako je vystoupení z NATO či referendum o vystoupení z EU. Dolejš porušování stanov odmítá a pro ČTK sdělil toto: kritizoval Stačilo! za nelevicové a nacionálně populistické směřování.

Shrneme-li to vše s trochou nadsázky, rýsuje se zhruba tento snímek. Dolejš v něm hraje roli idealisty, moderního komunisty, který usiluje o tradiční levicové ctnosti (třeba o solidaritu s utlačovanými, respektive se znevýhodněnými, jak se říká dnes), o společenskou otevřenost či o levicové zásady nyní upadající – měřeno volebními či průzkumovými úspěchy.

Dolejš tak svým způsobem připomíná „věřící komunisty“, jakými byli Alexander Dubček či Michail Gorbačov. Prostě ty, kterým se dnes mnozí vysmívají, ale ve své době sehráli zásadní role. Role tvůrce „socialismu s lidskou tváří“ (jako Dubček na jaře 1968) nebo „perestrojky“ a „glasnosti“ (jako Gorbačov v letech 1985–1990). Upřímně, ani dnes to nejsou zcela mrtvá témata, i když v jiném kontextu než komunistickém.

K čemu ÚSTR, když ho vyštípou sami?

Pokud Dolejš sehrál roli idealistického komunisty, toho, kdo se nechce vzdát svého pojetí té ideologie, vedení KSČM v čele s Kateřinou Konečnou hraje spíše roli Leonida Brežněva.

Samozřejmě ne v tom smyslu, že by měla takovou moc a sílu. Že by byla schopná poslat do jedné malé země na šest tisíc tanků jen proto, aby převálcovaly „socialismus s lidskou tváří“, který si dovolil zrušit cenzuru. Takové ambice, natož plány Konečná skutečně nemá, ba ani Putinovo Rusko k tomu použít nehodlá.

Pojí-li ji něco s lídry typu Brežněva, pak spíše nezájem o ideovou stránku věci, o ideologii, ba o komunismus jako takový. Proto netasí srpy a kladiva, ba ani ty porevoluční třešničky. Proto sice zůstává v čele KSČM, ale volební úspěchy sklízí v čele koalice Stačilo!

Kdo by snad nevěděl, že Konečná zůstává v čele KSČM, ani by nemusel tušit, že Stačilo! má něco společného s komunismem. Dokládají to i party, s nimiž by mohla ve sněmovně hlasovat či vytvářet koalice. Ano, Dolejš to vystihl přesně: je to nelevicová a nacionálně populistická parta. Ale když voliči teď právě takové party chtějí.

Úspěchy Kateřiny Konečné i vyloučení Jiřího Dolejše ilustrují, jak mimo se ocitá Ústav pro studium totalitních systémů (ÚSTR), když teď žádá po státu, aby stíhal propagaci komunismu stejně jako propagaci nacismu.

Nic proti stíhání propagace nacismu a komunismu. Ale dá se najít něco jasně komunistického v tom, co hlásá Stačilo! či sama Konečná? Je něco jasně komunistického v tom, s kým může Stačilo! hlasovat či vytvářet koalice? Jasně komunistického tam nenajdeme skoro nic, zato národoveckého fůru. A když KSČM zjistí, že má ve svých řadách idealistického komunistu, ryzího fanouška moderní levice, vyštípe ho sama, aniž by k tomu potřebovala ÚSTR.