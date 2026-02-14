Padne režim? Nebo zbudou na Kubě jenom důchodci?

Kamil Struha
Úhel pohledu   12:00
Tahle noční můra trápí americké prezidenty už od 50. let, kdy se objevil revolucionář Fidel Castro a sebral jim Kubu plnou kasín. Komunisty se už nepodařilo vystrnadit. Nejdřív je podporovali Rusové, aby drželi Spojené státy v šachu. Když se SSSR rozpadl, převzal roli ochránce venezuelský levicový populista Hugo Chávez, jehož později nahradil Nicolás Maduro, pro kterého si přednedávnem Američané došli.
Kuba pod americkou ropnou blokádou trpí nedostatkem jídla, elektřiny, ale i tepla (6. února 2026) | foto: AP

Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Jak Kubu potápí americká ropná blokáda
33 fotografií

Vyřešil tak prezident Donald Trump kubánský problém? Po zadržení Madura totiž dokázal prosadit, že tamní režim zrušil dodávky ropy na Kubu, a k témuž se snaží šéf Bílého domu přimět i Mexiko. Spolu s už víc než šedesátiletými sankcemi a silnou přítomností amerického vojska v Karibském moři tím vytváří obrovský tlak.

Kubánský komunistický režim, kde už regulérně i střední třída občas nemá na jídlo a mít dítě na ostrově znamená hladovět, dostal šach. Trump ho dokonce velikášsky vyzval, aby raději sám padl. Nedocházejí tam jen potraviny, elektřina a paliva, ale už upadá i pěstování cukrové třtiny, které bylo kromě výroby doutníků a rumu vlajkovou lodí místního exportu.

Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Jak Kubu potápí americká ropná blokáda

Trpělivost došla i místním, za poslední čtyři roky emigrovalo okolo 20 procent Kubánců. Už jich na ostrově žije méně než osm milionů. Jen Ukrajina ztratila za tu dobu víc obyvatel. Nikdo nechce hladovět, když vidí, že se v nedalekých Spojených státech jejich krajanům daří. A posílají odtamtud peníze, aby jejich rodiny na Kubě přežily.

Světlé zítřky nepřišly

Je to vlastně smutné, kdysi Fidel Castro v čele kubánské revoluce dobyl Havanu a nabízel lidem světlé zítřky, jenže opak je pravdou. A jeho následníci, obyčejní subalterní úředníci, vedou zemi do pekel. Trochu to připomíná československý režim řízený komunistickým „úředníkem“ Antonínem Novotným, pod kterým země postupně zakrněla. Ale na Kubě to nevypadá, že by se v brzké době objevil nějaký „socialismus s lidskou tváří“. Několik předchozích pokusů sesadit komunisty nevyšlo.

Kubánská ekonomika ve volném pádu. Obyvatelé Havany hovoří o apokalypse

Tak ne Reagan, Kennedy či Bush, ale nakonec svou kovbojskou politikou možná pádu totality dosáhne Donald Trump, který stát „vyhladoví“. Nebo přinejmenším získá totéž, co ve Venezuele. Tam sice pořád chavistická vládní strana proklíná Američany, ale tamní prezidentka Delcy Rodríguezová už prosadila, že dojde k privatizaci místního ropného sektoru. Třeba by podobně kubánští komunisté mohli ustoupit v realitách, tedy umožnit americkým firmám získat hotely v letoviscích, a také v cukrovém byznysu. Místní by tak přičichli ještě víc k lákadlům kapitalismu a i míra odporu komunistického vedení a armády proti USA by se mohla začít víc drolit.

Tentokrát je šance opravdu slušná, protože Trump na rozdíl od předchozích amerických administrativ jasně vyhlásil, že západní polokoule patří USA a on tam odmítá tolerovat jakoukoliv jinou velmoc.

Rusko, které veškeré peníze strká do války na Ukrajině, už na vliv na Kubě rezignovalo. A Čína, která obchodně do Latinské Ameriky pronikla, také nic neudělá. Nestojí jí to za to. Stejně jako v případě, kdyby Trump ještě víc zatlačil na jejího spojence ve Venezuele.

Trump se označil za prezidenta Venezuely. A Kubě poslal vzkaz s doutníkem v puse

Pokud se však Trumpovi nepovede zničit, nebo oslabit kubánský režim, může se stát, že tam místním komunistům zbudou jen důchodci, kteří už nemají sílu ze země odejít. Už teď je tam každému čtvrtému obyvateli přes šedesát let. Ti mladší ze země utíkají jako kdysi Němci z východního do západního Německa. A že by tam postavili něco jako Berlínskou zeď? Na to nemají peníze ani materiál.

