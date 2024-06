Názor

Předseda pětikoaliční vlády si osvojil lakování neblahých událostí na růžovo do té míry, že vypadá, jako by výkladu světa viděného růžovými brýlemi sám věřil. Jeho vysvětlení, že pětikoalice volby do Evropského parlamentu neprohrála, je ale natolik v přímém rozporu se skutečností, že to buď je plán, nebo kognitivní disonance.