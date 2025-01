Kupředu levá aneb Komu prospěje tažení Konečné ke konečnému úspěchu

Společně oznámené memorandum dává ochutnat z budoucího volebního programu. Kritika hospodářských a sociálních problémů naší země. Recepty na nápravu, založené mimo jiné na snížení výdajů na zbrojení a zdanění velkých firem, včetně stovek miliard odesílaných z České republiky do sídel mateřských společností v zahraničí.

Toho se týká také zahraniční politika, která v duchu tradiční levice odmítá expanzivní války, boje v zahraničí, chce referendum o členství v NATO a EU. Na patřičnou skupinu voličů míří slova, že se naše země stala vazalem Bruselu a Washingtonu.

Jedná se o legitimní politický program, protože pokud platí stejný metr, což by měl, strany se mohou ucházet o hlasy voličů, jak uznají za vhodné. Volič suverén, který si může volit, koho chce, pak rozhodne. V případě Stačilo! bude rozhodovat o nabídce, která se v posledním roce potkala s voličskou poptávkou. Evropské volby, krajské volby co do počtu zvolených kandidátů, ba i senátní co do počtu hlasů, zaznamenaly nečekaný úspěch, který si ještě před dvanácti měsíci dokázal představit málokdo.

Kampaň za opozici dělá Fiala

Vše se nese v duchu národovecké levice, která klade důraz na národní zájmy v kombinaci s podporou skupin závislých na práci nebo státu a na malé živnostníky. Novum je podpora průmyslu, který je viděn nikoliv jako vykořisťovatel, ale jako ten, kdo dává práci. Jinak řečeno, pokud se kapitalista stará o zaměstnance dobře a mzda jim vystačí na kvalitní živobytí, už mu nesplétají oprátku znárodnění.

Samotná Konečná dokonce musela bojovat s články, které publikovaly jí nikoliv příliš nakloněná média, že pro svůj důraz na české zájmy je miláčkem českého velkého průmyslu a úředníků, neboť je leccos ochotná a schopná v Bruselu zařídit.

Premiér Petr Fiala Konečnou ve svém videu na začátku roku zařadil po bok „prodavačů strachu“ Andreje Babiše a Tomia Okamury. Vzkázala mu, že se má proč bát, protože pro voliče je nadějí a pro Fialu noční můrou. Fiala tím Konečné udělal službu (takovou chybu od politologa či praktického politika aby člověk pohledal), protože dal najevo, že i podle něj se s ní musí počítat. Ostatně, pro Stačilo! platí to, co pro ostatní opoziční strany. Kampaň za ně dělá samotný předseda vlády společně se zbytkem kabinetu, tudíž opozici stačí se příliš mezi sebou neprat a pokoušet se najít si jedna vedle druhé své voliče.

Na cestě Konečné k návratu do Poslanecké sněmovny, přičemž je podle svých slov ochotná vzdát se bruselského platu násobně vyššího, než je poslanecký u nás, číhá ale nejedna překážka. Postavit kampaň pouze na sobě samotné nemůže. Potřebuje osobnosti důvěryhodné, mediálně zdatné, které se nebojí voličů a oponentů a zároveň nepůsobí jako z jiné planety. Takové nerostou na stromech.

Kdo je lepší levičák

Proti hnutí Stačilo! se povede jistě kampaň nevonná. Ochutnávkou se stal pokus vydávat Stačilo! za zamaskovanou KSČM. Nositele takové myšlenky by jistě neodradilo, že to je nelogičnost. Naopak odrazuje následující. Tvrdit o Stačilo!, že to je KSČM, by bylo stejné, jako tvrdit o Spolu, že to je například KDU-ČSL. Tím by mluvčí v případě své příchylnosti ke koalici Spolu vlastně jen zdůrazňovali prostý fakt, že zatímco ve Stačilo! jsou strany programově a ideově kompatibilní, ve Spolu to tak není.

Největší otázkou programovou i personálních kapacit také je, jak se zachovají rozštěpení sociální demokraté. Ať už ti historicky tradiční Jany Maláčové v Socdem nebo ČSSD Jiřího Paroubka. Pokud se přidají ke Stačilo!, vznikne významná levicová síla. To by ale znamenalo překonat tradiční neduh levicových stran – frakcionářství. Tedy dohady, kdo je lepší levičák, zatímco fakt, že všichni pospolu jsou mimo Poslaneckou sněmovnu, jeví se těmto řevnivcům evidentně jako podružný.

Přitom by se vše mohlo doplňovat – socialisté s důrazem na domácí politiku více než komunisté na zahraniční, a ostatní strany každá dle své nejsilnější stránky. Štípání se na otázce programového slibu referenda o NATO a EU jeví se ve světle ekonomických problémů dneška jako truc podnik. Bojí se snad někdo lidí zeptat? Případně si někdo myslí, že Stačilo! bude mít takovou sílu, aby si prosadilo referendum ve spolupráci s SPD o NATO a EU? Referendum o euru snad není možné?

V případě přidání se sociálních demokratů je nejpalčivější otázka, jestli převáží riziko odlivu voličů radikálnějšího programu nebo výhoda příchodu více středových socialistů. Pokud ovšem Stačilo! uspěje, mohla by naše scéna mít opět standardní podobu. Levice Stačilo!, levý střed Socdem (pokud přesáhne pět procent a nepůjde do koalice se Stačilo! či třeba ANO nebo Přísahou, která ale může i do koalice se Stačilo!). Středové ANO coby catch all party - levicové v sociálních otázkách, konzervativní v společenských a pravicově národovecké v zahraniční politice.

Liberálně progresivní STAN, více doprava SPD (také ovšem sociálně orientované) a ideově neurčité Spolu. Pak by už jen chyběla autentická pravice, přičemž Motoristé sobě tvrdí, že to jsou právě oni na rozdíl od ODS rozpuštěné ve Spolu. K dořešení zbývá otázka, kde si najde místo Přísaha Roberta Šlachty, pro nějž podobně jako pro socialisty jeví se nejvhodnější vstoupit do nějaké koalice.

Pyrrhovo zhmotnění

Konec Petra Fialy může být nový začátek Kateřiny Konečné i levice. Z hlediska skládání vlády bylo Fialovi ku prospěchu těsné vypadnutí sociální demokracie a komunistů z parlamentu a těsný neúspěch Přísahy. Jeho vítězství se ale po třech letech porušených slibů předvolebních i povolebních jeví jako zhmotnění Pyrrhovo v 21. století.

Vzhledem k letním prázdninám jsou volby za rohem. Pokud se Fialovi nepodaří zázrak, dojede na své vládnutí ve prospěch ANO, STAN i mimoparlamentní opozice. Politický tradicionalista by ještě zalitoval historické ztráty samostatné a hrdé KDU-ČSL, neboť ta patří k naší historii stejně jako sociální demokraté a komunisté. Jenže lidovci se mezi skláře mající radost z bouřky, po níž mohou napravovat škody, rozhodně počítat nemohou. Zatímco za vlády s ANO a ČSSD prosperovali, tentokrát odevzdali starost o tradice a levicovost nejen Andreji Babišovi a socialistům, ale také Stačilo!. Část předvolebního gordického uzlu je memorandem Stačilo! povolena.