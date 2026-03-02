Vibrující trojúhelník Kuba – Kupka – Macinka: kdo si získá pravicové voliče?

Nicméně za aktuální pěnou dní lze pozorovat i hlubší proudy respektive spíše potenciál určitého politického přeskupování napříč zákopovou linií mezi vládou a opozicí.
Nedávný průzkum (volební model) agentury NMS pro Novinky.cz přisoudil straně Naše Česko jihočeského hejtmana a dlouholeté významné postavy ODS Martina Kuby hodnotu 4,7 %, na dohled životně důležité pětiprocentní mety. Pod kterou naopak propadli Motoristé. Což pochopitelně vyvolalo vlnu zájmu i spekulací, byť jde o jeden průzkum a další může Kubu uzemnit někam blízko k nule.
Leč uvedené číslo je zajímavé i vzhledem ke skutečnosti, že Martin Kuba toho s Naším Českem zatím moc nepředvedl. Při odchodu z ODS slíbil brzkou prezentaci programu svého nového uskupení i zajímavých tváří. Na „startovní“ tiskovce ukázal vlastně jen svoji tvář, název a logo. Program se prý bude ještě pilovat. Mnoho jiných předvedlo v minulosti o dost více a v průzkumech nedostali nic.
Nicméně pokud další průzkumy poněkud zchladí optimismus daný premiérovou hodnotou, i tak nepůjde Martina Kubu odepisovat. Letos se logicky zaměří hlavně na podzimní komunální volby. A i kdyby zabodoval pouze ve svých jižních Čechách, získá tím přece jen nějaký základ pro výstavbu vyšších pater. Provází ho pověst v kraji úspěšného pragmatika i kritika Petra Fialy, což mu může přilákat zklamané voliče ODS včetně těch takříkajíc historických. Tedy lidí, kteří občanské demokraty kdysi v minulosti volívali, avšak už několikrát sáhli po nějaké alternativě, třeba po Trikoloře nebo po Svobodných. A řada z nich pak v popsané migraci pokračovala a loni zkusila nalézt štěstí u Motoristů.
Jejich hlavní tahoun a čestný prezident Filip Turek se jim však stává přítěží. V létě loňského roku se dokonce zdálo, že míra jeho afér již překročila únosnou mez a preference Motoristů v průzkumech evidentně zařadily zpátečku. Volantu se proto rázněji chopil předseda Petr Macinka a strana se též výrazně vyprofilovala jako podporovatelka NATO, byť kritika Evropské unie a jejích zelených politik zůstala. A volební heslo „Ukončíme Fialu a pohlídáme Babiše“ opravdu mohlo na část reálného i potenciálního elektorátu ODS, ztrativšího víru v úspěch koalice Spolu, zabrat.
Leč po volbách Filip Turek narazil na neoblomnost prezidenta Pavla. A jeho stranický šéf Macinka posléze zjistil, že hulvátskými esemeskami hradby Pražského hradu neprolomí. Ba že jeho voliči možná na Filipa Turka pohlížejí podobně jako Andrej Babiš: prostě jim už celá kauza leze na nervy, chtějí v nekonečné telenovele české politiky sledovat už nějaký jiný příběh a od vlády očekávají reálný výkon, nikoliv tahanice, kdo v ní usedne a kdo nikoliv. Pruzení Babiše zkrátka není jeho hlídání.
Nedávným vystoupením v OSN vyšel Petr Macinka voličům ODS určitě hodně vstříc. A jejich významné části pak musí též dlouhodobě konvenovat odmítání Green Dealu nebo obecněji kritika kladení boje s klimatem na čelní místo politické agendy.
Čerstvý šéf ODS Martin Kupka se tak záhy může ocitnout v kleštích, kdy jeho strana bude krvácet směrem k Motoristům i k Martinu Kubovi, pokud se tedy reálně chytne. Zatím je Kupka poměrně mdlý, dosud neučinil skoro nic, aby se zbavil pejorativní nálepky „Fialův klon“.
Jeho předchůdce lpěl na těsné spolupráci středopravicových subjektů, jež nalezla výraz v koalici Spolu. Nicméně tu si občanští demokraté po prohraných volbách vyhodnotili jako nakonec neúspěšnou, a tudíž coby mrtvý projekt. Martin Kupka by si osobně možná i přál její pokračování, ale v zájmu svého zvolení do čela strany musel na kongresu razit linii samostatné profilace ODS. Lidovci i TOP 09 se nyní v průzkumech krčí někde u dvou procent, což však v součtu dává pět. A na paty se Kupkovi tlačí rovněž liberální STAN.
U lidovců se ale čeká, jak se na jejich prevencích projeví očekávané zvolení populárního jihomoravského hejtmana Jana Grolicha do funkce předsedy. On sám však nesporně vsadí na kartu inovativní profilace skomírající partaje.
Patrně tak budeme svědky urputného boje několika menších nebo jen středně velkých subjektů o stejné či podobné voličské segmenty. Vše pod heslem vlastní sebeprofilace.
A jsou-li hlavním cílem příští parlamentní volby, nutno zdůraznit ještě jeden často opomíjený faktor. Andrej Babiš se vzhledem k věku může v roce 2029 spokojit s rolí důchodce-mentora a nechat kampaň svého hnutí táhnout už někým jiným (jinými).
Martin Kuba patrně strategicky směřuje až k této nové politické konstelaci, poněvadž jeho manažerský styl i avizovaná schopnost domluvit se téměř s každým mohou jeho Naše Česko zatraktivnit též pro voliče ANO. To samé však půjde říci třeba o Grolichovi. Co na to Kupka, co Macinka nebo Rakušan? Uvidíme, leč v nedaleké budoucnosti nelze vyloučit intenzivnější boj o voliče napříč stávající vládně-opoziční frontovou linií.